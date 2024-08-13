«Фенербахче» Моуринью вылетел из квалификации ЛЧ от «Лилля». Автогол Диаките на 91-й перевел игру в экстра-таймы – там турки пропустили с пенальти на 118-й

Теги Лилль Жозе Моуринью лига 1 Франция Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Джонатан Дэвид Бафоде Диаките Футбол

«Фенербахче» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.

Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1).

«Фенербахче» открыл счет на 91-й минуте благодаря автоголу Бафоде Диаките и перевел игру в дополнительное время. Во втором экстра-тайме, на 118-й минуте, нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти.

Первая встреча завершилась победой французов со счетом 2:1.

Таким образом, турецкий клуб сыграет в Лиге Европы.

Португальский специалист был назначен главным тренером «Фенербахче» в июне.

52 комментария
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Как можно было уволить тренера, который принёс в чемпе 99 очков? Зачем его менять на португальца??
+108
-5
+103
Сбитый летчик
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+45
сейчач потренирует в турции и сразу же в топ клуб залетит!!!! (влажные мечты его глориков)
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-2
+35
Ответ Edwin_Hubble
Как можно было уволить тренера, который принёс в чемпе 99 очков? Зачем его менять на португальца??
Одно из самых странных увольнений тренера за последний год, и ещё страннее взять сбитого толмача .
Но, ещё страннее было лицезреть увольнение Почеттино, при котором, в конце прошлого сезона Челси стал показывать достойную игру. и взять какого-то Мареску ноунейма..😁✌️
+28
-1
+27
Ответ ТрактоПоктер
Сбитый летчик
Уже давно
+28
-2
+26
Втечение полугода переругается со всеми ( игроки/владелец/ пресса) и весной уедет из Турции, взяв неустойку.
+27
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Так, теперь по плану первый скандал в чемпионате с дисквалификацией на пару игр
+22
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+21
Ну цель-то выиграть лигу конференций в первый сезон очевидно
+20
-2
+18
Давно я не видел более унылого, тупого и плоского бей-беги, чем в исполнении фенера сегодня. Заслуженно вылетели, бесклассовый Лилль раскатывал их защиту между линий, как школьников, только мастерства в завершении не хватало.
Сбитый летчик мавринька как обычно, только сподобился кривляться под камеры и больше ничего.
Повезло, что заковыряли дурачка под конец и вышли в овертайм, но на этом везуха закончилась.
+20
-4
+16
Вы не понимаете, просто нашему португальскому гению не купили тех игроков, которых он хотел
+18
-3
+15
Был одним из лучших тренеров мира и превратился в одного из самых худших.

У Фенербахче отличный состав, в прошлом сезоне очень хороши были, чуть не хватило до титула, зачем они пригласили Моуриньо вообще?

Сами себе хуже сделали
+12
-1
+11
Ответ tzasasa
Давно я не видел более унылого, тупого и плоского бей-беги, чем в исполнении фенера сегодня. Заслуженно вылетели, бесклассовый Лилль раскатывал их защиту между линий, как школьников, только мастерства в завершении не хватало. Сбитый летчик мавринька как обычно, только сподобился кривляться под камеры и больше ничего. Повезло, что заковыряли дурачка под конец и вышли в овертайм, но на этом везуха закончилась.
Насчет Лилля зря, симпатичная команда. ЛЧ они, конечно, не выиграют, но крови они попьют точно.
+10
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+10
Причём вылетели максимально по дурацки. На 91-ой сравняли, в экстра тайме у Лилля игрока удалили и Фенер умудрился на 118 себе пенальти привезти.
+9
0
+9
В особенном не осталось ни чего особенного
+10
-2
+8
Фенербахче – Ливакович, Остервольде (Айдын, 119), Джику, Сеюнджю, Мюльдюр (Осейи-Сэмюэл, 63), Яндаш (Эн-Несири, 63), Юксек, Сен-Максимен (Кахведжи, 75), Шиманьски, Тадич (Тосун, 85), Джеко (Элмаз, 90).

Вот их состав, как можно с такими игрокам слиться Лиллю, где главный Реми Каббела, наш знакомый старый, классный игрок, ничего не говорю, но все же.

Моуриньо просто на неустойку работает и все.
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Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален модератором
Как же у тебя свербит, что твой кумир убогий снова оказался в луже.
+8
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Моуриньо заканчивается. А когда то гремел.
+7
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Ответ tzasasa
Давно я не видел более унылого, тупого и плоского бей-беги, чем в исполнении фенера сегодня. Заслуженно вылетели, бесклассовый Лилль раскатывал их защиту между линий, как школьников, только мастерства в завершении не хватало. Сбитый летчик мавринька как обычно, только сподобился кривляться под камеры и больше ничего. Повезло, что заковыряли дурачка под конец и вышли в овертайм, но на этом везуха закончилась.
Посмотрите Рома Байер, ответный матч. Это был худший футбол в жизни, который я видел в исполнении одной команды- Ромы. Моур уже давно не топ тренер, он просто плохой тренер и токсичный человек. Его методы уже 10 лет не работают, типа разжечь костер внутри команды и на адреналине всех крушить, и постепенно все это начали понимать. Уровень клубов все ниже…
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Толмачиньо уже не торт
Чемодан - вокзал - Сетубал
+6
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А у кого была иллюзия, што они Лилль пройдут???
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Последние лет 5 самое интересное в карьере Мориньо это его интервью
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Особенный лузер
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Собственно ничего необычного, только Галатасарай в прошлом сезон из турков смог ее пройти, За последние годы они не могут.
Сарай при этом играл ужасно и отскакивал, а в группе играл хорошо и не везло. Прибыло-убыло.
+4
0
+4
Ответ сергей петров
В особенном не осталось ни чего особенного
Особенные поражения без намека на поставленную игру ещё при нём, так что
+3
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+3
Ответ Oliver Kromwel
Насчет Лилля зря, симпатичная команда. ЛЧ они, конечно, не выиграют, но крови они попьют точно.
Согласен, хорошо раскатывали. Но, к сожалению, класса в завершении катастрофически не хватало, много брака и несвоевременных действий.
+3
0
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
Фенербахче – Ливакович, Остервольде (Айдын, 119), Джику, Сеюнджю, Мюльдюр (Осейи-Сэмюэл, 63), Яндаш (Эн-Несири, 63), Юксек, Сен-Максимен (Кахведжи, 75), Шиманьски, Тадич (Тосун, 85), Джеко (Элмаз, 90). Вот их состав, как можно с такими игрокам слиться Лиллю, где главный Реми Каббела, наш знакомый старый, классный игрок, ничего не говорю, но все же. Моуриньо просто на неустойку работает и все.
Об этом же говорю.
Притом, что Лилль тактически раскатывал эту мусорку, как стойки.
Тадич и Джеко - это деградация ниже ватерлинии.
+2
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Ответ Анри Карлайл
Комментарий удален модератором
Что такое, опять весь в слезах, из-за того что твой "особенный" снова пролетел как фанера.
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Моур очень сильно скатился как тренер за последние 2-3 года… похоже наскучило его тренерство , да и всех бабок мира не заработаешь
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Ответ Михо
Посмотрите Рома Байер, ответный матч. Это был худший футбол в жизни, который я видел в исполнении одной команды- Ромы. Моур уже давно не топ тренер, он просто плохой тренер и токсичный человек. Его методы уже 10 лет не работают, типа разжечь костер внутри команды и на адреналине всех крушить, и постепенно все это начали понимать. Уровень клубов все ниже…
Давно уже ясно, что этот мошенник от футбола исчерпал все лимиты лет 10 назад. Теперь это уже просто чучело, которое пытается выезжать на былой славе и примитивной тактике уровня чемпионата Монголии.
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Моуринью уже и сам забыл, когда в последний раз участвовал в ЛЧ.
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