Казахстан в 1-м матче при Черчесове дома сыграл 0:0 с Норвегией Холанда и Эдегора. Гости больше владели мячом, били по воротам, подали угловых и пасовали

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Норвегии по футболу сборная Казахстана по футболу Александр Серлот Мартин Эдегор Лига наций УЕФА Эрлинг Холанд Нуралы Алип Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов не проиграл в первом матче во главе сборной Казахстана.

В 1-м туре Лиги наций Казахстан дома сыграл вничью с Норвегией (0:0).

В составе хозяев весь матч провел защитник «Зенита» Нуралы Алип, а за гостей среди прочих играли форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд, хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор и нападающий «Атлетико» Александр Серлот.

Норвегия больше владела мячом (64% на 36%), била по воротам (20 ударов против 5, в створ – 2:0), подала угловых (12:1), отдала пасов (659 на 272).

У Казахстана больше сэйвов (2 против 0), фолов (12:9), отборов (25:3) и желтых карточек (4 против 1).

Напомним, что бывший главный тренер сборной России Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года.

Казахстан – Норвегия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
6 сентября, 17:00, «Орталык Алматы»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
КазахстанШацкий, Вороговский, Быстров, Алип, Марочкин, Касым, Чесноков (Астанов, 80), Зайнутдинов (Каримов, 63), Тагыберген, Оразов (Абикен, 58), Аймбетов (Самородов, 59).
НорвегияНюланд, Меллер Вольф, Ханче-Ольсен, Эстигор, Рюэрсон, Мюхре (Ларсен, 70), Берг (Берге, 70), Эдегор, Нуса (Walle Egeli, 84), Холанд, Серлот (Деннум, 70).
Предупреждения:
Зайнутдинов (38), Касым (42), Абикен (72), Чесноков (75), Деннум (78).

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49 комментариев
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Кто-то говорил что Холанда не остановить даже с пистолетом, а Черчесов сделал это в рукопашную 💪🏻
+57
-2
+55
Холанд в кармане Алипа?
+40
-4
+36
Черчесовбол конечно не самое приятное зрелище, но 1 очко лучше чем 0
+30
-3
+27
Еще один заголовок: «Слуцкий не научил Эдегора забивать»
+27
-2
+25
Ответ Папа Футбола
Кто-то говорил что Холанда не остановить даже с пистолетом, а Черчесов сделал это в рукопашную 💪🏻
Почему? Он же сказал, что будет использовать АКМ: Алип — Касым — Марочкин)
+27
-2
+25
Говорят, после игры Алип сказал: "Я готов играть за МЮ!"
+21
-1
+20
Хороший результат для сборной Казахстана. Поздравляем их и Черчесова!
Дебют удался.
+15
0
+15
Ответ Nathan De Stavr
Черчесовбол конечно не самое приятное зрелище, но 1 очко лучше чем 0
Вы, составы сравните. И что астматики норвежские показали?
+16
-1
+15
Трансфер Алипа в МЮ теперь не кажется шуткой!)
+18
-4
+14
И не сыграли 0-0, а не дали признанному фавориту ни единого шанса реализовать своё преимущество
+12
-1
+11
Ответ Папа Футбола
Кто-то говорил что Холанда не остановить даже с пистолетом, а Черчесов сделал это в рукопашную 💪🏻
В штыковую😼
+10
-1
+9
Ответ bat90
Говорят, после игры Алип сказал: "Я готов играть за МЮ!"
Алипа прямо сейчас махнуть на Ким Мин Чже из Баварии - в 10 раз лучше будет играть)))
+8
0
+8
Распиаренные норвежцы встретились с реальностью.
+9
-1
+8
Собрано, грамотно сыграл КЗ без провалов, хороший показатель....
+5
0
+5
Ответ Marcus-light
Удивительно, насколько плох Эдегор в начале сезона.
ты явно конкретно этот матч не смотрел
он лучший игрок матча
+5
0
+5
Честь и хвала Саламыч! Эта ничья дорогого стоит!
+6
-1
+5
Ответ igls54
Во первых, я вас всех категорически приветствую. Во вторых, не в первом, а дебютном. В третьих, не со сборной Норвегии, а сборной викингов
Во-первых, не приветствую, а здарова сайпал.
+4
0
+4
Игры разума от Черчесова подействовали на Холанда.
+6
-2
+4
Ответ trav
Алипа прямо сейчас махнуть на Ким Мин Чже из Баварии - в 10 раз лучше будет играть)))
И никто разнице в лице не заметит)
+3
0
+3
Ответ Mohnatiy
Без автомата обошлись?
Алип разрядил обойму. Одна осечка, когда Холланд в штангу попал. Что не считается даже ударом в створ. 😁
+3
0
+3
Во первых, я вас всех категорически приветствую.
Во вторых, не в первом, а дебютном.
В третьих, не со сборной Норвегии, а сборной викингов
+8
-5
+3
Ответ Отец Абду
Холанд в кармане Алипа?
Алип Калашникова. 😊
+5
-3
+2
Ответ Spaten
И не сыграли 0-0, а не дали признанному фавориту ни единого шанса реализовать своё преимущество
И не "не забили", а проявили уважение, миролюбие и гостеприимство к заведомо более мастеровитой команде.
+2
0
+2
черчесов не самый зрелищный, но хороший тренер, который почти всегда дает результат. респект
+3
-1
+2
Космический Стас. Удержаться и не вылететь в группе с Норвегией, Австрией и Словенией уже будет успехом
+3
-1
+2
Ответ Siracker
Почему? Он же сказал, что будет использовать АКМ: Алип — Касым — Марочкин)
бггггг хорошо)))
+2
0
+2
Молодцы "стасики"!
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0
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жми ,дави усач!!!удивляй дальше тараканчик!!!!!!
+2
0
+2
Министр обороны Северной Осетии и Западной Австрии
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Это результат, причём не плохой
+1
0
+1
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