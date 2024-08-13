Дмитрий Губерниев: «Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо. Нужно делать все, чтобы вернуться и быть частью олимпийской экосистемы»
Дмитрий Губерниев назвал «невероятными» прошедшие Олимпийские игры в Париже.
Летние Игры-2024 прошли с 26 июля по 11 августа.
«Самое главное впечатление от Игр – это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида. Со спортивной точки зрения, с точки зрения драматургии, философии это была невероятная Олимпиада. Про косяки говорить не хочется, они известны.
Нам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться по-настоящему, продолжать поддерживать спорт, детско-юношеский, студенческий, взрослый. Необходимо поддерживать спортсменов и любить.
Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо, и, если мы хотим продолжать оставаться частью большой олимпийской семьи, нужно предпринимать огромные усилия для того, чтобы по-прежнему быть великой спортивной державой.
Мы будем терять позиции, мы их уже теряем в самых разных видах спорта. Нужно продолжать проводить соревнования, новые, старые, приглашать гостей, развивать институт сборных и, конечно же, делать все, чтобы вернуться и продолжать быть частью олимпийской экосистемы», – написал комментатор в колонке для «Советского спорта».
Красота Олимпиады в Париже: закаты у Эйфелевой башни, мушкетеры в Версале и живописная Сена
1) Нормальный Губ. Говорит здравые вещи в приятной для чтения формы, появляется рандомно, видимо для него самого.
2) Алкогубер. Несёт шизу с лицом Ельцина, появляется по выходным и праздникам.
3) Провокатор Губер. Омерзительная ТВ-версия, иногда для включения режима выпивается коньяк по утрам.
4) Лизогуб. Появляется на провластных мероприятиях, агитирует за что угодно, лишь бы заплатили.
Век спортсмена короток - скоро про наших спортсменов вообще забудут.
В повседневной жизни, скажу я вам, весьма адекватный человек, хоть и не без толики стремления к эпатажу.
То что вы видите на ТВ и читаете в прессе - как по мне, чаще образ и работа на публику. В том числе, и на уровне черного пиара.
Когда камера или диктофон выключаются - это обычный мужик со своим мировоззрением (чаще, кстати, вполне вменяемым), который и устает, и домой хочет, и иногда, чувствуется, хочет просто чтоб от него отстали.
Личность медийная из него неоднозначная, но он этого и добивается, похоже. Человек же из него весьма интересный и, не побоюсь этого слова, приятный.
Остальное думайте сами.
Ругаться на дядьку уже неинтересно. Таковы реалии медиабизнеса.
О нем говорят, а ему в этом плане большего и не надо. А когда он вещает что-то адекватное - вот это и есть настоящая сторона Дмитрия Викторовича, скорее всего.
Не оправдать его ради пишу, но иногда просто удивляет хейт людей, не понимающих, как работает шоубиз.
А Губерниев - это уже больше шоубиз.
Но всё это не из-за спортсменов, а благодаря великому политику современности.