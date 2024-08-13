ЦСКА отдал Гайча «Антальяспору» с правом выкупа. Это 5-я аренда форварда

ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча.

Аргентинский нападающий перешел в « » на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Сообщалось, что сумма выкупа составит 3,5 млн евро. В этом случае получит 20% от перепродажи.

Прошлый сезон Гайч провел в аренде в «Ризеспоре». До этого ЦСКА отдавал 25-летнего игрока в аренду «Вероне», «Уэске» и «Беневенто».

Соглашение форварда с ЦСКА истекает в 2026 году. Статистику Адольфо можно найти здесь.