«Авангард» побеждает «Нефтехимик» дома 9 матчей подряд. Серия длится с 2018 года
«Авангард» вновь обыграл «Нефтехимик» дома
Сегодняшняя встреча Фонбет Чемпионата КХЛ завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
«Авангард» побеждает «Нефтехимик» дома 9 матчей подряд, а серия длится с 2018 года. Последнее домашнее поражение случилось в декабре 2017-го.
В текущем сезоне омская команда выиграла оба матча – в стартовой игре была одержана победа над «Сибирью» (2:1).
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