«МЮ» объявил о трансфере де Лигта. Контракт – до 2029 года с опцией продления на сезон

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Маттейса де Лигта.

25-летний защитник подписал контракт до 2029 года. Также соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон.

Сумма трансфера, по данным The Athletic, составила 45+5 млн евро.

Нидерландец выступал за «Баварию» с 2022 года и выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Германии. В прошлом сезоне Бундеслиги провел 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь.