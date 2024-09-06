У Франции 1 победа в 6 последних матчах в игровое время. Команда Дешама уступила Италии дома

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Евро-2024 Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Франции потерпела второе поражение подряд.

Команда Дидье Дешама дома уступила Италии в Лиге наций – 1:3.

В предыдущем матче, полуфинале Евро-2024, французы уступили Испании – 1:2.

Всего в шести последних играх у Франции лишь одна победа в игровое время – над Бельгией. Также по пенальти была обыграна Португалия. Матчи с Нидерландами и Польшей завершились вничью.

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дешам пошел по пути позднего Лёва и Дель Боске.
Те тоже не ушли вовремя из сборной
+29
-2
+27
Дешам давно себя исчерпал, у его команд нет игры. Должен был быть уволен еще после Евро 2020.
+13
-1
+12
Итальянцы и Испанцы законадатели футбола!
+11
-5
+6
Мбаппе на редкость бледно выглядел.
Итальянские защитники весь матч ловко передавали его опеку друг другу, что Мбаппе сначала растворился на поле, а потом решил подыгрывать партнёрам, но и тут у него ничего не получалось.
Почему Италия так не играла на Евро? Легко, красиво, размашисто, изобретательно в атаке, как сегодня.
+5
-1
+4
Дешам аут, нужно было сказать спасибо и красиво попрощаться после Евро. С каждым матчем превращается в Доминека всё больше.
+4
-1
+3
Дешама давно пора менять!
+2
0
+2
Странно это говорить, но после отсутствия Погба Франция уже не та. Поль был всегда заряжен именно за сборную
+2
0
+2
Состав топ, а игры нет. Дешам давай проверим физрук ли Зидан...
+2
0
+2
Очередному антифутбольному клоуну пора в отставку. Саутгейт, Сантуш, Дешам превратили футбол Сборных в настоящее убожество. Пора дать шанс молодым тренерам и поучиться у Великого Скалони играть в настоящий футбол, который действительно приятно смотреть, а не в трусливую пародию на игру дабы не облажаться с мастеровитым составом.
+1
0
+1
Футбольный Лукашенко этот Дешам, пересидел в сборной достаточно долго
+2
-1
+1
Ответ Ничего Смешного
Картошку трогать не надо, он добился всего и вписал себя в историю, как победителя. Взять чм с Педро, Вильей, Капдевила против слить чм и че с золотым составом
Так описал будто Дель Боске взял ЧМ со сборной Россией.
Их заслуги никто не отрицает.
Но Дель Боске(если уж о нем говорим)тоже не ушел из сборной вовремя.
+2
-1
+1
А вот Магомаев вовремя со сцены ушел - и правильно сделал. Как жаль, что многие не могут пойти на это. А ведь как важно - вовремя уйти
+1
0
+1
Скажу только одно слово - Зидан
+1
0
+1
Франция просто мертва сейчас. Италия красавчики!
0
0
0
У федерации французского футбола есть номер Зидана
+1
-1
0
Дель играл без нападающего и выжал максимум, на бумаге он был не прям фаворитом. Его тактические решения и титулы решили все. Дай мне Мбаппе, Гризмана, Бензема, топовых защитников и вратаря, я не пролечу.
0
0
0
Ответ Человек1991
Мбаппешка мешает Топу Барколя и в целом сборной Франции уже 4 года, думаю причина в нём, а не в Дешаме. ))
Началось в колхозе утро?
+1
-1
0
Ответ bat90
Странно это говорить, но после отсутствия Погба Франция уже не та. Поль был всегда заряжен именно за сборную
И за Ювентус
0
0
0
Дешам явно пересидел на своем месте.
+1
-1
0
Удивительно, что Дешам ещё на месте тренера
+1
-1
0
Мбаппе ужасный центрфорвард. Ему только на фланге играть, но он не хочет обороняться в защите. По итогу же он подставляет свою команду
+2
-2
0
А Киля Нбаба вообще был на поле?🤔
+1
-1
0
Дешам, пора. Засиделся
0
0
0
Давайте, расскажите мне анекдот, что Дешама не надо было убирать в 22 году.
+1
-1
0
Франция остаётся никакой, и Дешам бессменный
0
0
0
Я б добавил, "уступила буднично".
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий