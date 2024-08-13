«МЮ» объявил о трансфере де Лигта. Контракт – до 2029 года с опцией продления на сезон
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Маттейса де Лигта.
25-летний защитник подписал контракт до 2029 года. Также соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон.
Сумма трансфера, по данным The Athletic, составила 45+5 млн евро.
Нидерландец выступал за «Баварию» с 2022 года и выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Германии. В прошлом сезоне Бундеслиги де Лигт провел 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь.
А вообще, что-то не разделяю восторгов фанатов. После бомбезного Аякса человек так и не нашёл себя и, если правильно помню, Тухель даже Дайера предпочитал во второй половине прошлого сезона.
до сих пор трясёт, никак не отпустит)