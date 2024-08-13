Мария Захарова заявила, что закрытие Олимпиады в Париже было хуже открытия.

Олимпийские игры в столице Франции проходили с 26 июля по 11 августа.

«Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила.

Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Все открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени.

Читаю статьи и отзывы – осознание увиденного пришло к очень многим. Цитаты из Библии, ссылка на исторические воплощения темы, аналогии и параллели. Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент «вы все врете».

Робкие попытки оценить «церемонию» с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших.

Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, – теперь дело за индивидуальным выбором каждого», – написала официальный представитель МИД РФ.