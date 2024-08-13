«Барса» продала Араухо «Борнмуту» за 10 млн евро – без бонусов и процента с перепродажи. Контракт Хулиана – на 5 лет
Хулиан Араухо перешел из «Барселоны» в «Борнмут».
Английский клуб официально объявил о трансфере. Защитник подписал с «Борнмутом» пятилетний контракт.
По данным журналиста Бена Джейкобса, «Барселона» получит за 23-летнего мексиканца 10 млн евро. Сделка не включает в себя бонусы или процент с будущей продажи.
Со статистикой Араухо можно ознакомиться здесь.
Фото: afcb.co.uk
Директор магазина Лапорта: "Этот товар не подлежит возврату,извините.
Надо было внимательнее к ценникам приглядываться."
Ну и одно исключение - человека с ником, который пытался себя убить об барьеры в Ф-1 - ака "Роман Грожан"
+6 в кармане.
С одной стороны хорошо, с другой, самим то тоже нужен игрок на правый фланг защиты.
Возможно были сомнения в уровне.