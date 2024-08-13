«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть пенальти «Динамо» и фол Карраскаля на Венделе
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам игры с «Динамо».
Клуб попросил разобрать эпизод с неудалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте встречи за серьезное нарушение правил, а также момент с назначенным на 84-й минуте пенальти в ворота сине-бело-голубых.
На 47-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ, завершившегося со счетом 1:0 в пользу «Зенита», Вендела в центре поля сбил Карраскаль.
У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Полузащитник «Зенита» решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.
На 84-й минуте Карраскаль, делая навес в штрафную соперника, попал в руку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый в ворота команды из Санкт-Петербурга.
«Зенит» лидирует в таблице чемпионата, набрав 12 очков за 4 игры.
Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У него растяжение связок (Вене Казагранде)
, другое дело ныть как например Станкович , после матча с Ахматом, вот там нытье.
Надеюсь в следущих матчах, в ваши ворота какой же поставят.
Пенальти - это прецедент, пусть подтвердят, что в аналогичных случаях теперь тоже будет пенальти.
Умышленный фол с нанесением травмы, выбивший одного из лучших игроков лиги считай на два месяца - за это надо наказывать.
Надо всегда примерять ситуацию к себе, смотреть, что было бы, если коснётся не Зенита, а Спартака, Краснодара, ЦСКА, Локомотива и т.д.
https://www.sports.ru/football/1115717970-protiv-zenita-soversheno-bolshe-vsego-sudejskix-oshibok-v-etom-sezone-.html?ysclid=lzs9dvwbs8796262434
Против «Зенита» совершено больше всего судейских ошибок в этом сезоне РПЛ.
Плюс люди там деньги получают, пусть работаю/выкручиваются
Костолому должна была быть показана красная карточка с последующей дисквалификацией от 3 до 5 игр,чтобы этот недофутболист понял,что так играть нельзя.