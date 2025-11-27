Мбаппе сделал первый покер в ЛЧ и 4-й в карьере
У Мбаппе первый покер в Лиге чемпионов.
Килиан Мбаппе впервые забил 4 гола в матче Лиги чемпионов.
Форвард «Реала» поразил ворота «Олимпиакоса» на 22-й, 24-й, 29-й и 59-й минутах.
Француз отметился четырьмя голами в одной игре в четвертый раз в карьере. В 2023-м он пять раз забил «Пеи-де-Кассель» за «ПСЖ» в Кубке Франции, в 2021-м сделал покер в игре Франции с Казахстаном в квалификации ЧМ, а в 2018-м четырежды забил «Лиону» в Лиге 1 в составе парижского клуба.
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
