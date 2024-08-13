ЦСКА отдал Гайча «Антальяспору» с правом выкупа. Это 5-я аренда форварда

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция трансферы Адольфо Гайч Футбол

ЦСКА объявил об уходе Адольфо Гайча.

Аргентинский нападающий перешел в «Антальяспор» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Сообщалось, что сумма выкупа Гайча составит 3,5 млн евро. В этом случае ЦСКА получит 20% от перепродажи.

Прошлый сезон Гайч провел в аренде в «Ризеспоре». До этого ЦСКА отдавал 25-летнего игрока в аренду «Вероне», «Уэске» и «Беневенто».

Соглашение форварда с ЦСКА истекает в 2026 году. Статистику Адольфо можно найти здесь.

15 комментариев
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Великий трансфер с великого ТО
Удачи, Танк!
До встречи через год😅
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Хорошо бы чтобы его выкупили.
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Человек -Аренда
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В FM20 этот фюрер дорастал до основы сборной Аргентины и блицкригил в четвертьфинале ЧМ.
В реале сидит в в бункере бесконечных аренд.
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5-я аренда!
"Вот форвард, вот это настоящий форвард! В аренду он идёт обычно далеко, как положено нападающему, и очень часто промахивается"
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошо бы чтобы его выкупили.
в первый раз?
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Ураааааа!
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В первом же матче в перекладину попал, топ-приобретение, нет сомнений
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Закончится тем, что выкупят контракт. Совсем провальный трансфер, один из худших для красно-синих.
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Ну наконец-то.
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как можно было за этот хлам 8,5 лямов выложить
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А когда-то за него 8 лямов евро отдали , человек - бумеранг
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Удачи парню. В целом наверно он старался, но к сожалению надо признать, что трансфер не был удачным. Так бывает. Редко стал ЦСКА попадать с трансферами.
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один гол в чемпионате за ЦСКА. Воистину легенда за 10млн)
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Ответ Влад Безруков
Великий трансфер с великого ТО Удачи, Танк! До встречи через год😅
Apodo(s) Tanque
El genocida del go
ахахахаха))))))))
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