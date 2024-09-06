Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин оценил критику соперников сборной России.

Национальная команда обыграла сборную Вьетнама (3:0) в товарищеском матче.

– Некоторые бывшие футболисты говорят, что такие выезды в Ханой не нужны и это бессмысленно. Что бы вы могли ответить?

– Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете? Вы сами ответили на свой вопрос.

– Как играет сборная Таиланда?

– Разбирали тактические нюансы, как и с командой Вьетнама.

Есть два‑три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы больше обращаем внимания на команду, а не на конкретных футболистов.

Команда тактически организована. С этим тренером они работают много времени.

Есть более‑менее понятные требования тренерского штаба. В силу этого команда более организована, чем Вьетнам, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»

«Вьетнам – сборная отелей, 10 раз добегут до центрального круга – уже успех. У них самый высокий футболист 170 см, наверное. Ребята выйдут, забьют три мяча и улетят в Таиланд». Мостовой об игре России

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45 комментариев
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Кто сказал? Мостовой? - этот только п###### и может
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Жду, когда Мостовой назовет Карпина нефутбольным человеком
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Ну всё - "Выпускайте Кракена... то есть Мостового")))
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Ты бы за всех болельщиков не впрягался. И чем тебе Карпин в роли тренера сборной не угодил? Кого хочешь видеть у руля? Ток не сливайся, ответь. Очень интересно.
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« Кто из бывших футболистов это сказал ? Мостовой ? Галяяя у нас отмена ! «
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Валера самодостаточный человек. И в жалости не нуждается. Товарка и товарка. Сборная должна быть. А с карликами всякими и топы не гнушаются играть. Своим вью Валера всё сказал.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
да что ты несёшь??
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Пономарёв ещё сборную Вьетнама поганой командой назвал, но они оба не в себе, так что не в счёт)
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МостоВОЙ, это тип такой людей, которые всегда чем-то недовольны, таких по жизни сторониться надо, но мы тут на спортсе не можем, к сожалению, он мелькает в новостях каждый день причем по несколько новостей ((
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Сейчас у одного Царя пукан взорвется)))
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Про Мостового конечно сильно. И по факту на самом то деле. Никто к Мостовому уже давно всерьёз не относится.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Когда Аргентина с какими-то там островами товарку играет это нормально,а Россия с Тайландом и Вьетнамом плохо
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Ответ Юрий Кечко
« Кто из бывших футболистов это сказал ? Мостовой ? Галяяя у нас отмена ! «
Полная декваликация.
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Ответ Kerghoodoo
Жду, когда Мостовой назовет Карпина нефутбольным человеком
Ну почему, походка футбольная, чеканить умеет)))
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Ответ Kerghoodoo
Жду, когда Мостовой назовет Карпина нефутбольным человеком
😂😂😂👍 если случится , скинь потом ссылку на этот комент
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Ответ red hikkikomori
Вроде говорили что матчи с подобными командами нужны чтобы показать что сборная существует. Вот только кто это увидит когда они играют в рабочее время? Просто кормят бюджетным баблом тренера и игроков у которых и так с этим самым баблом всё в порядке. Распустили бы уже сборную до возвращения и не позорились
Ну раз ты хочешь, что бы сборную распустили, какого тогда плачешь, что играют в рабочее время? Играют в 16.00 , потому что во Вьетнаме 20.00. Тебе не всё равно, когда играют?
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Растаптыванием царя удовлетворён
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Так-то прав Валерон, а не Мост..
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Ответ Karel
Если "вообще ни с кем" - за что тогда Карпину и огромной бригаде при Карпине миллионы и десятки миллионов рублей платать ? У Карпина три тренера, каждый из которых сам может сборную тренировать - Писарев, Онопко, Никифоров. Плюс еще пара тренеров, не таких известных. Четыре врача, четыре массажиста, шеф-повар, аналитики, четыре администратора, видеооператоры и т.д. и т.п. Ну и Кафанов, само-собой. Пресс-атташе, можно сказать.
Весть тренерский штаб получает 700 тыщ. Один Осинькин в Самаре 600. Из-за этих денег надо сборную закрывать?
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Ответ Иван Иванов
А давай ты пойдешь на **** со своим "мнением". О чем речь так и не понял? Где призывы что то закрыть? Это твои бабские фантазмы и мне их приписывать не надо. Обтекай, внучек
Не ной.
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Ответ red hikkikomori
Потому и плачу , раз сборная не для болельщиков, то нафиг она нужна ?
Ещё раз. Во Вьетнаме начало матча в 20.00. И, вообще, у нас 11 часовых поясов. Не? Никак? . Лично я игру посмотрел. Смотреть особо не на что было, но можно и обзор, на крайняк посмотреть.
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Ответ Эндрю81
Самое смешное, что Мостовой тут все по делу сказал. И Валера даже не смог отморозился сказать, что не читал. Все он знает, читал и согласен с ним. Просто в данном случае он выступает, как чиновник и ссыт что-то сказать по существу. Было бы прикольно послушать слова самого Валеры, если бы он не был тренером о Валере тренере, что стоит воды в рот набрав, быдлячевски отшучиваясь. Думаю, он разнес бы такую позицию и такого тренера. Но бабки не пахнут и работа халява - единственный тренер за последние чуть ли не 20 лет, что может в сборной не париться, что его уволят.
Валера чиновник! Бгг!!! Кто кто, а Валера чинуш от футбола никогда не боялся и правду матку резал, не стесняясь.
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Самое смешное, что Мостовой тут все по делу сказал. И Валера даже не смог отморозился сказать, что не читал. Все он знает, читал и согласен с ним. Просто в данном случае он выступает, как чиновник и ссыт что-то сказать по существу.
Было бы прикольно послушать слова самого Валеры, если бы он не был тренером о Валере тренере, что стоит воды в рот набрав, быдлячевски отшучиваясь. Думаю, он разнес бы такую позицию и такого тренера. Но бабки не пахнут и работа халява - единственный тренер за последние чуть ли не 20 лет, что может в сборной не париться, что его уволят.
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Ещё 💩Радим там что-то вякал по этому поводу... Вообще есть такие💩кому что-то там не нужно...Ущербное мышление...
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Не скажу, что большой поклонник Карпина, но здесь размазал Царя, молодец.
Что значит "не играть"? Кстати говоря, такие матчи тоже нужны, даже в лучшие времена. Сколько было матчей, где сборная откровенно страдала против "карликов"?
Очень показательный матч в 99 году, в Андорре. Чтобы мы делали, если бы не Онопко? Проиграли бы? Не повредит потренить матчи с соперниками такого рода.
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на фоне мостового даже бубнов глыба как эксперт!
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Мостовой выпал из бывших футболистов - перешел в разряд настоящего трепло...
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Щас Царь тяпнет за пятницу и устроит.
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Ну а с кем еще играть, выбор нынче, мягко говоря, невелик. Тут либо с Вьетнамом, либо вообще ни с кем
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Мостового слушать - себя не уважать, добавил Валера. В принципе, он прав
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