«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть пенальти «Динамо» и фол Карраскаля на Венделе

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам игры с «Динамо».

Клуб попросил разобрать эпизод с неудалением полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля на 47-й минуте встречи за серьезное нарушение правил, а также момент с назначенным на 84-й минуте пенальти в ворота сине-бело-голубых.

На 47-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ, завершившегося со счетом 1:0 в пользу «Зенита», Вендела в центре поля сбил Карраскаль.

У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Полузащитник «Зенита» решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.

На 84-й минуте Карраскаль, делая навес в штрафную соперника, попал в руку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил одиннадцатиметровый в ворота команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата, набрав 12 очков за 4 игры.

Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У него растяжение связок (Вене Казагранде)