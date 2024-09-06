Александра Трусова показала тизер короткой программы под Besame Mucho
Александра Трусова показала тизер новой короткой программы
Короткая программа Трусовой поставлена под песню Besame Mucho.
Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VK Александры Трусовой
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