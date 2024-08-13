Холанд, Палмер, Родри, Эдегор, Фоден и Уоткинс претендуют на приз лучшему игроку сезона АПЛ от PFA
Названы претенденты на приз лучшему игроку прошлого сезона в АПЛ.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых игроков, номинированных на награду по итогам сезона-2023/24.
В число номинантов вошли Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Родри (все – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Победитель будет объявлен на церемонии награждения 20 августа.
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Если бы Месси был защитником то никакого золотого мяча он бы не выйграл, потому что сейчас к сожалению многие оценивают игроков только по забитым мячам и дриблингам.