«Авангард» побеждает «Нефтехимик» дома 9 матчей подряд. Серия длится с 2018 года

«Авангард» вновь обыграл «Нефтехимик» дома

Сегодняшняя встреча Фонбет Чемпионата КХЛ завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

«Авангард » побеждает «Нефтехимик » дома 9 матчей подряд, а серия длится с 2018 года. Последнее домашнее поражение случилось в декабре 2017-го.

В текущем сезоне омская команда выиграла оба матча – в стартовой игре была одержана победа над «Сибирью» (2:1).