Итальянская бегунья Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпиад

Теги Паралимпийские игры сборная Италии жен Валентина Петрилло Легкая атлетика

Итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр.

50-летняя Петрилло прошла отбор в беге на дистанциях 200 и 400 метров. Она выступает среди спортсменок с нарушением зрения (категория T12), а в прошлом году выиграла две бронзы в этих соревнованиях на чемпионате мира.

На данный момент Международный паралимпийский комитет (МПК) позволяет спортивным федерациям устанавливать свои правила в отношении трансгендеров. В частности, World Para Athletics допускает их до участия.

В 14 лет Петрилло диагностировали болезнь Штаргардта, которая вызывает прогрессирующее ухудшение зрения. В период с 2015 по 2018 год спортсмен выиграл 11 национальных титулов в мужской категории T12. Однако в 2019-м он начал проходить гормональную терапию, а впоследствии – выступать среди женщин.

Ранее такие спортсмены не участвовали в Паралимпиадах. Но в 2021 году тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард соревновалась среди женщин на Олимпиаде в Токио.

Паралимпиада-2024 в Париже стартует 28 августа.

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55 комментариев
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Надо в фамилии т на д поменять
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Петриллы добрались и до паралимпиады...
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Нет, Спортс, слишком легко)
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Гусары, молчать!
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50-летняя трансгендер паралимпиец... даже звучит страшно
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Хорошая, фамилия у мужика была... Петрилло. В нашей школе бы не выжил. Понятно почему пол сменил. Идея выйти замуж и поменять фамилию)))
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Ну настоящий петрилла 🤷‍♂️
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Коменты слишком очевидны
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Чет вспомнилась серия Южного Парка, где Картман притворился инвалидом и принял участие в соревнованиях для инвалидов, но все равно всем продул.
Ситуация не совсем точь-в-точь, но будет забавно, если закончится так же.
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Очередное Петрилло. Эти Петриллы уже отжали у женщин спорт , за инвалидов взялись.
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Где-то плачет от счастья Игорь Владимирович Новиков
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Ответ Final 94
В начале 90х у меня в неспокойном районе была девушка старших классов, которая гоняла в джинсах с короткой причей, голос низкий, походка пацанячья, прям как дерзкий парень. И был тех же лет парень, но женственный во всём. Такие были, да. Я с детства видел и знал, что такие бывают, поэтому понимаю, что за этим стоит генетика либо детская травма. Отношусь с пониманием. С учётом, когда изучаешь историю человека, генетику и культуру, то всё становится понятно.
хотелось бы уточнить пару моментов: как со сказанным и со спортом коллеруется генетика?Генетика бывает только двух видов, при этом она даёт очевидные преимущества: что-то женщин, по гендеру считающие себя мужчинами, в спорте не замечены (что и логично, основываясь на генетике), а вот гендеров нынче как звёзд на небе. Второй вопрос - это в какой культуре издревле (раз изучая историю) это является нормой? Мне вот пох на всех этих отклонистов, пока 2% населения земли не становятся считать что им нужны какие особые права и орать из каждого утюга об этом
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Срочно надо отменять трансляции Матч ТВ
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Очень много петрил становится на олимпиадах
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Зашёл почитать шутки про петрил, но что-то нет хороших
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Петрилло, так Петрилло
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Петриллы наступают.
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Рой Бидрилл?
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Ну все, теперь-то Спортс точно будет Паралимпиаду освещать!
А то раньше как-то повода не находилось
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Что значит гормональная терапия? У него грудь выросла только? Или так называют операцию по смене пола? Потому что если у него остались мужские половые органы, то он - мужик, как не крути
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Петрилло какой-то
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Гыгыгы
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В этой новости ужасно почти всё.
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Простите, опоздал... Шутки про фамилию уже были?
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Фамилия хорошая. Писали уже?))
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Ну с такой-то фамилией неудивительно даже
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Бедолага даже не знал(а) о том, что его покажут на матч тв, и по итогам всего он хотя бы на какое-то время станет одной из максимально медийных и обсуждаемых личностей..))
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вообще если уж на то пошло всем трансгендерам и есть прямой путь на паралимпиаду соревноваться между собой, это же точно не здоровые люди
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прогрессирующее ухудшение зрения у тех, кто даёт им допуски
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Фамилия почти подходящая
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