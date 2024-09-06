У Франции 1 победа в 6 последних матчах в игровое время. Команда Дешама уступила Италии дома

Сборная Франции потерпела второе поражение подряд.

Команда Дидье Дешама дома уступила в наций – 1:3.

В предыдущем матче, полуфинале , французы уступили Испании – 1:2.

Всего в шести последних играх у лишь одна победа в игровое время – над Бельгией. Также по пенальти была обыграна Португалия. Матчи с Нидерландами и Польшей завершились вничью.