ЦСКА отдал Гайча «Антальяспору» с правом выкупа. Это 5-я аренда форварда
ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча.
Аргентинский нападающий перешел в «Антальяспор» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Сообщалось, что сумма выкупа Гайча составит 3,5 млн евро. В этом случае ЦСКА получит 20% от перепродажи.
Прошлый сезон Гайч провел в аренде в «Ризеспоре». До этого ЦСКА отдавал 25-летнего игрока в аренду «Вероне», «Уэске» и «Беневенто».
Соглашение форварда с ЦСКА истекает в 2026 году. Статистику Адольфо можно найти здесь.
Удачи, Танк!
До встречи через год😅
В реале сидит в в бункере бесконечных аренд.
"Вот форвард, вот это настоящий форвард! В аренду он идёт обычно далеко, как положено нападающему, и очень часто промахивается"
El genocida del go
ахахахаха))))))))