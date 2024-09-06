Карпин о том, что матчи с Вьетнамом и Таиландом не нужны: «Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете?»
Валерий Карпин оценил критику соперников сборной России.
Национальная команда обыграла сборную Вьетнама (3:0) в товарищеском матче.
– Некоторые бывшие футболисты говорят, что такие выезды в Ханой не нужны и это бессмысленно. Что бы вы могли ответить?
– Кто из бывших футболистов это сказал? Мостовой? А кто‑то еще? Остальных не знаете? Вы сами ответили на свой вопрос.
– Как играет сборная Таиланда?
– Разбирали тактические нюансы, как и с командой Вьетнама.
Есть два‑три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Но мы больше обращаем внимания на команду, а не на конкретных футболистов.
Команда тактически организована. С этим тренером они работают много времени.
Есть более‑менее понятные требования тренерского штаба. В силу этого команда более организована, чем Вьетнам, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»
«Вьетнам – сборная отелей, 10 раз добегут до центрального круга – уже успех. У них самый высокий футболист 170 см, наверное. Ребята выйдут, забьют три мяча и улетят в Таиланд». Мостовой об игре России
Было бы прикольно послушать слова самого Валеры, если бы он не был тренером о Валере тренере, что стоит воды в рот набрав, быдлячевски отшучиваясь. Думаю, он разнес бы такую позицию и такого тренера. Но бабки не пахнут и работа халява - единственный тренер за последние чуть ли не 20 лет, что может в сборной не париться, что его уволят.
Что значит "не играть"? Кстати говоря, такие матчи тоже нужны, даже в лучшие времена. Сколько было матчей, где сборная откровенно страдала против "карликов"?
Очень показательный матч в 99 году, в Андорре. Чтобы мы делали, если бы не Онопко? Проиграли бы? Не повредит потренить матчи с соперниками такого рода.