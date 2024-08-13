ЦСКА обратился в ЭСК из-за фола Сперцяна, приведшего к травме Роши. Хавбек «Краснодара» не получил карточки

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Владимир Москалев Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян ЭСК РФС Футбол

ЦСКА обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром».

В 4-м туре Мир РПЛ красно-синие уступили со счетом 1:2.

Московский клуб попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть фол Эдуарда Сперцяна на Виллиане Роше на 40-й минуте матча. Полузащитник «Краснодара» ударил бразильца шипами в ногу, после чего Роша не смог продолжить игру. Главный арбитр матча Владимир Москалев не показал Сперцяну карточку по итогам эпизода.

Ранее ЦСКА сообщил, что Роша после фола Сперцяна избежал перелома, но повредил связки голеностопа.

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму

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26 комментариев
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Правильно! Надо добиться наказания для костолома армянского!
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Роша с разорванной ногой. Выступать некоторое время не сможет. А у нарушителя даже желтой нет. Вопрос - почему?
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Это чистая красная карточка! Примерно за такое же, Фомин в первом туре с "Факелом" получил прямую красную, при том, что никакой травмы тогда не нанёс и игрок "Факела" продолжил игру! Здесь же Сперцену должна быть красная и минимум 2 матча дисквы за нанесение травмы!
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Ответ Ararat Erevan
Комментарий скрыт
Да да и вообще нужно было пенку поставить а то он шипами сильно ударился о ногу Виллиана! И Роше красную дать! Вы извиняюсь здоровы?
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Я уже писал гнать надо этого армяна из страны,нечего ему тут делать!
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Ответ Ararat Erevan
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Ты так сказал "накладка", будто это что-то хорошее и в рамках правил. Ты вообще в футболе понимаешь, или просто на любое "... ян"" в новости реагируешь?
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Ответ wadwill13
В топ 5 чемпионатов в Европе такой чушь в клубах не возникает. Посему у нас такая грязь делается в клубах????? Задолжали. Ноют все и по всем поводам. И по делу и 90% без дела... помойка -чемпионат... научитесь играть принимая мяч и решение хотя бы раньше чем 5 секунд.. в Англии 1,5-2 секунды. В Испании 2-2,5 секунды. У нас 5,5. Вы ходите пешком по полю и если один чел в виде глушенкова вдруг ускорился- его на трон всего российского футбола садят. Чемпионат дна и дном погоняя. В Европе глушенков с его приёмом мяча в 4 секунды даже не рассматривается. У нас его все уже лучшим называют. Тьфу... хватит ныть клкбам- занимайтесь футболом. Найдите неуместно которые будут рвать каждую минуту за клуб потому что семьи бедные, потому что есть стремление. А не разбирайтесь был фон специально или нет. Клоуны. И я сейчас про все ноющие клубы. Адекватных людей на спортсе фиг увидишь. За правду минусуют как дети вместо того чтобы претензии клубам устраивать чтобы они заткнулись и начали в футбол играть как 15 лет назад.
@Адекватных людей на спортсе фиг увидишь
Подумай над этим
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судью на мыло. и дисквалифицировать на 5 матчей.
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прямая КК и дисквалификация 6 матчей.
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Ответ Ararat Erevan
Комментарий скрыт
Ну да смотрел этот матч все видел
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Ответ Андрей Бирюков
Ты просто "Безумец" Если разжигаешь сейчас национальную вражду... Ты агент ЦИПСО? Если так, то понятно... А если нет, то своей башкой подумай... У нарушения нет национальности... Надо карточку показывать и всё...
Вы заболели? Где здесь вражда? Если армянина назвали армянином это вражда? Или бразильца бразильцем? Подумайте своей башкой или препаратов каких-то попейте что ли!
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Ответ Сергей Низовкин
Я уже писал гнать надо этого армяна из страны,нечего ему тут делать!
Нацист себя выдает в первом же сообщении. Вместо "этого футболиста" пишет "этого армяна". Надеюсь, наступят времена, когда от вас будет очищена страна
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Винни ДжонсЯн из РПЛ
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Артерию не пробил,кость не сломал. Не красная, - ЭСК.
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Ответ Vagner01
Правильно! Надо добиться наказания для костолома армянского!
Ну Мойзеса не наказали никак в прошлом сезоне,почему должны Сперцяна наказывать?
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Ответ Vagner01
Правильно! Надо добиться наказания для костолома армянского!
Ты просто "Безумец" Если разжигаешь сейчас национальную вражду... Ты агент ЦИПСО? Если так, то понятно... А если нет, то своей башкой подумай... У нарушения нет национальности... Надо карточку показывать и всё...
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Ответ jwbmwbqvih
Ну Мойзеса не наказали никак в прошлом сезоне,почему должны Сперцяна наказывать?
Хотя бы потому что Мойзес травму не нанес и кровь не хлестала!
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Здоровья и скорейшего выздоровления 🙏🙏🙏
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