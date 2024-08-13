Дмитрий Губерниев: «Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо. Нужно делать все, чтобы вернуться и быть частью олимпийской экосистемы»

Теги Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев назвал «невероятными» прошедшие Олимпийские игры в Париже.

Летние Игры-2024 прошли с 26 июля по 11 августа. 

«Самое главное впечатление от Игр – это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида. Со спортивной точки зрения, с точки зрения драматургии, философии это была невероятная Олимпиада. Про косяки говорить не хочется, они известны.

Нам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться по-настоящему, продолжать поддерживать спорт, детско-юношеский, студенческий, взрослый. Необходимо поддерживать спортсменов и любить.

Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо, и, если мы хотим продолжать оставаться частью большой олимпийской семьи, нужно предпринимать огромные усилия для того, чтобы по-прежнему быть великой спортивной державой.

Мы будем терять позиции, мы их уже теряем в самых разных видах спорта. Нужно продолжать проводить соревнования, новые, старые, приглашать гостей, развивать институт сборных и, конечно же, делать все, чтобы вернуться и продолжать быть частью олимпийской экосистемы», – написал комментатор в колонке для «Советского спорта». 

Красота Олимпиады в Париже: закаты у Эйфелевой башни, мушкетеры в Версале и живописная Сена

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53 комментария
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Личности Губера:
1) Нормальный Губ. Говорит здравые вещи в приятной для чтения формы, появляется рандомно, видимо для него самого.
2) Алкогубер. Несёт шизу с лицом Ельцина, появляется по выходным и праздникам.
3) Провокатор Губер. Омерзительная ТВ-версия, иногда для включения режима выпивается коньяк по утрам.
4) Лизогуб. Появляется на провластных мероприятиях, агитирует за что угодно, лишь бы заплатили.
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+73
Да правильно он все говорит, можно хоть сколько его гнобить, но тут все верно.
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+17
Мировому спорту и без нас неплохо - точно.
Век спортсмена короток - скоро про наших спортсменов вообще забудут.
+18
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+17
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Личности Губера: 1) Нормальный Губ. Говорит здравые вещи в приятной для чтения формы, появляется рандомно, видимо для него самого. 2) Алкогубер. Несёт шизу с лицом Ельцина, появляется по выходным и праздникам. 3) Провокатор Губер. Омерзительная ТВ-версия, иногда для включения режима выпивается коньяк по утрам. 4) Лизогуб. Появляется на провластных мероприятиях, агитирует за что угодно, лишь бы заплатили.
Теория четырех агрегатных состояний Губера
+18
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+17
Ответ СержМиранэн
Силен же стадный инстинкт. Если ты не со стадом , то чувствуешь себя ущербным ?
Так стадо как раз клеймит игры и голосует за Путина. Или там это уже не стадо, а разумное большинство? Я что-то уже запутался...
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+10
И в чем он не прав? Совершенно адекватные мысли. Никто не плакал, что России не было в Париже. Зато спортсмены/соперники потеряли весьма конкурентную сборную, которая способна была пошуметь на ОИ. Да и те, кто поехал, говорят отношение к ним было очень пристойное, никаких проблем. Но сейчас имеем то, что имеем. По сути РФ нет на спортивной карте мира…
+9
-1
+8
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Личности Губера: 1) Нормальный Губ. Говорит здравые вещи в приятной для чтения формы, появляется рандомно, видимо для него самого. 2) Алкогубер. Несёт шизу с лицом Ельцина, появляется по выходным и праздникам. 3) Провокатор Губер. Омерзительная ТВ-версия, иногда для включения режима выпивается коньяк по утрам. 4) Лизогуб. Появляется на провластных мероприятиях, агитирует за что угодно, лишь бы заплатили.
Имеем 4 личности пока - нормогуб, алкогуб, провогуб и лизогуб. Интересно, сколько ещё откроется в будущем? ;)
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Так и есть. Трезвый взгляд на текущую ситуацию.
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Самое главное впечатление от игр - трансляции на сайте Олимпийского комитета. Оказывается существуют комментаторы, которые разбираются в тех видах спорта, с которыми работают, а не орут и не рассказывают сплетни во время трансляции, пытаясь заполнить каждую секунду эфира своим голосом. Трансляции без Губерниева - это было супер.
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Ну вот мы и дожили до того момента, когда флюгер Губер стал рупором здравого смысла в окружении неадекватности
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Личности Губера: 1) Нормальный Губ. Говорит здравые вещи в приятной для чтения формы, появляется рандомно, видимо для него самого. 2) Алкогубер. Несёт шизу с лицом Ельцина, появляется по выходным и праздникам. 3) Провокатор Губер. Омерзительная ТВ-версия, иногда для включения режима выпивается коньяк по утрам. 4) Лизогуб. Появляется на провластных мероприятиях, агитирует за что угодно, лишь бы заплатили.
и каждый пользователь спортса в своей жизни хоть раз говорил "блин а он прав".... смешно
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Короче говоря, проходил я школу журналистики в "Останкино" более десяти лет назад (на платину не прошел, к сожалению - деньги закончились неожиданно *читай: батя перестал оплачивать*) и одним из преподавателей у нас как раз-таки был Губерниев.
В повседневной жизни, скажу я вам, весьма адекватный человек, хоть и не без толики стремления к эпатажу.
То что вы видите на ТВ и читаете в прессе - как по мне, чаще образ и работа на публику. В том числе, и на уровне черного пиара.
Когда камера или диктофон выключаются - это обычный мужик со своим мировоззрением (чаще, кстати, вполне вменяемым), который и устает, и домой хочет, и иногда, чувствуется, хочет просто чтоб от него отстали.
Личность медийная из него неоднозначная, но он этого и добивается, похоже. Человек же из него весьма интересный и, не побоюсь этого слова, приятный.
Остальное думайте сами.
Ругаться на дядьку уже неинтересно. Таковы реалии медиабизнеса.
О нем говорят, а ему в этом плане большего и не надо. А когда он вещает что-то адекватное - вот это и есть настоящая сторона Дмитрия Викторовича, скорее всего.
Не оправдать его ради пишу, но иногда просто удивляет хейт людей, не понимающих, как работает шоубиз.
А Губерниев - это уже больше шоубиз.
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Светоч Дима почему до сих не иноагент?
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Он прав. но к сожалению у нас чиновники и думцы которые думают только о себе, своем теплом месте.
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Губерниев лишний раз доказывает, что он отвратительный персонаж и нужно делать всё, чтобы убрать его с федеральных каналов...
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Я вчера схожую мысль писал. Не то что не плохо, некоторым даже хорошо. особенно китайцам, благодаря отсутствию российских спортсменов забрали себе золото в коронных синхронном плавании и худ гимнастике, и чуть не выиграли медальный зачет.
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Ответ СержМиранэн
Силен же стадный инстинкт. Если ты не со стадом , то чувствуешь себя ущербным ?
Я согласен с данным высказыванием Губерниева. Ниже (в ленте новостей) есть высказывание, например Захаровой. Считаю их бредом. В чем стадность?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мировому спорту и без нас неплохо - точно. Век спортсмена короток - скоро про наших спортсменов вообще забудут.
Старых уже забыли, а если кого и вспомнят, то только в связи с допингом. Ну а новых просто не знают.
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Ответ Максим Катебо
И в чем он не прав? Совершенно адекватные мысли. Никто не плакал, что России не было в Париже. Зато спортсмены/соперники потеряли весьма конкурентную сборную, которая способна была пошуметь на ОИ. Да и те, кто поехал, говорят отношение к ним было очень пристойное, никаких проблем. Но сейчас имеем то, что имеем. По сути РФ нет на спортивной карте мира…
Да наших в легкой атлетике нет уже лет 10 по сути, хотя еще недавно были законодателями мод. И ничего, именно в части ЛА соревнования прошли на самом высочайшем уровне с мировыми и олимпийскими рекордами. Также будет и в других видах спорта
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Ответ igls54
Светоч Дима почему до сих не иноагент?
Не дают, как только дадут - уедет, устроится на Евроспорт комментировать биатлон вместо велосипедиста)
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Дмитрий , это понятно уже давно , спортсменов наших жалко ...
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Олимпиада была интересной это раз. И мы действительно теряем позиции во многих видах спорта. В частности ЛА, игровые дисциплины. В этом Губерниев абсолютно прав.
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Я не могу пропустить ещё одну Олимпиаду - добавил Губерниев
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А футбол вообще не заметил отсутствие России
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"А во всем мире как будто ничего и не изменилось..."
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Ответ icey_punk
Да ладно, его эмоций не хватало особенно в плавании.
ну полоумно кричать с поводом и ,главное, без повода - это ненормальные эмоции, он любит не трансляции в себе а себя в трансляциях
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Ответ icey_punk
Да ладно, его эмоций не хватало особенно в плавании.
Это чтобы он истерично орал при заплыве Сомова, когда тот только оторвался от тумбочки: Молодец, вырвался вперёд. Дальше по дистанции, так же истерично: Надо немного поднажать и выиграет олимпиаду. И на финише растроено: не хватило Сомову всего чуть-чуть, чтобы выйти в полуфинал.
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Ответ Антон Сватковский
Отношение было так себе, честно говоря. Многочисленные проблемы с допуском, на церемонию открытия не пустили, Россию старались не упоминать. Но всё это не из-за спортсменов, а благодаря великому политику современности.
Спорт должен быть вне политики, если там есть политика, значит это уже не спорт.
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Ответ Максим Катебо
И в чем он не прав? Совершенно адекватные мысли. Никто не плакал, что России не было в Париже. Зато спортсмены/соперники потеряли весьма конкурентную сборную, которая способна была пошуметь на ОИ. Да и те, кто поехал, говорят отношение к ним было очень пристойное, никаких проблем. Но сейчас имеем то, что имеем. По сути РФ нет на спортивной карте мира…
Отношение было так себе, честно говоря. Многочисленные проблемы с допуском, на церемонию открытия не пустили, Россию старались не упоминать.
Но всё это не из-за спортсменов, а благодаря великому политику современности.
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Хм, слишком высокий процент разумных мыслей от Губерниева последнее время.
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