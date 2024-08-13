«МЮ» объявил о трансфере де Лигта. Контракт – до 2029 года с опцией продления на сезон

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Маттейс де Лигт Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Маттейса де Лигта.

25-летний защитник подписал контракт до 2029 года. Также соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон.

Сумма трансфера, по данным The Athletic, составила 45+5 млн евро.

Нидерландец выступал за «Баварию» с 2022 года и выиграл с клубом чемпионат и Суперкубок Германии. В прошлом сезоне Бундеслиги де Лигт провел 22 матча. Подробную статистику 24-летнего нидерландца можно найти здесь

76 комментариев
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Ответ S. A.
Пожалуй, это лучший трансфер МЮ в это окно. И то, после Варана это не апгрейд позиции
После Варана всё апгрейд, что играет больше трёх игр в сезоне.

А вообще, что-то не разделяю восторгов фанатов. После бомбезного Аякса человек так и не нашёл себя и, если правильно помню, Тухель даже Дайера предпочитал во второй половине прошлого сезона.
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+51
Ещё пару лет и он соберёт их всех
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Пожалуй, это лучший трансфер МЮ в это окно. И то, после Варана это не апгрейд позиции
+39
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+28
Ответ JBa
После Варана всё апгрейд, что играет больше трёх игр в сезоне. А вообще, что-то не разделяю восторгов фанатов. После бомбезного Аякса человек так и не нашёл себя и, если правильно помню, Тухель даже Дайера предпочитал во второй половине прошлого сезона.
Это того Дайера который сыграл 18 матчей в старте и 15 из них его партнером был Де Лигт?)
+21
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Ответ S. A.
Пожалуй, это лучший трансфер МЮ в это окно. И то, после Варана это не апгрейд позиции
Ты сравниваешь с Вараном времен Реала?
+18
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+18
Ответ Mykytka
Ждем Тадича и Зиеша?
Лассе Шене, Давида Нереса, Каспера Дольберга ещё может тен Хаг захочет купить
+18
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+18
Ответ JBa
После Варана всё апгрейд, что играет больше трёх игр в сезоне. А вообще, что-то не разделяю восторгов фанатов. После бомбезного Аякса человек так и не нашёл себя и, если правильно помню, Тухель даже Дайера предпочитал во второй половине прошлого сезона.
Это больше говорит о Тухеле, чем о Де Лигте.
+18
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+14
Мю прям как кость в горле многим в снг. Еще не успеваешь в новость зайти, а уже кругом хейтерские испражнения.
+19
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Ответ Трент Резнор
Ещё пару лет и он соберёт их всех
а потом щелкнет пальцами и....
+14
-1
+13
Ждем Тадича и Зиеша?
+8
0
+8
Ответ JBa
После Варана всё апгрейд, что играет больше трёх игр в сезоне. А вообще, что-то не разделяю восторгов фанатов. После бомбезного Аякса человек так и не нашёл себя и, если правильно помню, Тухель даже Дайера предпочитал во второй половине прошлого сезона.
Тухель еще хотел Горецку продать и взять Мактоминея
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Де Лигт и Мазрауи хорошо. Теперь бы Угарте и трансферное окно можно считать почти успешным.
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Хороший трансфер для МЮ. Де Лигт явно получше Магуайра и Линделефа.
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Ответ Spaten
Де Лиги приходит и чемпионом команда становилась, Аякс, Юве, Бавария
Бавария с ним кстати всего одно чемпионство выиграла, и то еле-еле. И Ювентус тоже одно. Но мне нравилась игра де Лигта в Мюнхене
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Де Лиги приходит и чемпионом команда становилась, Аякс, Юве, Бавария
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Аякс сила
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Главное ничего с ним не делать до матча с Фулхэмом, пусть даже не тренируется...
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При всех приколах с нестабильностью и нерасторопностью в некоторых эпизодах мне трудно понять этот трансфер с позиции продажи. В перспективе один из лучших защитников мира, часто ЦЗ как раз выходят на пик ближе к 30. Бавария отдала его практически даром, а купила японца Ито, который сильнее де Лигта только стилистически (под нового тренера). Мазрауи - 50 на 50, но де Лигт как будто грамотный трансфер для МЮ.
+5
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Ответ Трент Резнор
Ещё пару лет и он соберёт их всех
Возможно играет в конкурсе каком-то, все мы в детстве собирали крышки из-под пепси чтобы выиграть приз
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Ответ Alexander Tryapyshko
Де Лигт и Мазрауи хорошо. Теперь бы Угарте и трансферное окно можно считать почти успешным.
и нового левого заща
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Ответ S. A.
Пожалуй, это лучший трансфер МЮ в это окно. И то, после Варана это не апгрейд позиции
Лучшим будет Угарте
+3
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+3
Ответ alexis2020
Лассе Шене, Давида Нереса, Каспера Дольберга ещё может тен Хаг захочет купить
И Яри Литманена!
+3
0
+3
Удачи Матта, возможно лучший цз Баварии за последние лет пять.
+3
0
+3
Ответ Трент Резнор
Ещё пару лет и он соберёт их всех
В топ)) однозначно
+3
-1
+2
Ответ Pavel Harriss
Лучший защитник, просидевший пол сезона на скамье за Дайером. Нормально
Так просидел, что провел почти весь плей-офф Лч?
+3
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+2
В начале статьи ему было 25 лет, а к концу статьи стало 24. Быстро молодеет парень
+2
0
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Ответ Полный адекват
МЮ сам даёт повод посмеяться над собой
И какой на сей раз повод?
+5
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+2
Ответ Pravdorub Victorovich
Мю прям как кость в горле многим в снг. Еще не успеваешь в новость зайти, а уже кругом хейтерские испражнения.
драли потому что в свое время всю Англию, вот хейтерков и скопилось
до сих пор трясёт, никак не отпустит)
+2
0
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Ответ Креатив Олисе
С натяжкой лучший,очень медленный и очень слабо начинающий атаки
Зато не привозит в отличие от Кима или Упамекано
+3
-1
+2
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Де Лигт будет лучшим цз в мю
+2
-1
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