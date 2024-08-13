Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У него растяжение связок (Вене Казагранде)

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Вендел Футбол

Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена, полученной в игре с «Динамо».

На 47-й минуте матча с «Динамо» (1:0) в Мир РПЛ полузащитника «Зенита» в центре поля сбил Хорхе Карраскаль.

У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Вендел решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.

«Было подозрение на разрыв связок и, как следствие, на операцию, но обследование выявило «всего лишь» растяжение. Он пропустит около 40 дней», – сообщил журналист Вене Казагранде в соцсети. 

Орлов о травме Вендела: «Карраскаль как будто вышел с заданием убрать Вендела. Нарушение ожесточенное, злобное. Со спины прыгнул, умышленно бил, не убрал ногу»

Материалы по теме

135 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Д-мо держит планку. Желаю им обратно в пердив отправиться.
+122
-50
+72
Здороваья Венделу и скорейшего выздоровления!
+57
-6
+51
Футбольный бог все видит. В прошлом сезоне наказал костоломов в момент, когда они уже праздновали чемпионство. В этом должен наказать суровее. Днищу в призерах не быть.
+48
-10
+38
Надо, значит, колхозника Карраскаля тоже на полтора месяца дисквалификацировать.
+47
-16
+31
Было бы неплохо костоломов, ломающих игроков, отстранять от игр на весь период вынужденного бездействия травмированных ими футболистов. Может быть тогда вот эти караскали не прыгали бы сзади в ноги ножницами...
+33
-6
+27
Вот что за команда д-но, костоломы. Как же хорошо что мы их обломали в конце прошлого чемпионата. Такая команда не должна быть чемпионом НИКОДГА!
+42
-15
+27
Минус Спартак и ЦСКА, м-да.

И да, очередной прогноз Черданцева - топ.
+28
-3
+25
Ответ StillInTheGame
Комментарий скрыт
Болельщик Спартака...
+35
-11
+24
А где же любитель шоколадного глаза, уверявший ранее, что у Вендела нет никакой травмы, что тема раздувается из Петербурга впустую?..
+25
-2
+23
Позор Динамо
+33
-11
+22
Это ещё легко отделался. Малком после Динамо на пол года вылетал.
+24
-4
+20
Ответ Servelat-fcdm
Комментарий скрыт
Вот тебе и пожелаем того же! Можно даже на пару лет.
+17
-1
+16
Надеюсь, на профессионализм зенитовских медиков, здоровье Вендела и то, что этот журналист переборщил немного.
А то всякое спартаковское лохматоечмо уже потные ладошки потирает от радости, что есть шанс избежать разгрома 24-го.
Мы-то помним, как растренироаанный Вендел год назад прямо с пляжа вышел на тайм в Москве и размотал там всех этих физкультурников с джикией во главе.
+23
-9
+14
Долго, но, слава Богу, травма не такая серьезная
Ждем возвращения
+15
-1
+14
А в предыдущих постах нелюди смеялись, хаха, «жуткая травма».. Прогнозиста Черданцева послушали, легкий испуг!
+14
-2
+12
Ответ BertNiKK
Надо, значит, колхозника Карраскаля тоже на полтора месяца дисквалификацировать.
Либо чтобы Алип его в следующем круге "дисквалифицировал"
+16
-4
+12
Желаем выздоровления Венделу и возвращения в строй! Ты нужен команде!
+13
-2
+11
Всё как с Малкомом, один в один, сломают а потом на судей жалуются, бороться им не дают, жуткий клуб.
+16
-5
+11
Да уж, не игрой так порчей здоровья.. дно оно такое
+12
-3
+9
Там вон ниже полоумный быдлан, вечно желающий игрокам из других команд травм накаркал, к гадалке не ходи. Вендел один из лучших в РПЛ, если не лучший по факту 🙃
+15
-6
+9
Ответ Servelat-fcdm
Комментарий скрыт
Все болельщики Динамо такие отмороженные?
+10
-1
+9
ну и как относится к динаме после этого?
не первый случай, когда ломают наших ведущих игроков(
Хави Гарсии нет на таких урюков((((
а кто-то вчера здесь заверял, что там ничего не было, обычный подкат и Вендел прикидывается....
+13
-5
+8
Ответ Servelat-fcdm
Комментарий скрыт
Глушаков в Химках играет 😄
Его предупредить об угрозе?
+8
0
+8
Впечатление что модерация сайта заняла позицию стороннего наблюдателя. Ни одно грязное оскорбление личности в адрес Вендела не удаляется.
+11
-3
+8
Ответ Архитектор Мендисабаль
А где же любитель шоколадного глаза, уверявший ранее, что у Вендела нет никакой травмы, что тема раздувается из Петербурга впустую?..
Спит ещё. Каникулы.
+7
0
+7
Ответ Kenai Tahov
Чем не повод купить Умярова у Спартака?
На органы
+9
-2
+7
Ответ Servelat-fcdm
Комментарий скрыт
Сходи утрись, с тебя течёт что-то.
+7
-1
+6
вот костоломы
+8
-3
+5
Ответ Доктор Верховцев
Д-мо держит планку. Желаю им обратно в пердив отправиться.
Ну Д-мо - оно и есть Д-мо.
+9
-4
+5
Здоровья Венделу и скорейшего возвращения на поле. Уверен что Карраскаль нанёс травму не намерено. Ещё раз здоровья.
+7
-2
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий