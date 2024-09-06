Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»

Валерий Карпин оценил критику соперников сборной России.

Национальная команда обыграла сборную Вьетнама (3:0) в товарищеском матче.

– Некоторые бывшие футболисты говорят, что такие выезды в Ханой не нужны и это бессмысленно. Что бы вы могли ответить?

– Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете? Вы сами ответили на свой вопрос.

– Как играет сборная Таиланда?

– Разбирали тактические нюансы, как и с командой Вьетнама.

Есть два‑три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы больше обращаем внимания на команду, а не на конкретных футболистов.

Команда тактически организована. С этим тренером они работают много времени.

Есть более‑менее понятные требования тренерского штаба. В силу этого команда более организована, чем Вьетнам, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»

«Вьетнам – сборная отелей, 10 раз добегут до центрального круга – уже успех. У них самый высокий футболист 170 см, наверное. Ребята выйдут, забьют три мяча и улетят в Таиланд». Мостовой об игре России