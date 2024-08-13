Пятибратов вернулся в «Факел». Тренер возглавлял команду с 2022 по 2023 год
Дмитрий Пятибратов снова возглавил «Факел».
Клуб из Воронежа объявил о возвращении специалиста на пост главного тренера.
«Дмитрий Анатольевич Пятибратов займет должность главного тренера воронежского «Факела».
Специалист работал в тренерском штабе нашего клуба с октября 2020 года, с его именем связан исторический рывок воронежской команды. В сентябре 2022-го Дмитрий Анатольевич был утвержден в должности главного тренера «Факела» и проработал до апреля 2023 года.
В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.
Дмитрий Анатольевич, с возвращением в «Факел»!» – говорится в сообщении клуба.
Ранее «Факел» уволил Игоря Черевченко. После 4 туров Мир РПЛ «Факел» занимает последнее место в таблице, набрав лишь 1 очко.
Болельщики слишком много возомнили.
3 года с худшим бюджетом лиги и неплохие результаты для самого бедного клуба РПЛ, я считаю.
Пятибратов начинает, Евсеев готовится
Был уже случай когда уволили за то, что тренер клуб в РПЛ вывел, а у региона денег не было на РПЛ
Василенко, Ташуев и Евсеев ждут своей очереди.
Черевченко пока может отдыхать, даже взять какой-нибудь клуб из ФНЛ. Он снова в конце списка.