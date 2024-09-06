Де Брюйне о календаре: «Сезоны становятся все длиннее. Но УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу УЕФА ФИФА Кевин де Брюйне ЧМ-2026 календарь Футбол

Кевин де Брюйне раскритиковал ФИФА и УЕФА за загруженность календарей.

Сегодня сборная Бельгии примет Израиль в рамках Лиги наций.

«Сезоны становятся все длиннее. Может быть, этот сезон пройдет нормально, но календарь станет еще сложнее с чемпионатом мира-2026. Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решения, но ничего не меняется.

УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги!» – заявил полузащитник «Манчестер Сити».

Бернарду о матчах: «График просто безумен, я провожу мало времени с семьей. Люди говорят, что мы не можем жаловаться, но количество игр абсурдно»

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17 комментариев
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Ответ GtSwan
И к тому же появляется куча неинтересных проходных матчей. А к действительно важным и решающим матчам игроки подходят уже уставшими и качество игры порой страдает...
Пусть ротируют состав, пусть шанс молодым дают. Зачем убивать основу в каждом матче
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И к тому же появляется куча неинтересных проходных матчей. А к действительно важным и решающим матчам игроки подходят уже уставшими и качество игры порой страдает...
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Денег побольше хотят не только УЕФА и ФИФА, но и футболисты
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Де Брюйне: хочу много денег, а играть - поменьше.
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А доходы футболистов увеличиваются, или они за идею играют?
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В российский чемп переходи и на поле будешь отдыхать и зимой четыре месяца.
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пусть в контрактах прописывают количество матчей за сезон, юристы продвинутые, агенты еще более, поэтому жалуйтесь и пишите хоть в спортлото.
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Футболисты тоже хотят денег. Болельщики хотят больше матчей.
Нужно когда-то остановиться просто. Но как)))
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Ответ FEZ10
Где в АПЛ есть проходные матчи? В конце сезона чемпиона определяют пару очков .Если убрать 2 лидером ,это уже другая команда .за сезон может 5 матчей будет неважных .
Кубок Англии, кубок лиги.
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Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «ПРОГНОЗ СОТКА». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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Снова футболисты выступают против денег.
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Хрена вы ноете. Обычный человек за вашу месячную зарплату всю жизнь работает.
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Всех волнуют деньги, и тебя тоже.
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Ответ Axs Men
Пусть ротируют состав, пусть шанс молодым дают. Зачем убивать основу в каждом матче
Где в АПЛ есть проходные матчи? В конце сезона чемпиона определяют пару очков .Если убрать 2 лидером ,это уже другая команда .за сезон может 5 матчей будет неважных .
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Ответ Axs Men
Пусть ротируют состав, пусть шанс молодым дают. Зачем убивать основу в каждом матче
Затем что чашки надо как-то выигрывать. Не у всех бездонные бюджеты и возможность держать игроков уровня основы на лавке.
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Ответ Kerghoodoo
А доходы футболистов увеличиваются, или они за идею играют?
"Вы не понимаете, это другое"
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