Казахстан в 1-м матче при Черчесове дома сыграл 0:0 с Норвегией Холанда и Эдегора. Гости больше владели мячом, били по воротам, подали угловых и пасовали
Станислав Черчесов не проиграл в первом матче во главе сборной Казахстана.
В 1-м туре Лиги наций Казахстан дома сыграл вничью с Норвегией (0:0).
В составе хозяев весь матч провел защитник «Зенита» Нуралы Алип, а за гостей среди прочих играли форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд, хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор и нападающий «Атлетико» Александр Серлот.
Норвегия больше владела мячом (64% на 36%), била по воротам (20 ударов против 5, в створ – 2:0), подала угловых (12:1), отдала пасов (659 на 272).
У Казахстана больше сэйвов (2 против 0), фолов (12:9), отборов (25:3) и желтых карточек (4 против 1).
Напомним, что бывший главный тренер сборной России Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года.
- Дата проведения
- 6 сентября, 17:00, «Орталык Алматы»
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Казахстан –
Шацкий, Вороговский, Быстров, Алип, Марочкин, Касым, Чесноков (Астанов, 80), Зайнутдинов (Каримов, 63), Тагыберген, Оразов (Абикен, 58), Аймбетов (Самородов, 59).
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Норвегия –
Нюланд, Меллер Вольф, Ханче-Ольсен, Эстигор, Рюэрсон, Мюхре (Ларсен, 70), Берг (Берге, 70), Эдегор, Нуса (Walle Egeli, 84), Холанд, Серлот (Деннум, 70).
- Предупреждения:
- Зайнутдинов (38), Касым (42), Абикен (72), Чесноков (75), Деннум (78).
Дебют удался.
он лучший игрок матча
Во вторых, не в первом, а дебютном.
В третьих, не со сборной Норвегии, а сборной викингов