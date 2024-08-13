ЦСКА обратился в ЭСК из-за фола Сперцяна, приведшего к травме Роши. Хавбек «Краснодара» не получил карточки
ЦСКА обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром».
В 4-м туре Мир РПЛ красно-синие уступили со счетом 1:2.
Московский клуб попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть фол Эдуарда Сперцяна на Виллиане Роше на 40-й минуте матча. Полузащитник «Краснодара» ударил бразильца шипами в ногу, после чего Роша не смог продолжить игру. Главный арбитр матча Владимир Москалев не показал Сперцяну карточку по итогам эпизода.
Ранее ЦСКА сообщил, что Роша после фола Сперцяна избежал перелома, но повредил связки голеностопа.
Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму
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