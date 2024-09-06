🥇 Паралимпийские игры-2024. Ревенко выиграл золото в метании копья
Россиянин Иван Ревенко завоевал золото в метании копья на Паралимпиаде-2024
Паралимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
Метание копья, F54 (атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата)
1. Иван Ревенко (Россия) – 30,77
2. Эдгар Фуэнтес (Мексика) – 30,53
3. Эммануил Стефанудакис (Греция) – 30,13
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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