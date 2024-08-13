Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена в матче с «Динамо». У него растяжение связок (Вене Казагранде)

Вендел пропустит около 40 дней из-за травмы колена, полученной в игре с «Динамо».

На 47-й минуте матча с « » (1:0) в Мир полузащитника « » в центре поля сбил Хорхе Карраскаль.

У бразильца возникли проблемы с коленом, потребовалась помощь медперсонала. Вендел решил продолжить игру, но почти сразу попросил о замене.

«Было подозрение на разрыв связок и, как следствие, на операцию, но обследование выявило «всего лишь» растяжение. Он пропустит около 40 дней», – сообщил журналист Вене Казагранде в соцсети.

Орлов о травме Вендела: «Карраскаль как будто вышел с заданием убрать Вендела. Нарушение ожесточенное, злобное. Со спины прыгнул, умышленно бил, не убрал ногу»