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Кубок Содружества. Спринт. Сола стартует 5-й, Резцова – 12-й, Сливко – 27-й, Халили – 44-й, Смольская – 48-й

6 сентября на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский спринт

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

1-й этап

Красноярск, Россия

Женщины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

3. Кира Дюжева

5. Анна Сола (Беларусь)

10. Анастасия Шевченко

12. Кристина Резцова

13. Анна Грухвина

17. Полина Шевнина

18. Ульяна Нигматуллина

20. Светлана Миронова

24. Ирина Казакевич

27. Виктория Сливко

31. Наталия Шевченко

41. Анастасия Егорова

43. Елизавета Каплина

44. Анастасия Халили

47. Валерия Каюмова

48. Динара Смольская (Беларусь)

49. Тамара Дербушева

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoсборная России жен
результаты
logoсборная Беларуси жен
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
logoАнастасия Егорова
logoИрина Казакевич
Елизавета Каплина
Полина Шевнина
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнастасия Шевченко
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoАнна Грухвина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Кира Дюжева
logoКубок Содружества
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