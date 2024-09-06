Де Брюйне о календаре: «Сезоны становятся все длиннее. Но УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги»

Кевин де Брюйне раскритиковал ФИФА и УЕФА за загруженность календарей.

Сегодня сборная примет Израиль в рамках Лиги наций.

«Сезоны становятся все длиннее. Может быть, этот сезон пройдет нормально, но календарь станет еще сложнее с чемпионатом мира-2026. Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решения, но ничего не меняется.

УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги!» – заявил полузащитник « ».

Бернарду о матчах: «График просто безумен, я провожу мало времени с семьей. Люди говорят, что мы не можем жаловаться, но количество игр абсурдно»