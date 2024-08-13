Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У него растяжение связок (Вене Казагранде)
Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена, полученной в игре с «Динамо».
На 47-й минуте матча с «Динамо» (1:0) в Мир РПЛ полузащитника «Зенита» в центре поля сбил Хорхе Карраскаль.
У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Вендел решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.
«Было подозрение на разрыв связок и, как следствие, на операцию, но обследование выявило «всего лишь» растяжение. Он пропустит около 40 дней», – сообщил журналист Вене Казагранде в соцсети.
Орлов о травме Вендела: «Карраскаль как будто вышел с заданием убрать Вендела. Нарушение ожесточенное, злобное. Со спины прыгнул, умышленно бил, не убрал ногу»
И да, очередной прогноз Черданцева - топ.
А то всякое спартаковское лохматоечмо уже потные ладошки потирает от радости, что есть шанс избежать разгрома 24-го.
Мы-то помним, как растренироаанный Вендел год назад прямо с пляжа вышел на тайм в Москве и размотал там всех этих физкультурников с джикией во главе.
Ждем возвращения
не первый случай, когда ломают наших ведущих игроков(
Хави Гарсии нет на таких урюков((((
а кто-то вчера здесь заверял, что там ничего не было, обычный подкат и Вендел прикидывается....
Его предупредить об угрозе?