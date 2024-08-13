«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером до 2033 года

Теги Челси премьер-лига Англия Коул Палмер Футбол

Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2033 года.

Предыдущее соглашение 22-летнего англичанина с клубом было рассчитано до конца сезона-2030/31.

Сообщалось, что новый договор заключен на улучшенных для полузащитника условиях. Ранее он получал 80 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне Палмер забил 25 голов и отдал 15 результативных передач за 45 матчей во всех соревнованиях.

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25 комментариев
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2033...боже
+37
-2
+35
Ответ ОттоДракула
Ужас. Кто знает, что с этим Палмером года через 3 будет, а тут контракт на 9 лет.
Кто знает, что с Челси года через 3 будет
+25
-4
+21
Ответ Penguin
2033...боже
Ужас. Кто знает, что с этим Палмером года через 3 будет, а тут контракт на 9 лет.
+19
-4
+15
Один из немногих удачных трансферов Челси за последние два года
+7
0
+7
В Челси насмотрелись НХЛ)) я только там видел такие долгие контракты
+7
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Ответ shin93
Кто знает, что с Челси года через 3 будет
Кто знает, что с планетой года через 3 будет
+7
0
+7
Ответ Sanan1908
В Челси насмотрелись НХЛ)) я только там видел такие долгие контракты
Ну так, американцы пришли в клуб и началось - по 7 лет контракты, вот теперь по 9 лет контракты. Для европейского футбола это смотрится дикостью. Всегда максимум был на 5 лет контракт, а тут приползли в бейсболках законодатели мод.
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+6
Ответ alexis2020
Кто знает, что с планетой года через 3 будет
Я знал, что кто-то напишет 🤝
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Удачный получился трансфер.
Но зачем такие сумашедшие сроки ?
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Будет забавно, если прошлый сезон был «оверперформансом». Сколько уже таких ребят было.
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Боули как будто не футболиста продлил, а личного раба)))

Кто-то реально верит, что Палмер отыграет в Челси все 9 лет, еще и при этом на высоком уровне?)))

Амер топит клуб как может такими глупыми решениями)))
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Ответ as009595@icloud.com
Все правильно, Палмер очень хорош, жаль в сборной Саутгейт шансов не давал
Палмер хорош, обьективно, стрельнул в прошлом сезоне сильно, но 9 лет, 9 Карл, это прям топ звезда НХЛ
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Ответ alexis2020
Кто знает, что с планетой года через 3 будет
Метро 2033 - уже не кажется художественной литературой
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Все правильно, Палмер очень хорош, жаль в сборной Саутгейт шансов не давал
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В руководстве какие-то совсем клоунские персонажи сидят.
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Судя по прошлому сезону и новому контракту, перед нами лицо франшизы
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Ужс
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Когда уже пожизненные начнут давать как производители экипировки?
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Заслужил продление, красавец
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Заложник Боули
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Комментарий удален
Ну хоть Палмера смогли переподписать , вот честно не удивился бы если бы Боули его продал за 40-50 лямов..
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...это уже было. А следующая новость будет, что ему дали 120 т в неделю?:)
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