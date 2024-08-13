«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть пенальти «Динамо» и фол Карраскаля на Венделе

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Сергеевич Иванов Вильмар Барриос Хорхе Карраскаль Вендел Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам игры с «Динамо».

Клуб попросил разобрать эпизод с неудалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте встречи за серьезное нарушение правил, а также момент с назначенным на 84-й минуте пенальти в ворота сине-бело-голубых.

На 47-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ, завершившегося со счетом 1:0 в пользу «Зенита», Вендела в центре поля сбил Карраскаль.

У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Полузащитник «Зенита» решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.

На 84-й минуте Карраскаль, делая навес в штрафную соперника, попал в руку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый в ворота команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата, набрав 12 очков за 4 игры.

Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У него растяжение связок (Вене Казагранде)

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73 комментария
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В ЭСК сидят Д-лы. Обращаться бессмысленно
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+31
Посмотрим как отмазыватся будут, особенно про пенальти)
+34
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+20
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Странно что при нашем "админресурсе", нам ставят пенальти, не дают карточки соперникам. Логично же, да?
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+19
как обычно отмажут бездарей и дровосеков
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Грубый фол и спорный пенальти это нытьё?
+24
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+15
Ответ Андрей Кобранов
Комментарий скрыт
потерпи, тебе всего 2 недели до школы осталось, вот там и обсудишь с приятелями из 5-го Б)
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+13
пенальти там не было мяч попал в грудь говорю как нейтральный болельщик
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Одно дело запросить информацию, чтобы просто понимать почему такое решение было принято
, другое дело ныть как например Станкович , после матча с Ахматом, вот там нытье.
+15
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+11
Зенит подал очевидные жалобы, но убогие здесь на сайте против. И против не потому что жалобы необоснованны, а потому что Зенит. Жалко вас несчастных неудачников.
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Сейчас новую трактовку запишут, которая применима лишь единожды. В остальных подобных случаях в РПЛ "это другое"
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+7
Ответ АНТАРМ
Никак,пенальти был,а футбол не балет и не банка с медом.Зене за глаза хватит,что ему дали выиграть...Статусный жидяра на трибуне все ладошки отбил
Кто дал выиграть?))) Динамо само себе забило?
Надеюсь в следущих матчах, в ваши ворота какой же поставят.
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
так ты и сейчас ноешь)
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А толку то? Вот если бы Караскаля отстранили от игр на столько, сколько будет восстанавливаться Вендел-.Просто я уверен, что он это сделал специально, просто посмотрите на его довольную и улыбающуюся рожу после того как сломал Вендела. "Всё, я выполнил свою миссию"!
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+6
дибилы пишут о попадании мяча в руку, но не было показано ни одного повтора на котором чётко видно что мяч попал в руку. Зато чётко видно, что мяч попадает в живот и далее не меняя траектории уходит в аут.
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Ответ Mel"s
надеюсь по итогам этого обращения КДК вынесет решение об исключении ПРФ из премьер-лиги
Зачем ты так про Спартак?
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Разумно и то, и другое.
Пенальти - это прецедент, пусть подтвердят, что в аналогичных случаях теперь тоже будет пенальти.
Умышленный фол с нанесением травмы, выбивший одного из лучших игроков лиги считай на два месяца - за это надо наказывать.
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Отмажутся, прикроют судью. Динамо может не беспокоиться и продолжать ломать лучших игроков лиги.
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Ответ SEREZH1K
Комментарий скрыт
А вот теперь представляем. Матч Спартак - ЦСКА. Начало второго тайма, 47 минута. Условный Обляков ломает условного Барко или того же Угальде. Затем под конец игры, при счёте 1:0 в пользу Спартака ставят пенальти в его ворота, когда мяч от груди, прости, Господи, Умярова чиркает ему по УБИРАЕМОЙ руке. Условный Давила не забивает (ура Максименке!), матч так и заканчивается 1:0. Через пару дней узнаем, что Угальде или Барко заехали в лазарет на 1,5 месяца (а ведь могло быть и полгода, и больше, если вдруг "кресты"). Спартаковские болельщики тут комментариями все спортресурсы затопят, а начальство и ветераны команды будут полыхать, что судью к стенке, а Обляков на год дисквалифицировать.
Надо всегда примерять ситуацию к себе, смотреть, что было бы, если коснётся не Зенита, а Спартака, Краснодара, ЦСКА, Локомотива и т.д.
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+3
Ответ Zenith forever
Зенит подал очевидные жалобы, но убогие здесь на сайте против. И против не потому что жалобы необоснованны, а потому что Зенит. Жалко вас несчастных неудачников.
Представляю, что было если бы например Барко Динамо в лазарет отправило...
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Ответ Старшой_61
едрогыч выходи)
он поехал дневник, тетрадки и карандаши покупать
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Правильно что обратились, пусть внимательно рассмотрят действия в обоих случаях, и с грубостью в отношении с Венделом и назначении сомнительного пенальти, хотя и не забитого! И наказание должно быть соразмерно нарушению, а не условная дисква на два матча!😡
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Интересно теперь послушать объяснения ЭСК. Вот признали бы ошибочность неназначения пенальти за руку в игре НН с Махачкалой и сейчас вообще проблем бы не было. А так, посмотрим, посмотрим)))
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Ответ SEREZH1K
Комментарий скрыт
Я понимаю когда пишут объективно, но тупо твердить дичь, это наверное какая-то форма болезни.

https://www.sports.ru/football/1115717970-protiv-zenita-soversheno-bolshe-vsego-sudejskix-oshibok-v-etom-sezone-.html?ysclid=lzs9dvwbs8796262434
Против «Зенита» совершено больше всего судейских ошибок в этом сезоне РПЛ.
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Ответ Александр Васильев
голову включать не пытался?
у инфузорий-туфелек нет головы.
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Ответ АНТАРМ
Никак,пенальти был,а футбол не балет и не банка с медом.Зене за глаза хватит,что ему дали выиграть...Статусный жидяра на трибуне все ладошки отбил
Вам бы повзрослеть и поумнеть. И тогда, возможно, когда-нибудь, Вам станет мучительно стыдно за нынешнего себя. А пока я Вас в ЧС внесу. Ничего личного..Просто меня не интересует прочтение комментов от "интеллектуалов", использующих обороты, типа "жидяра". Успехов в личностном росте!
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Ответ shamshor
В ЭСК сидят Д-лы. Обращаться бессмысленно
Это да, но просто они собирают фактуру , и потом их можно будет подтянуть со временем за их решение.
Плюс люди там деньги получают, пусть работаю/выкручиваются
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Пенальти нельзя было ставить.
Костолому должна была быть показана красная карточка с последующей дисквалификацией от 3 до 5 игр,чтобы этот недофутболист понял,что так играть нельзя.
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Правильно подали. пусть дадут объяснения. Да, будут отмазки про увеличение площади тела и про недостаточную умышленность при разрезе ноги бензопилой. Но тогда на эти решения можно будет ссылаться в будущем. Пусть объясняют, что происходит
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Ответ SEREZH1K
Комментарий скрыт
голову включать не пытался?
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Ответ Даша Тихонова
Не потому что Зенит, а потому что Газпром!!! Догазпромовский Зенит был симпатичный...
Понятно что для масквабадцев и их прихлебателей догазпромовский Зенит был симпатичнее - ни на что не претендовал. И еще, а что Лукойл симпатичнее Газпрома?
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