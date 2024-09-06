Okko о проблемах с работой сайта во время матчей Лиги наций: «Они вызваны отключением ряда сервисов на стороне серверов Microsoft»

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Okko объяснил проблемы с работой сайта во время матчей Лиги наций.

«Дорогие пользователи! У ряда клиентов, которые пользуются Okko через операционную систему Windows в РФ, могут наблюдаться проблемы с работой сайта.

Наши специалисты в курсе ситуации и оперативно выявили, что проблема вызвана отключением ряда сервисов на стороне серверов компании Microsoft. Мы стараемся найти максимально оперативное решение, которое поможет восстановить бесперебойную работу Okko.

Спасибо, что остаетесь с нами», – сказано в заявлении онлайн-кинотеатра.

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16 комментариев
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Окко, похожа на типичные интернет-магазины, когда самое главное взять деньги с клиента. Обслуживание клиента в стоимость не входит!
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матч бы уже смешали с экскрементами за такое а на этих все проглотят
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Как всегда. Окко был полностью невиновник. Берет деньги, портит настроение, приносит дежурные извинения.
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Я же говорил. Все радуются когда ОККО получает контракты, но по факту у них даже студии в какой-то конуре проводятся. Уже сколько лет прошло, а они все на любительском уровне. Технически у МатчТВ профессиональная команда.
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Контора *********
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Да это понятно, что весь ОККО держится на ноутбуке Стогниенко.😁😁😁😁
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Классика еще с советских времен: по независящим от нас причинам/из-за неполадок произошедших за пределами нашей страны.
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Обасрутся с лигой чемпионов по полной
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Ответ Overkiller
Со 2-го сентября МС отрубила поддержку всех облачных сервисов в РФ и неизвестно что на них ещё завязано. О чём вам Окко и говорит, но виноваты именно они, по вашему. И? Лучше бы они молчали без объяснения причин? Вам бы только злость свою выплеснуть. P.S. Смотрю второй день ЛН и проблем никаких.
То, что они пользуются облачными сервисами Майкрософта говорит о том, что там уровень веб-камщиц.

Не уровень серьезной организации, тем более когда уже все как 2,5 года переезжают с западных сервисов и тем более облачных.

Даже Майкрософт для особенных за несколько недель анонсировал, но Окко непонятно что делали это время.
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Окко: "Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа"
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На телеке всё ок, если что.
А вот проблемы конечно нужно им решать, может быть проблема в кадрах ??!?
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На телеке всё ок, если что.
А вот проблемы конечно нужно им решать, может быть проблема в кадрах ??!?
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Ответ Sminem
Билл гейтс давно России гадит. именно он хотел у нас поставить зомбо 5G вышки
Одну он все-таки тайно поставил недалеко от вас.
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Ответ CaSpeR-13
матч бы уже смешали с экскрементами за такое а на этих все проглотят
Не фанат матч тв, но они за подобные косяки и промики давали на следующие матчи , может окко также делает , не из клиент
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