«Барса» продала Араухо «Борнмуту» за 10 млн евро – без бонусов и процента с перепродажи. Контракт Хулиана – на 5 лет

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига трансферы Борнмут Хулиан Араухо Футбол

Хулиан Араухо перешел из «Барселоны» в «Борнмут».

Английский клуб официально объявил о трансфере. Защитник подписал с «Борнмутом» пятилетний контракт.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Барселона» получит за 23-летнего мексиканца 10 млн евро. Сделка не включает в себя бонусы или процент с будущей продажи. 

Со статистикой Араухо можно ознакомиться здесь.

Фото: afcb.co.uk

54 комментария
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Борнмут: блин, мы не того купили!
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Заголовок мощный, я сначала не поверил. Ну, и правильно, что не поверил)
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вчера были крупные араухо, но по 100 лямов, ну круупные такие араухо, а сегодня мелкие араухо но за 10, ну меелкие...
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Борнмут:блин, не тот, у Вас там этих Араухов несколько что-ли?)))))
+38
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+37
На Спортс наконец-то завезли нормального новостника?
+19
0
+19
Забавно, что половина комментаторов не прочитав новость, думает, что продали Рональда Араухо. Сразу понятно, какой процент пользователей читает саму новость, а какой только заголовок.
+15
-3
+12
Ответ Роман Грожан
Хороший игрок, запомнился в каждой игре барсы стабильность и цепкостью Жаль терять легенду
Учитывая что он играл только в товарняках то да прям запомнился
+11
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+10
Ответ Bullterrier
вчера были крупные араухо, но по 100 лямов, ну круупные такие араухо, а сегодня мелкие араухо но за 10, ну меелкие...
Маленькие, но по 10, большие, но по 100 ;)
+9
0
+9
Ответ Bullterrier
вчера были крупные араухо, но по 100 лямов, ну круупные такие араухо, а сегодня мелкие араухо но за 10, ну меелкие...
Эх, классика!) Спасибо за напоминание, пойду пересмотрю
+11
-2
+9
Ответ S. A.
Борнмут: блин, мы не того купили!
Борнмут: "Барса, у нас отмена!"
Директор магазина Лапорта: "Этот товар не подлежит возврату,извините.
Надо было внимательнее к ценникам приглядываться."
+9
0
+9
Ответ Simbad
Забавно, что половина комментаторов не прочитав новость, думает, что продали Рональда Араухо. Сразу понятно, какой процент пользователей читает саму новость, а какой только заголовок.
Половина? Что то ни одного такого коммента не вижу.
+11
-2
+9
из этой новости я узнал что у нас оказывается был еще какой-то Араухо.....неплохо
+7
-1
+6
Лапорта , как Ван Гог. Отрезал одного Араухо из комплекта Араушей Барсы
+5
-1
+4
Учитывая, что номинально левый защитник, воспитанник клуба Валье смотрелся лучше него на правом фланге, то продажа отличная.
+3
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+3
Чет на секунду дух перехватило
+3
0
+3
Ответ Роман Грожан
Хороший игрок, запомнился в каждой игре барсы стабильность и цепкостью Жаль терять легенду
Ага. Потеря для всей Примеры
+4
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+2
Ответ Роман Грожан
нахера они покупали его раз после аренды сдали?)
думали что станет основным правым защитником , предсезонка показал не впечатляющию игру
+2
0
+2
Хорошо продали хозяина винисиуса.
+3
-1
+2
Ответ Simbad
Забавно, что половина комментаторов не прочитав новость, думает, что продали Рональда Араухо. Сразу понятно, какой процент пользователей читает саму новость, а какой только заголовок.
Читаю ваш коментарий спустя 24 минуты - вижу только стёб.

Ну и одно исключение - человека с ником, который пытался себя убить об барьеры в Ф-1 - ака "Роман Грожан"
+1
0
+1
Ответ Bullterrier
вчера были крупные араухо, но по 100 лямов, ну круупные такие араухо, а сегодня мелкие араухо но за 10, ну меелкие...
Шикарно👏🏻 прочитал голосом незабвенного Романа Карцева😃
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Хоть что-то. Но для АПЛ, конечно, смешные деньги. Барсе руки выкручивают знатно, понимают, что надо продавать кровь из носа
+1
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Ответ Роман Грожан
нахера они покупали его раз после аренды сдали?)
Купили за 4(это с бонусами). Продали за 10.
+6 в кармане.
С одной стороны хорошо, с другой, самим то тоже нужен игрок на правый фланг защиты.
Возможно были сомнения в уровне.
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В плюс, для барсы уже успех
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Как обычно заголовок кликбейтный
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Показалось
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Ответ Sergey Khachiyan
Чет на секунду дух перехватило
вот-вот. из основного состава за 10. с ума можно сойти
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Успехов Араухо в АПЛ 🚩 Может это и к лучшему.
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Лучше 10 раз по ляму, чем ни ляма, много раз!
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На свой др перешёл в АПЛ
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Ответ Simbad
Забавно, что половина комментаторов не прочитав новость, думает, что продали Рональда Араухо. Сразу понятно, какой процент пользователей читает саму новость, а какой только заголовок.
от прочтения заголовка до прочтения текста есть один миг. или два мига. а разные мысли еще быстрее
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