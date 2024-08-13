«Фенербахче» Моуринью вылетел из квалификации ЛЧ от «Лилля». Автогол Диаките на 91-й перевел игру в экстра-таймы – там турки пропустили с пенальти на 118-й

«Фенербахче» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.

Команда Жозе Моуринью в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью на своем поле с « » (1:1).

«Фенербахче» открыл счет на 91-й минуте благодаря автоголу Бафоде Диаките и перевел игру в дополнительное время. Во втором экстра-тайме, на 118-й минуте, нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид реализовал пенальти.

Первая встреча завершилась победой французов со счетом 2:1.

Таким образом, турецкий клуб сыграет в Лиге Европы.

Португальский специалист был назначен главным тренером «Фенербахче» в июне.