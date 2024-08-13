Матч «Факела» со «Спартаком» в 5-м туре Мир РПЛ перенесен в Москву. Игра с «Акроном» в Кубке России пройдет в Воронеже без зрителей

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Организация РПЛ болельщики Лукойл Арена Факел Александр Алаев календарь Акрон Футбол

«Факел» проведет домашний матч со «Спартаком» в Москве.

В понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в российскую Премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком».

Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской премьер-лиги и утверждено президентом РФС.

Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлеченные стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах «Факела», – заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Кроме того, оперативный штаб Воронежской области принял решение провести матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Акроном» 15 августа в Воронеже без зрителей.

41 комментарий
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Но помните, всё под контролем, всё идёт по плану…
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-50
+121
Ответ Roman Araslanov
Но помните, всё под контролем, всё идёт по плану…
Пессимизм в данном случае не уместен..
+68
-37
+31
Ответ Вадим flanec
Здравое решение о переносе матча в Москву. А в мае следующего года сыграют в Воронеже.
в следующем кубке: на Камчатке домашний, на Сахалине - ответный
+49
-24
+25
Ответ Владимир Соловьёв
Пессимизм в данном случае не уместен..
Конечно не уместен. Всё происходящее вселяет исключительно оптимизм
+31
-8
+23
Здравое решение о переносе матча в Москву. А в мае следующего года сыграют в Воронеже.
+39
-19
+20
Мы продолжаем следить за ситуацией
+18
-4
+14
Ответ Mister Heisenberg
Комментарий удален модератором
Новый стадион рядом с военным аэродромом, куда летят все беспилотники. Играли бы на Профсоюзах, обошлись бы без этого.
+10
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+8
Ответ Roman Araslanov
Но помните, всё под контролем, всё идёт по плану…
Красные линии чертим
+17
-10
+7
Ответ я Женька я
Комментарий удален модератором
в ней все так плохо как раз из за таких , как ты.
+9
-3
+6
Всё идет по плану.Не случайно "Спорт-экспресс" не открывает комменты к этому сообщению,понимая,что там напишут.
+9
-3
+6
Ответ Водяра
Комментарий удален модератором
Добивают остатние резервы защитников америки и британии
+11
-6
+5
Ответ Владимир Соловьёв
Пессимизм в данном случае не уместен..
Хоршо у тебя хватает оптимизма на всю эту брехню
+9
-6
+3
А как там "Авангард"(Курск)?
+3
0
+3
Ответ Kit244098
Комментарий удален модератором
На самом деле, заколебали) покажите источник что ли)
+3
-1
+2
Ответ ДудьСдулся
Комментарий удален модератором
Незнаю что случилось что у тебя в стране 3 год чемпионат не идет.....все куда то убежали.....
+18
-16
+2
Все логично
+5
-3
+2
Ответ Roman Araslanov
Но помните, всё под контролем, всё идёт по плану…
Мы воюем с соперником, превосходящим нас в силе, ресурсах и вообще во всём. Так что "всё по плану" в принципе не может быть.
+1
0
+1
Желаю чтоб это всё поскорее закончилось.
+1
0
+1
Ответ ДМ-1чемпион
Кто это говорил?
Марк Милли)
+2
-1
+1
Ответ Влад Цицилин
Печально всё это. Что теперь делать с абонементом на домашние матчи в Воронеже кто знает?
Пока что ничего, ждать весну
+1
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Ответ Влад Цицилин
Печально всё это. Что теперь делать с абонементом на домашние матчи в Воронеже кто знает?
другой вопрос, а абонент на домашние, на выезды в связи с этим увеличат?)
+1
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Ответ Влад Цицилин
Печально всё это. Что теперь делать с абонементом на домашние матчи в Воронеже кто знает?
Использовать его во втором круге чаще, чем 15 раз. Насколько чаще - пока непонятно.
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Ответ HCBV
Комментарий удален модератором
А блин, уже 13 августа же))))
Чёт потерялся с числами.
А так на машине всего 950 км)
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Комментарий удален модератором
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ ДМ-1чемпион
Кто это говорил?
Это мы с вами знаем что это был Марк Милли, но зачем это знать сумасшедшим левакам?)
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Ответ Олег Шатунов
Комментарий удален модератором
Люди гибнут, но по разным причинам и фактажу.
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Ответ Всё знаю
А почему в Самаре нельзя сыграть с Акроном? И так же поменять круги местами.
Комментарий удален модератором
Ответ Roman Araslanov
Но помните, всё под контролем, всё идёт по плану…
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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