Мария Захарова: «Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила»

Теги открытие Олимпиада-2024 закрытие Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что закрытие Олимпиады в Париже было хуже открытия.

Олимпийские игры в столице Франции проходили с 26 июля по 11 августа.

«Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила.

Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Все открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени.

Читаю статьи и отзывы – осознание увиденного пришло к очень многим. Цитаты из Библии, ссылка на исторические воплощения темы, аналогии и параллели. Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент «вы все врете».

Робкие попытки оценить «церемонию» с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших.

Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, – теперь дело за индивидуальным выбором каждого», – написала официальный представитель МИД РФ.

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103 комментария
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Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции

"А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!"
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Если раньше это было читать смешно, то теперь уже просто противно. Я не знаю кем надо быть, чтоб поддерживать таких вот захаровых и всю эту грязь. Мерзко что такие люди в одной стране с нами живут и по одним улицам ходят. Ещё и считают себя истинными россиянскими россиянами, гордо бьют себя пяткой в грудь и называют патриотами. Даже тут на сайте сколько этих турбированных с воплями ’а вот омерика! а вот европка! а вот израель!’. Да мне плевать с самой высокой колокольни на все эти страны пока у нас вот такие захаровы определяют наше будущее. Мерзко
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Золотая моль - самораскрытие персонажа
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+81
моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции ... а вы кого имели в виду, товарищ берия ?
+81
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+76
Ответ Дмитрий Рабко
Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции "А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!"
Кхе-кхе...
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+71
про моль она верно отметила, но есть нюанс...
+57
-6
+51
Ответ Чечеватов
Если раньше это было читать смешно, то теперь уже просто противно. Я не знаю кем надо быть, чтоб поддерживать таких вот захаровых и всю эту грязь. Мерзко что такие люди в одной стране с нами живут и по одним улицам ходят. Ещё и считают себя истинными россиянскими россиянами, гордо бьют себя пяткой в грудь и называют патриотами. Даже тут на сайте сколько этих турбированных с воплями ’а вот омерика! а вот европка! а вот израель!’. Да мне плевать с самой высокой колокольни на все эти страны пока у нас вот такие захаровы определяют наше будущее. Мерзко
Страна победившего быдла.
+54
-8
+46
Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции

ахахахаххахаха
+50
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Ответ Чечеватов
Если раньше это было читать смешно, то теперь уже просто противно. Я не знаю кем надо быть, чтоб поддерживать таких вот захаровых и всю эту грязь. Мерзко что такие люди в одной стране с нами живут и по одним улицам ходят. Ещё и считают себя истинными россиянскими россиянами, гордо бьют себя пяткой в грудь и называют патриотами. Даже тут на сайте сколько этих турбированных с воплями ’а вот омерика! а вот европка! а вот израель!’. Да мне плевать с самой высокой колокольни на все эти страны пока у нас вот такие захаровы определяют наше будущее. Мерзко
Еще хуже,что ЭТО в руководстве
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Про золотую моль очень неосторожно высказалась эта глупая женщина...Тут не только партбилет положить можно...
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Хуже Канделаки только Захарова.
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Мария Захарова: «Хуже вечера пятницы может быть только утро субботы. И я этот шанс не упустила»
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Ответ AntOn
Золотая моль - самораскрытие персонажа
Нас то ей не удивить, у нас за нее 87% недавно проголосовало
+25
-6
+19
Закрытие Олимпиады - фууу, какая гадость.
Закрытие ютюба - прекрасное решение.

Живи спокойно страна))
+21
-2
+19
Ответ Рауль Эндимион
Комментарий скрыт
я вам один вещь скажу, только вы не обижайтесь: есть люди, которым плевать на религию. А ещё есть люди, которые религиозны, но имеют ум не оскорбляться от всего подряд
+20
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+19
спичрайтер наработал на дополнительную бутылку талицкого кефира
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-3
+18
Жуть, что же делать правоверным спортсменам, куда податься кроме как на СВО?
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Захарова и Тина выложили одну и ту же солевую пургу с перерывом в пару часов, совпадение, не думаю!
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Ахаха про золотую моль она прям в точку попала, но сама того не поняла.
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Ой, бл..., эксперт выискалась - пусть поищет более подходящую ее интеллекту тему.

PS. Вообще, с ее риторикой и темами, ей нужно не в МИДе работать, а на лавке перед демом с такими же полоумными старухами сидеть и прохожих обсуждать - вышло бы более органично.
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Некрасивая девушка, которую не пригласили на классную вечеринку, рассказывает как там все было плохо и делает вид, что не очень-то и хотела😂
+12
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+9
Ответ Дмитрий Рабко
Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции "А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!"
Они сегодня с Тиной бьют не в бровь, а прямо в глаз. Может за одним столом сидят?
+10
-1
+9
Ответ ГЕНПЛАН
Страна победившего быдла.
+100000.
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Закусывать надо, Маша! ))
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Машка стакан - кто это вообще?) Ее мнение кому-то интересно?
История все рассудит по своим местам. И это форменное недоразумении войдет как кринж, мем и ультра фейк.
+9
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Могу использовать только восторженные эпитеты. На теннисных матчах царила прекрасная атмосфера. С первого до последнего дня трибуны были забиты под завязку. Это хорошо знакомая нам публика. Все главные победы мы одержали в Париже – Кубок Дэвиса, Кубок Федерации. Здесь любят теннис, пусть сами французы не доминируют в этом виде спорта. Ни разу не слышал свиста в адрес спортсменов. Ко всем относились доброжелательно, вне зависимости от симпатий. Поэтому наши теннисисты чувствовали себя как дома. Единственное, что присутствовали недоработки в плане быта в Олимпийской деревне. Но это характерно для любой страны-хозяйки Игр.

По посещаемости, думаю, эта Олимпиада поставит рекорд. Внутренний спортивный мир гораздо справедливее того, что творится вокруг. Для людей главное – событие. Какие-то организационные накладки происходят на каждой Олимпиаде. Все атлеты приехали завоёвывать медали. По смотрибельности и посещаемости Париж поразил своим духом», – сказал Шамиль Тарпищев
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Хуже вечерней Захаровой могла быть только утренняя Захарова. Она этот шанс не упустила.
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Людям все заблокировали, замедлили, а сами не хотят смотреть, но где то смотрят
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любой нормальный человек, выбирая между молью, с сокрушенными амбициями и любовью, выберет Любовь. почему не всем это очевидно?
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Ответ Антон Карпов
Комментарий скрыт
И что же она верного сказала? О каком угасающем интересе можно говорить?
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