«Иногда играешь с «Киевом», смотришь – все в пене бегают. Понятно, что-то употребляли. У них там была другая фармацевтика». Савичев об украинских игроках в СССР
Николай Савичев поделился воспоминаниями об игре за сборную СССР.
– Все ваши три матча за главную сборную СССР уместились в одну неделю. Не вписались в модель Лобановского?
– Тяжело сказать. Там были и свои сильные игроки из киевского «Динамо». В какой-то момент вообще почти вся сборная была с Украины. Понятно, что у них там была другая фармацевтика.
Иногда играешь с «Киевом», смотришь – все в пене бегают. Они так носились, что было понятно: что-то употребляли. Потом врач подтвердил, что действительно что-то было. В этом плане они уже были продвинуты, поэтому носились три тайма, – сказал бывший полузащитник сборной СССР.
Если ты задохликом был, то это не значит, что остальные были под чем-то