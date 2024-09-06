Казахстан в 1-м матче при Черчесове дома сыграл 0:0 с Норвегией Холанда и Эдегора. Гости больше владели мячом, били по воротам, подали угловых и пасовали

Станислав Черчесов не проиграл в первом матче во главе сборной Казахстана.

В 1-м туре Лиги наций Казахстан дома сыграл вничью с Норвегией (0:0).

В составе хозяев весь матч провел защитник « » , а за гостей среди прочих играли форвард «Ман Сити» , хавбек «Арсенала» и нападающий «Атлетико» .

больше владела мячом (64% на 36%), била по воротам (20 ударов против 5, в створ – 2:0), подала угловых (12:1), отдала пасов (659 на 272).

У Казахстана больше сэйвов (2 против 0), фолов (12:9), отборов (25:3) и желтых карточек (4 против 1).

Напомним, что бывший главный тренер сборной России Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года.

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