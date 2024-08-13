Мария Захарова: «Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила»
Мария Захарова заявила, что закрытие Олимпиады в Париже было хуже открытия.
Олимпийские игры в столице Франции проходили с 26 июля по 11 августа.
«Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие. Франция этот шанс не упустила.
Спасибо за честность. Никакой вуали, полутонов и намеков. Все открытым текстом: падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени.
Читаю статьи и отзывы – осознание увиденного пришло к очень многим. Цитаты из Библии, ссылка на исторические воплощения темы, аналогии и параллели. Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент «вы все врете».
Робкие попытки оценить «церемонию» с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших.
Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, – теперь дело за индивидуальным выбором каждого», – написала официальный представитель МИД РФ.
"А за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!"
ахахахаххахаха
Закрытие ютюба - прекрасное решение.
Живи спокойно страна))
PS. Вообще, с ее риторикой и темами, ей нужно не в МИДе работать, а на лавке перед демом с такими же полоумными старухами сидеть и прохожих обсуждать - вышло бы более органично.
История все рассудит по своим местам. И это форменное недоразумении войдет как кринж, мем и ультра фейк.
По посещаемости, думаю, эта Олимпиада поставит рекорд. Внутренний спортивный мир гораздо справедливее того, что творится вокруг. Для людей главное – событие. Какие-то организационные накладки происходят на каждой Олимпиаде. Все атлеты приехали завоёвывать медали. По смотрибельности и посещаемости Париж поразил своим духом», – сказал Шамиль Тарпищев