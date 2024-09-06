Мбаппе забил 1 гол в 7 последних матчах за сборную Франции
Килиан Мбаппе в этом году мало забивает за сборную Франции.
Сегодня форвард, представляющий «Реал», не смог отличиться в матче Лиги наций с Италией (1:3).
В последних 7 играх у третьего бомбардира в истории страны лишь один гол – Польше на Евро-2024. Еще в четырех матчах на чемпионате Европы забить не удалось, как и в товарищеской игре против Канады перед турниром.
В 2024 году Мбаппе провел 10 матчей в составе сборной Франции и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.