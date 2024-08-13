Изменения в правилах Ла Лиги: новая трактовка игры рукой в штрафной, меньше наказаний за незначительные контакты, 6-я замена при сотрясении, полуавтоматический офсайд
Опубликованы изменения в правилах Ла Лиги в сезоне-2024/25.
С нового сезона команды смогут произвести дополнительную шестую замену в случае сотрясения мозга у игрока – для этого врач должен убедиться, что футболист не может продолжать игру после удара по голове. Количество игроков одной команды, которые могут находиться в разминочной зоне одновременно, увеличится с 3 до 5.
С нового сезона изменятся критерии назначения пенальти за игру рукой – попадание мяча в руку будет считаться нарушением, если рука игрока находилась в неестественном положении, существенно увеличивая площадь тела, а также при намеренном действии – например, если игрок делал движение в направлении мяча. Нарушением также будут считаться любые касания мяча рукой, приведшие непосредственно к голу или голевой передаче, включая случайные.
Не будет считаться нарушением попадание мяча в руку, прижатую к телу или находящуюся в естественном положении, попадание мяча в опорную руку при падении, случайное попадание в руку после выноса мяча партнером по команде или после действия с мячом самого игрока, а также гол после случайного попадания мяча в руку партнера по команде, когда касание не привело к голу немедленно.
При использовании ВАР Технический комитет судей Испании рекомендует придерживаться политики «минимального вмешательства при максимальной эффективности» – видеоассистенты будут вмешиваться в эпизоды лишь в случае явного и очевидного действия, которое потенциально может привести к пенальти. Судьи в поле будут придерживаться аналогичной рекомендации – при этом ВАР будет необходимо вмешиваться в случае, если арбитр назначает пенальти за незначительный контакт.
В целом судьи будут стараться реже наказывать игроков за незначительные контакты.
Также с нового сезона в Ла Лиге появится система полуавтоматического определения офсайда.
Судьи в Ла Лиге будут более жестко бороться с захватами в штрафной площади – любой игрок, который совершит такое нарушение, получит предупреждение.
Кроме того, с нового сезона подходить к судье за разъяснениями сможет только капитан команды – аналогичное правило уже применялось на прошедшем Евро-2024.
Так вот судьям VAR будут показывать результат работы такой нейросетки - а они уже будут принимать решение - достаточно ли точный результат - или нужно смотреть повторы.
С руками в штрафной всё-равно немало зависит от интерпретации арбитром/VAR, а вот это правило очень полезное и легко соблюсти.
PS: Мне кажется, что до конца 80/начала 90х так ведь и было - но это являлось "неписанным" - хорошо, что записали.
PPS: Хуже стало капитанам-вратарям - капитан Тер Штеген и (часто) вице-капитан Облак не смогут бегать каждый раз к арбитрам поболтать.
Где система автофиксации гола?! Неужели прошлый сезон ничему не научил?
Запрет на общение с судьей бестолковая мера.
- "Нарушением также будут считаться любые касания мяча рукой, приведшие непосредственно к голу или голевой передаче, включая случайные" - это плюс;
- "С нового сезона команды смогут произвести дополнительную шестую замену в случае сотрясения мозга у игрока – для этого врач должен убедиться, что футболист не может продолжать игру после удара по голове" - скоро при необходимости 6-й замены, любой футболист сможет случайно стукнуться в верховой борьбе за мяч и попросить замену, кооперируясь с доктором;
- "Судьи в Ла Лиге будут более жестко бороться с захватами в штрафной площади – любой игрок, который совершит такое нарушение, получит предупреждение" - поддерживаю, потому что определить разницу между придержал немножко и придержал среднего уровня на высокой скорости очень непонятна.
Остальное вроде как было, так и осталось.