Матч «Факела» со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ перенесен в Москву. Игра с «Акроном» в Кубке России пройдет в Воронеже без зрителей

«Факел» проведет домашний матч со «Спартаком» в Москве.

В понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в российскую Премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со « ».

Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдет в Москве на « ». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС.

Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлеченные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах « », – заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Кроме того, оперативный штаб Воронежской области принял решение провести матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Факелом» и « » 15 августа в Воронеже без зрителей.