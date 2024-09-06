Мбаппе забил 1 гол в 7 последних матчах за сборную Франции

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Футбол

Килиан Мбаппе в этом году мало забивает за сборную Франции.

Сегодня форвард, представляющий «Реал», не смог отличиться в матче Лиги наций с Италией (1:3).

В последних 7 играх у третьего бомбардира в истории страны лишь один гол – Польше на Евро-2024. Еще в четырех матчах на чемпионате Европы забить не удалось, как и в товарищеской игре против Канады перед турниром.

В 2024 году Мбаппе провел 10 матчей в составе сборной Франции и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев
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1 гол и тот с пенальти
+17
0
+17
Ответ Илья Мурашов
1 гол и тот с пенальти
У него комната портретами Роналду была обклеена, о чем разговор?
+12
-8
+4
Мбаппе в этом году не только мало забивает в составе сборной Франции, а вообще в принципе пока мало забивает...
+4
-1
+3
Ответ Человек1991
А ты вот в реальной жизни точно не сможешь сказать мне это слово в глаза )
Какие дерзкие мессибои пошли) еще пальчиком пригрози)
+4
-2
+2
Ответ Noken
У него комната портретами Роналду была обклеена, о чем разговор?
Роналду лучший бомбардир в истории этой игры. О чем разговор?
+3
-2
+1
Ответ Noken
У него комната портретами Роналду была обклеена, о чем разговор?
xD
+3
-2
+1
Ответ Человек1991
Мбаппенальти мешает Топу Барколя и в целом сборной Франции уже 4 года, думаю причина в нём, а не в Дешаме. ))
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