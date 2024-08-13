«Аль-Ахли» готов улучшить предложение по Винисиусу. «Реал» может повысить вингеру зарплату, чтобы он не думал об уходе

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Винисиус Жуниор деньги Футбол

«Аль-Ахли» продолжает попытки подписать Винисиуса Жуниора.

Ранее стало известно, что Винисиус отклонил предложение саудовского клуба на 1 млрд евро за 5 лет по контракту, но «Аль-Ахли» «готов на все» ради подписания бразильца. Кроме того, власти Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом лиги в преддверии ЧМ-2034.

По другой информации, Винисиус не отклонял предложение саудовцев.

Как сообщает Marca, «Аль-Ахли» готов улучшить предложение по Винисиусу и в ближайшее время провести новый раунд переговоров с «Реалом». Отмечается, что сумма отступных бразильца составляет 1 миллиард евро, и «Реал» дал понять, что готов отпустить игрока лишь в случае их активации.

Клуб также рассматривает возможность повышения зарплаты Винисиуса, чтобы у него не возникало желания уйти из команды.

Винисиуса зовут в Саудовскую Аравию за 1 млрд. Это всерьез?

83 комментария
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За миллиард я бы поехал!😃
Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности.
Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
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+53
"То, что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги".
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+44
Ответ Potapson
"То, что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги".
„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ — Филипп II Македонский.
+28
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+26
Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Для этого нужно не сойти с ума от таких денег и правильно ими распорядится. Не все это могут и умеют.
+21
-1
+20
Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Я думаю большинство людей бы поехало, тем более Вини уже выиграл пару ЛЧ, так что карьера в Европе вполне удалась. Футбол, футболом конечно, но деньги баснословные, да и работа полегче)) прям одно плюсы )
+20
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+19
Ответ sasha333
Тут два варианта: либо его агент гений и делает такие вбросы чтобы повысить зп, либо Перес дурачок что не хочет его за миллиард продавать
Ну миллиард реалу никто и не предлагал
+15
-1
+14
Хочу увидеть, как арабы выкупят за 1 млрд долларов) Это был бы шок контент в мире футбола и спорта в целом.

И да, я прекрасно знаю, что 1 млрд это зп игрока, но если арабы хотят выкупить Вини, то придется платить отступные 1 млрд...
+14
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+14
Ответ Potapson
"То, что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги".
Аль-Ахли сделал предложение Реалу: " Аль-Ахули вы сомневаетесь? Берите деньги"
+9
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+9
Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Я думаю он и сейчас не особо о них думает . Зарабатывая их в Реале .
+8
0
+8
Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Не забывайте, что для подавляющего большинства людей 1 миллиард или 100 миллионов (которые он заработает в Реале) - абсолютно одно и то же, ибо намного больше всех их желаний. А 5 лет жизни все-таки жалко)
+8
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+8
Ответ VuNePonimaete
Почему они не хотят к Родриго то присмотреться я не пойму?
Винни медийней гораздо
Им нужен хайп
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Нельзя отпускать Винни, он король лч и король классико,
+8
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+5
Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Да он и сейчас получает около 20 в год, это не считая заработка на рекламе. Этого не хватит на роскошную жизнь?)
+5
0
+5
Почему они не хотят к Родриго то присмотреться я не пойму?
+3
0
+3
Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Он и так небедный , но никогда не получит тех эмоций , которые он почувствует в Реале от своей игры
+3
0
+3
Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Для меня вообще нет разницы между роскошью с условно 100 млн, что он заработает в Реале за 5 лет ( на самом деле больше за счет медийки), и 1 млрд, что заплатят ему саудиты.
Вы так пишете про то, что миллиард обеспечит его на всю жизнь, будто со 100 млн он будет хоть в чем-либо нуждаться в этой жизни))
Зато переход к арабам это крест на его большой карьере. А в Реале у него все шансы стать одним из немногих исторических величин
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Если хотя бы купят Вини за 400 млн, то можно и продать.
Ну и Вини за млрд даже думать не надо. Такие бабки в футболе никогда не заработать ни одному футболисту в мире. Если и гробить карьеру, то только за такие огромные бабки, после которых даже внуки будут обеспечены.
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если это правда, то арабы из СА реально чокнулись
+3
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Ответ osipovdmitry
Толку то от повышения? Ему лярд предлагают, насколько Реал увеличит? На 5-10 лямов? Так это вообще ни о чем когда лярд маячит
Лярд маячит за 5 лет.
Если Реал поднимет его зп на 10 млн, то она будет составлять 31 млн, а это 155 млн. за 5 лет, что тоже не мало. Но зато будет играть в лучшем клубе мира, в лучшем составе мира, на лучшем в мире стадионе.
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Тут два варианта: либо его агент гений и делает такие вбросы чтобы повысить зп, либо Перес дурачок что не хочет его за миллиард продавать
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ему ещё играть и играть
Никто и не спорит, но если он выберет деньги его никто не осудит
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Футбольный рынок превращается в сумасшедший дом...
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Арабы хотят нарушить микроклимат в Реале. Одному винисиусу нельзя увеличить з/п там есть еще 2 нежных товарища, которые обидятся если им не поднять
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Ответ akaAzazello
В Мадриде к июлю достигли цели на уровень зарплатной ведомости ниже 50% от дохода клуба (ближе к 47% на тот момент) - т.к. скоро начнутся выплаты кредитов за реконструкцию стадиона - это важно для баланса финансов. Начинать гонку в уровне зарплат (особенно с саудитами) клуб не сможет. И не захочет - он предоставляет другие возможности - например, получить Золотой Мяч. Ну а решать, разумеется, игроку.
Ну я думаю, что Перес так и скажет, что "хочешь футбол - вот тебе футбол. Хочешь карьеру засрать деньгами и показать всему миру, кто ты есть на самом деле - дверь открыта, никого не держим". Деньги он полюбому срубит с арабов и немалые. А вот как войдёт в историю Вини - от него решать. Кто бы что не говорил, но Реал - это уже почти 80 лет вершина футбола.
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Деньги его сломают ,будет тратить куда попало ,кругом появятся нахлебники
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В Мадриде к июлю достигли цели на уровень зарплатной ведомости ниже 50% от дохода клуба (ближе к 47% на тот момент) - т.к. скоро начнутся выплаты кредитов за реконструкцию стадиона - это важно для баланса финансов.

Начинать гонку в уровне зарплат (особенно с саудитами) клуб не сможет. И не захочет - он предоставляет другие возможности - например, получить Золотой Мяч.

Ну а решать, разумеется, игроку.
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Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
Странное мышление. Винисиус на всю оставшуюся жизнь заработал после первых двух сезонов за Реал
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Ответ Александр Цигельников
За миллиард я бы поехал!😃 Футбол-футболом, а вся жизнь впереди. Представьте: пять лет там поиграл и можно вообще заниматься чем угодно не думая о деньгах, тренировках, ответственности. Хобби и жизнь в своё удовольствие-соблазн просто максимальный.
А так он после Реала прям бомжевать будет?...
В Реале у него есть возможность вписать себя в историю футбола,если он им бредит конечно.
А в Аравии заслуженная пенсия.
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Ответ Crestbook
Не забывайте, что для подавляющего большинства людей 1 миллиард или 100 миллионов (которые он заработает в Реале) - абсолютно одно и то же, ибо намного больше всех их желаний. А 5 лет жизни все-таки жалко)
Он там что, в каторге будет жить?
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Ответ Угараю_с_вас
Я думаю большинство людей бы поехало, тем более Вини уже выиграл пару ЛЧ, так что карьера в Европе вполне удалась. Футбол, футболом конечно, но деньги баснословные, да и работа полегче)) прям одно плюсы )
Ему ещё играть и играть
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