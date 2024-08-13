Изменения в правилах Ла Лиги: новая трактовка игры рукой в штрафной, меньше наказаний за незначительные контакты, 6-я замена при сотрясении, полуавтоматический офсайд

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Вильярреал Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига судьи Жирона видеоповторы правила Футбол

Опубликованы изменения в правилах Ла Лиги в сезоне-2024/25.

С нового сезона команды смогут произвести дополнительную шестую замену в случае сотрясения мозга у игрока – для этого врач должен убедиться, что футболист не может продолжать игру после удара по голове. Количество игроков одной команды, которые могут находиться в разминочной зоне одновременно, увеличится с 3 до 5.

С нового сезона изменятся критерии назначения пенальти за игру рукой – попадание мяча в руку будет считаться нарушением, если рука игрока находилась в неестественном положении, существенно увеличивая площадь тела, а также при намеренном действии – например, если игрок делал движение в направлении мяча. Нарушением также будут считаться любые касания мяча рукой, приведшие непосредственно к голу или голевой передаче, включая случайные.

Не будет считаться нарушением попадание мяча в руку, прижатую к телу или находящуюся в естественном положении, попадание мяча в опорную руку при падении, случайное попадание в руку после выноса мяча партнером по команде или после действия с мячом самого игрока, а также гол после случайного попадания мяча в руку партнера по команде, когда касание не привело к голу немедленно.

При использовании ВАР Технический комитет судей Испании рекомендует придерживаться политики «минимального вмешательства при максимальной эффективности» – видеоассистенты будут вмешиваться в эпизоды лишь в случае явного и очевидного действия, которое потенциально может привести к пенальти. Судьи в поле будут придерживаться аналогичной рекомендации – при этом ВАР будет необходимо вмешиваться в случае, если арбитр назначает пенальти за незначительный контакт.

В целом судьи будут стараться реже наказывать игроков за незначительные контакты.

Также с нового сезона в Ла Лиге появится система полуавтоматического определения офсайда.

Судьи в Ла Лиге будут более жестко бороться с захватами в штрафной площади – любой игрок, который совершит такое нарушение, получит предупреждение.

Кроме того, с нового сезона подходить к судье за разъяснениями сможет только капитан команды – аналогичное правило уже применялось на прошедшем Евро-2024.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Забыли добавить Лапортычу возможность переигровки классико, если ему что то не понравится
+29
-17
+12
О, отмена пенки за попадание в свою руку! Вот это хорошо. А на счёт остального. А что из этого не было в прошлых правилах? Хоть бы выделили моменты, в которые внесены изменения..
+9
-2
+7
Ответ Верховный Лорд
Забыли добавить Лапортычу возможность переигровки классико, если ему что то не понравится
Так правила-то под Реал писались, причем тут Лапортыч?
+20
-14
+6
Теперь будут спорить значительный был контакт или нет.
+7
-1
+6
Ответ & Co1366
Только сотрясение мозга гарантирует 6-ю замену? Других травм не бывает?
Тоже не понял. То есть с сотрясением можно заменить, а с переломом ноги играй дальше или проваливай
+4
0
+4
Всё это полная ерунда, пока тренер команды не заимеет права запросить просмотра ВАР, хотя бы раз за тайм, как во многих видах спорта, где камеры уже давно на страже правил. Иначе так и будет, когда при нарушении защитниками Реала в своей штрафной, судья будет показывать "играйте" и спешно убегать от места контакта игроков, а на повторе будет видно чистое нарушение.
+5
-2
+3
Надеюсь не будет больше таких позорных пенок, как на Васкесе в классико
+4
-3
+1
главное, что только капитан общается с судьей. остальное будем посмотреть
+1
0
+1
Только сотрясение мозга гарантирует 6-ю замену? Других травм не бывает?
+1
0
+1
Полуавтоматический офсайд - это что?
+1
0
+1
Теперь еще больше споров будет относительно "естественного положения руки". Например, игрок выпрыгивает, в это время у него рука естественно идет вверх и в сторону, и тут происходит контакт руки с мячом, и мяч отлетает в другую сторону - это пенальти или нет? Как оценивать "значительность и незначительность контакта в штрафной"? Ну и про захваты - при каждом угловом тогда можно пенки ставить - там постоянно кто-то кого-то хватает...
+1
0
+1
Ответ Айвенго
Полуавтоматический офсайд - это что?
Моё предположение - нейросетки вроде YOLO-pose постоянно выдают расстояние между игроками обеих команды - но они ещё плохо работают по положению ступни/головы (пышную причёску(ака Кукурелья или Фелайни) учитывают, например - хотя её забить нельзя) - только щиколотку и всё тело определяют хорошо.

Так вот судьям VAR будут показывать результат работы такой нейросетки - а они уже будут принимать решение - достаточно ли точный результат - или нужно смотреть повторы.
0
0
0
Ответ Айвенго
Полуавтоматический офсайд - это что?
Есть система, определяющая офсайд автоматически, но ключевое решение в случае споров остаётся за судьёй
0
0
0
Ответ Айвенго
Полуавтоматический офсайд - это что?
Что то интересное наверное ,тоже первый раз слышу
0
0
0
Ответ Озил, озю и буду озить
Тоже не понял. То есть с сотрясением можно заменить, а с переломом ноги играй дальше или проваливай
Ахахаха, это правило снова против Барсы, им 6 замены не видать никогда, потому, что подобная травма игрокам Барсы не грозит, ибо сотрясаться там нечему
0
0
0
Ответ AllenatoreFirenze
При сотрясении нет необходимости делать замену. Можно оставить играть. А последствия? Это сделано как раз для того, чтобы не было ситуаций, когда игрока оставляют на поле, чтобы не тратить замену. При переломе ноги вариантов оставить на поле просто нет
Тогда надо добавить и сотрясение живота - играть тоже можно какое-то время, пока не пошла струя!
0
0
0
Ответ & Co1366
Только сотрясение мозга гарантирует 6-ю замену? Других травм не бывает?
При сотрясении нет необходимости делать замену. Можно оставить играть. А последствия? Это сделано как раз для того, чтобы не было ситуаций, когда игрока оставляют на поле, чтобы не тратить замену. При переломе ноги вариантов оставить на поле просто нет
+1
-1
0
Ответ Озил, озю и буду озить
Тоже не понял. То есть с сотрясением можно заменить, а с переломом ноги играй дальше или проваливай
Согласен: перелом ноги для футболёра тяжёлая травма, нежели перелом руки😊
0
0
0
Ответ Айвенго
Полуавтоматический офсайд - это что?
Та же система, что была на евро
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Теперь будут спорить значительный был контакт или нет.
Спорить будут всегда! А некоторые изменения действительно важные: замена, разминающие игроки и общение только капитана
0
0
0
Хорошая новость. Левые пенальти это всегда боль. И расстраивает когда против твоей команды - сильнее, чем радует, когда в ПОЛЬЗУ. Как по мне если на пустом месте попадает мяч в руку или если игрока сбивают когда он вообще бежит в углу штрафной В СТОРОНУ от ворот, ставить пенальти тупо. Как будто в таких ситуациях, когда голом и не пахло, лучше ставить штрафной с этой точки, даже если это в пределах штрафной площади .
0
0
0
Ну т.е. решили подстроиться под рекомендации уефа. Странно что раньше этого не было.
0
0
0
Объявлен год черепно-мозговых травм. Количество сотрясений мозга в Хетафе резко увеличилось
0
0
0
>> подходить к судье за разъяснениями сможет только капитан команды

С руками в штрафной всё-равно немало зависит от интерпретации арбитром/VAR, а вот это правило очень полезное и легко соблюсти.

PS: Мне кажется, что до конца 80/начала 90х так ведь и было - но это являлось "неписанным" - хорошо, что записали.

PPS: Хуже стало капитанам-вратарям - капитан Тер Штеген и (часто) вице-капитан Облак не смогут бегать каждый раз к арбитрам поболтать.
0
0
0
Когда вернут три замены кто знает ,ну заменя при травме головы уже давно же идёт , почему это написано .А что везде разные травковки правил ,я думал правила футбола на всех одинаковые
0
0
0
Ну вот зачем эти "изменения" почему не дать старым трактовкам просуществовать хотя бы лет 5 чтобы игроки, тренеры, зрители смогли в них разобраться и привыкнуть, вместо этого новые трактовки, при которых я уверен так же будет очень спорные пенальти просто теперь по другому поводу и зачем всё это ?
0
0
0
Про общение с судьей уже было на ЧЕ. Хватило буквально на 1,5 тура и опять всякие турки и албанцы набегали на судью стайками абсолютно безнаказанно.
0
0
0
Что насчет попаданий мяча в руку с близкого расстояния, когда игрок не имеет возможности ее убрать?

Где система автофиксации гола?! Неужели прошлый сезон ничему не научил?

Запрет на общение с судьей бестолковая мера.
+1
-1
0
Давайте сразу 11 замен - к чему эти черепашьи шаги?
0
0
0
Пробегусь со своими оценками:

- "Нарушением также будут считаться любые касания мяча рукой, приведшие непосредственно к голу или голевой передаче, включая случайные" - это плюс;

- "С нового сезона команды смогут произвести дополнительную шестую замену в случае сотрясения мозга у игрока – для этого врач должен убедиться, что футболист не может продолжать игру после удара по голове" - скоро при необходимости 6-й замены, любой футболист сможет случайно стукнуться в верховой борьбе за мяч и попросить замену, кооперируясь с доктором;

- "Судьи в Ла Лиге будут более жестко бороться с захватами в штрафной площади – любой игрок, который совершит такое нарушение, получит предупреждение" - поддерживаю, потому что определить разницу между придержал немножко и придержал среднего уровня на высокой скорости очень непонятна.

Остальное вроде как было, так и осталось.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий