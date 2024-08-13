Пятибратов вернулся в «Факел». Тренер возглавлял команду с 2022 по 2023 год

Дмитрий Пятибратов снова возглавил «Факел».

Клуб из Воронежа объявил о возвращении специалиста на пост главного тренера.

«Дмитрий Анатольевич Пятибратов займет должность главного тренера воронежского «Факела».

Специалист работал в тренерском штабе нашего клуба с октября 2020 года, с его именем связан исторический рывок воронежской команды. В сентябре 2022-го Дмитрий Анатольевич был утвержден в должности главного тренера «Факела» и проработал до апреля 2023 года.

В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.

Дмитрий Анатольевич, с возвращением в «Факел»!» – говорится в сообщении клуба.

Ранее «Факел» уволил Игоря Черевченко. После 4 туров Мир РПЛ «Факел» занимает последнее место в таблице, набрав лишь 1 очко.