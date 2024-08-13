Холанд, Палмер, Родри, Эдегор, Фоден и Уоткинс претендуют на приз лучшему игроку сезона АПЛ от PFA

Названы претенденты на приз лучшему игроку прошлого сезона в АПЛ.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала шестерых игроков, номинированных на награду по итогам сезона-2023/24.

В число номинантов вошли , , (все – « »), Мартин Эдегор (« »), Коул Палмер («Челси») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Победитель будет объявлен на церемонии награждения 20 августа.

Палмер, Сака, Майну, Гарначо, Олисе претендуют на приз лучшему молодому игроку сезона АПЛ от PFA