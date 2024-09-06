Александра Трусова показала тизер короткой программы под Besame Mucho

Александра Трусова показала тизер новой короткой программы

Короткая программа Трусовой поставлена под песню Besame Mucho.

Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.