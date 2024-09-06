«Иногда играешь с «Киевом», смотришь – все в пене бегают. Понятно, что-то употребляли. У них там была другая фармацевтика». Савичев об украинских игроках в СССР

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия допинг Валерий Лобановский Николай Савичев сборная СССР Чемпионат.com Футбол

Николай Савичев поделился воспоминаниями об игре за сборную СССР.

Все ваши три матча за главную сборную СССР уместились в одну неделю. Не вписались в модель Лобановского?

– Тяжело сказать. Там были и свои сильные игроки из киевского «Динамо». В какой-то момент вообще почти вся сборная была с Украины. Понятно, что у них там была другая фармацевтика.

Иногда играешь с «Киевом», смотришь – все в пене бегают. Они так носились, что было понятно: что-то употребляли. Потом врач подтвердил, что действительно что-то было. В этом плане они уже были продвинуты, поэтому носились три тайма, – сказал бывший полузащитник сборной СССР.

33 комментария
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Конечно продвинутая у них фармацевтика если они даже комаров-убийц изобретают 😂
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А Лобановский вообще барыгой был, видимо.
Если ты задохликом был, то это не значит, что остальные были под чем-то
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Ответ Андрей-ДК
почему их тогда в еврокубках на допингконтроле за руку не ловили ни разу ни кого?
уже тогда Запад вел диверсионную войну против скреп и прикрывал своих партизан!
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Справедливости ради многие игроки которых тренировал Лобановский отзывались о его методах как зверских, кроссы с мешками набитыми песком , особое внимание уделялось физической подготовке , футболисты говорили что после его тренировок выходя на поле просто кайфовали и носились в свое удовольствие, не знаю как насчет фармацевтики , но такие физ нагрузки выносили далеко не все футболисты и многие были отсеяны из за слабой физической подготовки ( как было озвучено)
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почему их тогда в еврокубках на допингконтроле за руку не ловили ни разу ни кого?
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Ответ Woolrich
Так у них и главный клоун всегда под чем-то
А наш главный клоун под чем? Несёт такую ахинею год от года. Ладно бы просто нес, он её ещё и в жизнь воплощает
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Ну конечно, у москвичей все остальные негодяи.
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Это когда тебе понятно стало вдруг?? Пару лет назад видимо
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Так этого Савичева и после развала Союза в сборную России тоже ни разу не звали. Хотя ему в 1992 году было 27 лет.
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Так спросите у Юрана напрямую- что домыслы разбрызгивать по экрану.
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Ответ Yndestad
А Лобановский вообще барыгой был, видимо. Если ты задохликом был, то это не значит, что остальные были под чем-то
Не скажу, что Савичев был "задохликом". Неплохой футболист. Но до уровня первой сборной всё-таки недотягивал
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Ответ red hikkikomori
Конечно продвинутая у них фармацевтика если они даже комаров-убийц изобретают 😂
Тогда все и началось.
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Савичев, кстати, не первый советский футболист, который говорит об употреблении химии в Киеве. Дыма без огня не бывает...
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Лобановский раз в 7-10 лет собирал команду которая громила всех в Европе.
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На хрена сейчас поднимать эту пену? Употребляют все, чемпионами становятся единицы. Головой тоже надо думать.
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всё равно бельгийцам в 86 году в 1/8 слили, так что всё это больше для внутреннего рынка рассчитано
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Это как дрищ в тренажерном зале оправдывает свою хилость тем, что все вокруг принимают, а он - нет.
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Некоторые настолько яростно отрицают. А на каком основании? У вас есть факты? Про киевлян действительно неоднократно звучало. Ну а в то время фармацевтику многие успешно скрывали.
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Это не секрет. А ещё на Москву что-то там гонят.
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О! И этот полез выслуживаться перед лилипутинами) Держит нос по ветру)
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То, что динамовцев "подкармливали", никто никогда не оспаривал, другое дело, чем именно - зачастую, речь шла про обычные витамины и милдронат/рибоксин, который принимали все спортсмены, просто в повышенных дозах из-за нагрузок Лобановского. Но после развала Союза только про него придумали байку, что он чуть ли не опыты ставит над спортсменами, отчего те рано заканчивают со спортом и мрут как мухи.
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Ответ Андрей-ДК
почему их тогда в еврокубках на допингконтроле за руку не ловили ни разу ни кого?
А почему Ленс Армстронг 7 раз подряд выиграл тур же Франс и только спустя пять лет был признан в использовании допинга?
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Ответ Олег Сычев
Так спросите у Юрана напрямую- что домыслы разбрызгивать по экрану.
Витамины для Барсика. И то была просто зелень. )
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