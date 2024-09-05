Кубок Содружества. Спринт. Сола стартует 5-й, Резцова – 12-й, Сливко – 27-й, Халили – 44-й, Смольская – 48-й
6 сентября на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский спринт
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
1-й этап
Красноярск, Россия
Женщины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
3. Кира Дюжева
5. Анна Сола (Беларусь)
12. Кристина Резцова
13. Анна Грухвина
17. Полина Шевнина
24. Ирина Казакевич
27. Виктория Сливко
31. Наталия Шевченко
41. Анастасия Егорова
43. Елизавета Каплина
44. Анастасия Халили
47. Валерия Каюмова
48. Динара Смольская (Беларусь)
49. Тамара Дербушева
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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