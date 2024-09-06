У Франции 1 победа в 6 последних матчах в игровое время. Команда Дешама уступила Италии дома
Сборная Франции потерпела второе поражение подряд.
Команда Дидье Дешама дома уступила Италии в Лиге наций – 1:3.
В предыдущем матче, полуфинале Евро-2024, французы уступили Испании – 1:2.
Всего в шести последних играх у Франции лишь одна победа в игровое время – над Бельгией. Также по пенальти была обыграна Португалия. Матчи с Нидерландами и Польшей завершились вничью.
Те тоже не ушли вовремя из сборной
Итальянские защитники весь матч ловко передавали его опеку друг другу, что Мбаппе сначала растворился на поле, а потом решил подыгрывать партнёрам, но и тут у него ничего не получалось.
Почему Италия так не играла на Евро? Легко, красиво, размашисто, изобретательно в атаке, как сегодня.
Их заслуги никто не отрицает.
Но Дель Боске(если уж о нем говорим)тоже не ушел из сборной вовремя.