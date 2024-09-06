Okko о проблемах с работой сайта во время матчей Лиги наций: «Они вызваны отключением ряда сервисов на стороне серверов Microsoft»

Okko объяснил проблемы с работой сайта во время матчей Лиги наций.

«Дорогие пользователи! У ряда клиентов, которые пользуются через операционную систему Windows в РФ, могут наблюдаться проблемы с работой сайта.

Наши специалисты в курсе ситуации и оперативно выявили, что проблема вызвана отключением ряда сервисов на стороне серверов компании Microsoft. Мы стараемся найти максимально оперативное решение, которое поможет восстановить бесперебойную работу Okko.

Спасибо, что остаетесь с нами», – сказано в заявлении онлайн-кинотеатра.