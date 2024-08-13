Пятибратов вернулся в «Факел». Тренер возглавлял команду с 2022 по 2023 год

Теги премьер-лига Россия Первая лига Факел Дмитрий Пятибратов Игорь Черевченко Чайка Песчанокопское Футбол

Дмитрий Пятибратов снова возглавил «Факел».

Клуб из Воронежа объявил о возвращении специалиста на пост главного тренера.

«Дмитрий Анатольевич Пятибратов займет должность главного тренера воронежского «Факела».

Специалист работал в тренерском штабе нашего клуба с октября 2020 года, с его именем связан исторический рывок воронежской команды. В сентябре 2022-го Дмитрий Анатольевич был утвержден в должности главного тренера «Факела» и проработал до апреля 2023 года.

В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.

Дмитрий Анатольевич, с возвращением в «Факел»!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее «Факел» уволил Игоря Черевченко. После 4 туров Мир РПЛ «Факел» занимает последнее место в таблице, набрав лишь 1 очко.

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62 комментария
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Евсеев упал с верхней полки
+70
-2
+68
Ответ Владимир Пахомов
Совершенно верно. Вся проблема в руководстве клуба. Пока Асхобадзе и его штаб будут у руля клуба, все закончится вылетом. Денег нет, игроков нет, одни флаги и кричалки. Но этого мало. Работать нужно а не сидеть на футбольных традициях Воронежа. Тренеров гоняют а сами все сидят. Где спорт директор, где селекционер? Где ген дир? На месте, а место 16. А они все сидят.
Если юы не Асхабадзе, клуб бы так и болтался между 1-2 лигой...
Болельщики слишком много возомнили.
3 года с худшим бюджетом лиги и неплохие результаты для самого бедного клуба РПЛ, я считаю.
+24
-2
+22
Ответ Зверёк
Хороший тренер,при нем неплохо играли
Только уволили почему-то
+22
-2
+20
Ответ cmorblr
Евсеев упал с верхней полки
Евсеев сошёл с поезда то ли в Мичуринске, то ли в Грязях. Предположительно его там видели и слышали его мат.
+17
-1
+16
Хороший тренер,при нем неплохо играли
+21
-5
+16
Ответ Владимир Пахомов
Совершенно верно. Вся проблема в руководстве клуба. Пока Асхобадзе и его штаб будут у руля клуба, все закончится вылетом. Денег нет, игроков нет, одни флаги и кричалки. Но этого мало. Работать нужно а не сидеть на футбольных традициях Воронежа. Тренеров гоняют а сами все сидят. Где спорт директор, где селекционер? Где ген дир? На месте, а место 16. А они все сидят.
ох и бред, вспомни где был факел до них! вспомни зону центр
+14
-1
+13
Какой смысл они видят в возвращении?! Он что ума набрался или опыта или за ним сейчас со всего мира топчики потянуться , в чем вся эта клоунада в рпл 🤦🏿пилят неустойки что ли
+15
-4
+11
Теперь Факел чемпион, точно-точно
+9
-1
+8
На второй круг пошли
Пятибратов начинает, Евсеев готовится
+8
-1
+7
Евсеева высадили из поезда походу
+7
-1
+6
А Чайка?
+5
-1
+4
Ответ Mister Heisenberg
Какой смысл они видят в возвращении?! Он что ума набрался или опыта или за ним сейчас со всего мира топчики потянуться , в чем вся эта клоунада в рпл 🤦🏿пилят неустойки что ли
Денег на усиление состава нет, пытаются тренеров менять и выезжать на этом
+5
-1
+4
Он один вернулся? Или с ним четверо?
+5
-1
+4
Ташуев, Юран и Шалимов выдохнули
+6
-2
+4
Ответ fregat96
Евсеев сошёл с поезда то ли в Мичуринске, то ли в Грязях. Предположительно его там видели и слышали его мат.
Не надо...был я сегодня на вокзале. Нет его в Мичуринске....
+3
0
+3
Вряд ли доработает до апреля на этот раз...
+3
-1
+2
Неправильная цепочка событий: надо было сначала Василенко брать, потом только Пятибратова.
+3
-1
+2
Ответ rzqhbbqd4c
Только уволили почему-то
Что хорошо играли.
Был уже случай когда уволили за то, что тренер клуб в РПЛ вывел, а у региона денег не было на РПЛ
+2
0
+2
Пошли по кругу новому, Евсеев приготовится, Ташуев далеко не уезжать.
+3
-1
+2
Где то вылетел компьютер из окна в квартире в которой живёт Сергей Николаевич Ю.
+1
0
+1
Берут тех, кто молчит и ничего не требует. И кто мало востребован. Все в Асхобадзе. Даже Химки меньше чудят.
+1
0
+1
Выдернули человека из Чайки, чтобы потом уволить через 10-12 туров.
Василенко, Ташуев и Евсеев ждут своей очереди.
Черевченко пока может отдыхать, даже взять какой-нибудь клуб из ФНЛ. Он снова в конце списка.
+3
-2
+1
Великолепный план Уолтер! Надежный как швейцарские часы!
+2
-1
+1
Совершенно верно. Вся проблема в руководстве клуба. Пока Асхобадзе и его штаб будут у руля клуба, все закончится вылетом. Денег нет, игроков нет, одни флаги и кричалки. Но этого мало. Работать нужно а не сидеть на футбольных традициях Воронежа. Тренеров гоняют а сами все сидят. Где спорт директор, где селекционер? Где ген дир? На месте, а место 16. А они все сидят.
+6
-5
+1
Ответ pavelrytov@icloud.com
А Чайка?
А пингвин
+2
-1
+1
Ответ Владислав Сабельников
Ташуев, Юран и Шалимов выдохнули
Колывань
0
0
0
Ответ gukmamop
Теперь Факел чемпион, точно-точно
В ФНЛ, в следующем сезоне.
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Вообще конечно сложно понять мотивы Пятибратова, сейчас если вдруг не получится а к этому есть немалые предпосылки, то он останется у разбитого корыта. Выгонят из Факела опять, и репутацию себе подпортит конкретно. Он признавался что полюбил за годы город и клуб, но не до такой же степени ...
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Ответ Орарайма
На второй круг пошли Пятибратов начинает, Евсеев готовится
А Василенко тогда где, если начали второй круг?
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Ответ fregat96
Евсеев сошёл с поезда то ли в Мичуринске, то ли в Грязях. Предположительно его там видели и слышали его мат.
😅😅😅 в Усмани Липецкой сошёл, чуть-чуть не доехал)
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