Дркушич в «Зените», «МЮ» подписал де Лигта и Мазрауи, матч «Факела» со «Спартаком» перенесен в Москву, «Фенербахче» Моуринью вылетел из ЛЧ, Вендел пропустит 40 дней и другие новости

1. Ванья Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи». Контракт защитника сборной Словении – на 5 лет

2. Дмитрий Пятибратов вернулся в «Факел». Тренер возглавлял команду с 2022 по 2023 год. В понедельник воронежцы уволили Игоря Черевченко.

3. «МЮ» объявил о трансферах Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи из «Баварии». А вот Уан-Биссака перешел в «Вест Хэм» из «МЮ» за 15 млн фунтов. «Барса» продала Араухо «Борнмуту» за 10 млн евро – без бонусов и процента с перепродажи, контракт Хулиана – на 5 лет.

4. «Локомотив» обыграл «Оренбург» во 2-м туре Фонбет Кубка России с голом Ракова на 82-й, «Ростов» победил «Химки».

5. Матч «Факела» со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ перенесен в Москву. Игра с «Акроном» в Кубке России пройдет в Воронеже без зрителей.

6. «Фенербахче» Моуринью вылетел из квалификации Лиги чемпионов от «Лилля». Автогол Диаките на 91-й перевел игру в экстра-таймы – там турки пропустили с пенальти на 118-й. ПАОК Чалова и Оздоева также не смог пройти квалификацию ЛЧ, проиграв «Мальме» 3:4 в экстра-таймах. Федор дебютировал, выйдя на 73-й минуте.

7. «Интер Майами» без травмированного Лионеля Месси вылетел из Кубка лиг, уступив «Коламбусу» (2:3 после 2:0). Суарес сделал голевую передачу.

8. Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан внесен в заявку «Динамо» Махачкала. На футболке хавбека будет написано «Джавад».

9. Ла Лига внесла ряд изменений в правила: новая трактовка игры рукой в штрафной, меньше наказаний за незначительные контакты, 6-я замена при сотрясении, полуавтоматический офсайд.

10. Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У игрока «Зенита» растяжение связок, пишет журналист Вене Казагранде.

11. Даниэле Орсато вошел в состав ЭСК РФС. 48-летний судья завершил карьеру после Евро-2024.

12. ЦСКА обратился в ЭСК из-за фола Сперцяна, приведшего к травме Роши. Хавбек «Краснодара» не получил карточки. А «Зенит» попросил ЭСК рассмотреть пенальти «Динамо» и фол Карраскаля на Венделе.

13. Коул Палмер подписал с «Челси» улучшенный контракт до 2033 года.

14. ЦСКА отдал Адольфо Гайча «Антальяспору» с правом выкупа. Это 5-я аренда форварда.

15. Холанд, Палмер, Родри, Эдегор, Фоден и Уоткинс претендуют на приз лучшему игроку сезона АПЛ от PFA.

16. «Аль-Ахли» готов улучшить предложение по Винисиусу. «Реал» может повысить вингеру зарплату, чтобы он не думал об уходе.

17. 50-летняя итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиад.

Цитаты дня.

Михаил Бердин: «Кайфую от России. Сейчас особенно понимаю, насколько крутая у нас страна. Уехавшим знакомым говорю: «Не верьте блокбастерам – вы все вернетесь»

Мария Захарова: «Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила»

Мостовой о судьях: «Большая часть арбитров не играла в футбол – это главная проблема. Они не знают нюансов с тонкостями, отсюда странные решения»

Караваев о тратах: «Меньше 300 тысяч рублей в месяц обычно. Продукты, коммуналка – все стандартно. Вещи покупаю редко – раз в три месяца. Сейчас езжу на спонсорском авто»

Генич о трансферах «Спартака»: «77 млн евро за 2 года – за эти деньги можно было сложить конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. «Зенит» потратил 72 млн»

Дмитрий Губерниев: «Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо. Нужно делать все, чтобы вернуться и быть частью олимпийской экосистемы»

Карвахаль раскритиковал календарь: «Невозможно проводить по 72 матча, в этом нет никакого смысла. Страдаем мы, наши семьи и уровень игр»