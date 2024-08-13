ЦСКА обратился в ЭСК из-за фола Сперцяна, приведшего к травме Роши. Хавбек «Краснодара» не получил карточки

ЦСКА обратился в ЭСК после матча с «Краснодаром».

В 4-м туре Мир красно-синие уступили со счетом 1:2.

Московский клуб попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть фол на на 40-й минуте матча. Полузащитник « » ударил бразильца шипами в ногу, после чего Роша не смог продолжить игру. Главный арбитр матча не показал Сперцяну карточку по итогам эпизода.

Ранее ЦСКА сообщил, что Роша после фола Сперцяна избежал перелома, но повредил связки голеностопа.

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму