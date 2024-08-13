«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером до 2033 года
Коул Палмер продлил контракт с «Челси» до 2033 года.
Предыдущее соглашение 22-летнего англичанина с клубом было рассчитано до конца сезона-2030/31.
Сообщалось, что новый договор заключен на улучшенных для полузащитника условиях. Ранее он получал 80 тысяч фунтов в неделю.
В прошлом сезоне Палмер забил 25 голов и отдал 15 результативных передач за 45 матчей во всех соревнованиях.
Но зачем такие сумашедшие сроки ?
Кто-то реально верит, что Палмер отыграет в Челси все 9 лет, еще и при этом на высоком уровне?)))
Амер топит клуб как может такими глупыми решениями)))