Холанд, Палмер, Родри, Эдегор, Фоден и Уоткинс претендуют на приз лучшему игроку сезона АПЛ от PFA

Теги Челси Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Ассоциация профессиональных футболистов Англии Мартин Эдегор Олли Уоткинс Родри Филип Фоден Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Названы претенденты на приз лучшему игроку прошлого сезона в АПЛ.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых игроков, номинированных на награду по итогам сезона-2023/24.

В число номинантов вошли Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Родри (все – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 20 августа.

Палмер, Сака, Майну, Гарначо, Олисе претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ от PFA

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22 комментария
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Родри — лучший
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Родри главную награду, Палмеру молодёжную
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Я бы расставил: Родри(по влиянию на команду, тем паче, что чемпиона, да и видно сразу проседание, когда его нет), Палмер за индивидуальный перформанс в хромой команде, Эдегор - то же, что и Родри, но Арсенал так и не стал чемпионом.
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Ответ Вячеслав
Палмер должен брать
Прорыв года да (но точно не лучший игрок)
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Ответ DolJun
если палмера и тут прокатят ради бруска фодена - награду можно закрывать.
У тебя все бруски, что не свои )
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Че за рейтинг стремный? Где Антони?
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Родри однозначно
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Награда должна найти героя! Это Родри 🚩
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Родри на голову выше всех в АПЛ и не только, кто играет в футбол должен знать что игра в защите намного труднее и более энергозатратная чем игра в нападении, кроме этого Родри сам созидает и забивает голы, в целом управляет темпом игры.
Если бы Месси был защитником то никакого золотого мяча он бы не выйграл, потому что сейчас к сожалению многие оценивают игроков только по забитым мячам и дриблингам.
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Ответ onsigne
Родри главную награду, Палмеру молодёжную
👏👏👏
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Ответ Ligue 1 Uber Eats
Давайте учитывать еще тот фактор, что Астон Вилла принимала участие в еврокубках, в отличии от Челси. Т.е. Олли играл на два фронта. В Лиге Конференций Уоткинс отличился 5 голами.
Тогда давай учитывать, что это награда от Ассоциации профессиональных футболистов Англии, а не золотой мяч)
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Олли Уоткинс - 37 игр, 19 голов, 13 гп. Прекрасная статистика для игрока Астон Виллы. Вполне заслуживает награду.
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