Черчесов о Холанде, не забившем Казахстану: «Я же сказал, оружием будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Один раз прозевали, он попал в штангу, но везет тому, кто везет»

Теги Станислав Черчесов Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу сборная Казахстана по футболу Александр Марочкин Лига наций УЕФА Алибек Касым Эрлинг Холанд Нуралы Алип Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов высказался о том, что Эрлинг Холанд не забил Казахстану.

«Я же перед игрой сказал, что оружием против Холанда будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Они выполнили все, что мы хотели. Ребята не давали зоны Холанду.

Второй момент: у сборной Норвегии не было возможности снабжать Холанда. Один раз мы прозевали, после чего он попал в штангу. Везет тому, кому везет, как говорится.

Надеемся, что эта игра добавит уверенности нашим игрокам», – сказал главный тренер сборной Казахстана.

«Подготовим автомат Калашникова». Стендап Черчесова перед встречей с Холандом за Казахстан

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не в штангу, а в металический каркас высотой 2,44 м и шириной в 7,32 м
+34
-1
+33
Алип это Холанду не защитники АПЛ. вот кого надо в МЮ
+22
-1
+21
Ответ Sosamba
Не в штангу, а в металический каркас высотой 2,44 м и шириной в 7,32 м
Не попал в штангу, а произвёл осечку, приведшую к нарушению баллистической траектории полёта спортивного снаряда🥸
+10
0
+10
Лучше и не скажешь, наш уважаемый полководец.
+7
-1
+6
Алипу только попадись, проглотит и не подавится. Конечно не Дуэйн Джонсон, но тоже скала.
+4
0
+4
Черчесов молодец!
Успел оперативно прочитать комментарии на sports.
Кто-то ранее, уже писал, что Алип, Касым и Марочкин как раз в сумме, искомые "АКМ" (оружие, о котором говорил Черчесов до матча).
+1
0
+1
Алип - гроза киборгов!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий