Итальянская бегунья Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиад

Итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр.

50-летняя Петрилло прошла отбор в беге на дистанциях 200 и 400 метров. Она выступает среди спортсменок с нарушением зрения (категория T12), а в прошлом году выиграла две бронзы в этих соревнованиях на чемпионате мира.

На данный момент Международный паралимпийский комитет (МПК) позволяет спортивным федерациям устанавливать свои правила в отношении трансгендеров. В частности, World Para Athletics допускает их до участия.

В 14 лет Петрилло диагностировали болезнь Штаргардта, которая вызывает прогрессирующее ухудшение зрения. В период с 2015 по 2018 год спортсмен выиграл 11 национальных титулов в мужской категории T12. Однако в 2019-м он начал проходить гормональную терапию, а впоследствии – выступать среди женщин.

Ранее такие спортсмены не участвовали в Паралимпиадах. Но в 2021 году тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард соревновалась среди женщин на Олимпиаде в Токио.

Паралимпиада-2024 в Париже стартует 28 августа.