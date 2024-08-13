«Аль-Ахли» готов улучшить предложение по Винисиусу. «Реал» может повысить вингеру зарплату, чтобы он не думал об уходе
«Аль-Ахли» продолжает попытки подписать Винисиуса Жуниора.
Ранее стало известно, что Винисиус отклонил предложение саудовского клуба на 1 млрд евро за 5 лет по контракту, но «Аль-Ахли» «готов на все» ради подписания бразильца. Кроме того, власти Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.
По другой информации, Винисиус не отклонял предложение саудовцев.
Как сообщает Marca, «Аль-Ахли» готов улучшить предложение по Винисиусу и в ближайшее время провести новый раунд переговоров с «Реалом». Отмечается, что сумма отступных бразильца составляет 1 миллиард евро, и «Реал» дал понять, что готов отпустить игрока лишь в случае их активации.
Клуб также рассматривает возможность повышения зарплаты Винисиуса, чтобы у него не возникало желания уйти из команды.
Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности.
Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
И да, я прекрасно знаю, что 1 млрд это зп игрока, но если арабы хотят выкупить Вини, то придется платить отступные 1 млрд...
Им нужен хайп
Вы так пишете про то, что миллиард обеспечит его на всю жизнь, будто со 100 млн он будет хоть в чем-либо нуждаться в этой жизни))
Зато переход к арабам это крест на его большой карьере. А в Реале у него все шансы стать одним из немногих исторических величин
Ну и Вини за млрд даже думать не надо. Такие бабки в футболе никогда не заработать ни одному футболисту в мире. Если и гробить карьеру, то только за такие огромные бабки, после которых даже внуки будут обеспечены.
Если Реал поднимет его зп на 10 млн, то она будет составлять 31 млн, а это 155 млн. за 5 лет, что тоже не мало. Но зато будет играть в лучшем клубе мира, в лучшем составе мира, на лучшем в мире стадионе.
Начинать гонку в уровне зарплат (особенно с саудитами) клуб не сможет. И не захочет - он предоставляет другие возможности - например, получить Золотой Мяч.
Ну а решать, разумеется, игроку.
В Реале у него есть возможность вписать себя в историю футбола,если он им бредит конечно.
А в Аравии заслуженная пенсия.