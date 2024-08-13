«Барса» продала Араухо «Борнмуту» за 10 млн евро – без бонусов и процента с перепродажи. Контракт Хулиана – на 5 лет

Хулиан Араухо перешел из «Барселоны» в «Борнмут».

Английский клуб официально объявил о трансфере. Защитник подписал с « » пятилетний контракт.

По данным журналиста Бена Джейкобса, « » получит за 23-летнего мексиканца 10 млн евро. Сделка не включает в себя бонусы или процент с будущей продажи.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: afcb.co.uk