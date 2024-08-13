Матч «Факела» со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ перенесен в Москву. Игра с «Акроном» в Кубке России пройдет в Воронеже без зрителей
«Факел» проведет домашний матч со «Спартаком» в Москве.
В понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.
«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в российскую Премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком».
Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС.
Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлеченные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах «Факела», – заявил президент РПЛ Александр Алаев.
Кроме того, оперативный штаб Воронежской области принял решение провести матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Акроном» 15 августа в Воронеже без зрителей.
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