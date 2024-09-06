«Иногда играешь с «Киевом», смотришь – все в пене бегают. Понятно, что-то употребляли. У них там была другая фармацевтика». Савичев об украинских игроках в СССР

Николай Савичев поделился воспоминаниями об игре за сборную СССР.

– Все ваши три матча за главную сборную СССР уместились в одну неделю. Не вписались в модель Лобановского?

– Тяжело сказать. Там были и свои сильные игроки из киевского « ». В какой-то момент вообще почти вся сборная была с Украины. Понятно, что у них там была другая фармацевтика.

Иногда играешь с «Киевом», смотришь – все в пене бегают. Они так носились, что было понятно: что-то употребляли. Потом врач подтвердил, что действительно что-то было. В этом плане они уже были продвинуты, поэтому носились три тайма, – сказал бывший полузащитник сборной .