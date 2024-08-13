Изменения в правилах Ла Лиги: новая трактовка игры рукой в штрафной, меньше наказаний за незначительные контакты, 6-я замена при сотрясении, полуавтоматический офсайд

Опубликованы изменения в правилах Ла Лиги в сезоне-2024/25.

С нового сезона команды смогут произвести дополнительную шестую замену в случае сотрясения мозга у игрока – для этого врач должен убедиться, что футболист не может продолжать игру после удара по голове. Количество игроков одной команды, которые могут находиться в разминочной зоне одновременно, увеличится с 3 до 5.

С нового сезона изменятся критерии назначения пенальти за игру рукой – попадание мяча в руку будет считаться нарушением, если рука игрока находилась в неестественном положении, существенно увеличивая площадь тела, а также при намеренном действии – например, если игрок делал движение в направлении мяча. Нарушением также будут считаться любые касания мяча рукой, приведшие непосредственно к голу или голевой передаче, включая случайные.

Не будет считаться нарушением попадание мяча в руку, прижатую к телу или находящуюся в естественном положении, попадание мяча в опорную руку при падении, случайное попадание в руку после выноса мяча партнером по команде или после действия с мячом самого игрока, а также гол после случайного попадания мяча в руку партнера по команде, когда касание не привело к голу немедленно.

При использовании ВАР Технический комитет судей рекомендует придерживаться политики «минимального вмешательства при максимальной эффективности» – видеоассистенты будут вмешиваться в эпизоды лишь в случае явного и очевидного действия, которое потенциально может привести к пенальти. Судьи в поле будут придерживаться аналогичной рекомендации – при этом ВАР будет необходимо вмешиваться в случае, если арбитр назначает пенальти за незначительный контакт.

В целом судьи будут стараться реже наказывать игроков за незначительные контакты.

Также с нового сезона в Ла Лиге появится система полуавтоматического определения офсайда.

Судьи в Ла Лиге будут более жестко бороться с захватами в штрафной площади – любой игрок, который совершит такое нарушение, получит предупреждение.

Кроме того, с нового сезона подходить к судье за разъяснениями сможет только капитан команды – аналогичное правило уже применялось на прошедшем Евро-2024.