«Фенербахче» Моуринью вылетел из квалификации ЛЧ от «Лилля». Автогол Диаките на 91-й перевел игру в экстра-таймы – там турки пропустили с пенальти на 118-й
«Фенербахче» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.
Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с «Лиллем» (1:1).
«Фенербахче» открыл счет на 91-й минуте благодаря автоголу Бафоде Диаките и перевел игру в дополнительное время. Во втором экстра-тайме, на 118-й минуте, нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти.
Первая встреча завершилась победой французов со счетом 2:1.
Таким образом, турецкий клуб сыграет в Лиге Европы.
Португальский специалист был назначен главным тренером «Фенербахче» в июне.
Но, ещё страннее было лицезреть увольнение Почеттино, при котором, в конце прошлого сезона Челси стал показывать достойную игру. и взять какого-то Мареску ноунейма..😁✌️
Сбитый летчик мавринька как обычно, только сподобился кривляться под камеры и больше ничего.
Повезло, что заковыряли дурачка под конец и вышли в овертайм, но на этом везуха закончилась.
У Фенербахче отличный состав, в прошлом сезоне очень хороши были, чуть не хватило до титула, зачем они пригласили Моуриньо вообще?
Сами себе хуже сделали
Вот их состав, как можно с такими игрокам слиться Лиллю, где главный Реми Каббела, наш знакомый старый, классный игрок, ничего не говорю, но все же.
Моуриньо просто на неустойку работает и все.
Чемодан - вокзал - Сетубал
Сарай при этом играл ужасно и отскакивал, а в группе играл хорошо и не везло. Прибыло-убыло.
Притом, что Лилль тактически раскатывал эту мусорку, как стойки.
Тадич и Джеко - это деградация ниже ватерлинии.