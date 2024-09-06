Черчесов о Холанде, не забившем Казахстану: «Я же сказал, оружием будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Один раз прозевали, он попал в штангу, но везет тому, кто везет»
Станислав Черчесов высказался о том, что Эрлинг Холанд не забил Казахстану.
«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили все, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду.
Второй момент: у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанда. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу. Везет тому, кому везет, как говорится.
Надеемся, что эта игра добавит уверенности нашим игрокам», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
«Подготовим автомат Калашникова». Стендап Черчесова перед встречей с Холандом за Казахстан
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Кто-то ранее, уже писал, что Алип, Касым и Марочкин как раз в сумме, искомые "АКМ" (оружие, о котором говорил Черчесов до матча).