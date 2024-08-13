Михаил Бердин: «Кайфую от России. Сейчас особенно понимаю, насколько крутая у нас страна. Уехвашим знакомым говорю: «Не верьте блокбастерам – вы все вернетесь»

Теги Авангард НХЛ КХЛ Политика Михаил Бердин Чемпионат.com Хоккей

Михаил Бердин высказался о возможном возвращении в Северную Америку.

Вратарь вернулся в Россию из системы «Виннипега» в октябре 2022 года.

– О возвращении за океан даже не будете задумываться, пока не изменятся внешние условия?

– Да, именно так. Меня спрашивают сейчас, жалею ли я о принятом решении, но не было ни одной минутки, ни одной секунды, когда бы я задумался о том, не зря ли вернулся.

Я безумно счастлив, у меня здесь сын будет расти, родители, бабушки рядом. Я кайфую от России. И сейчас я особенно понимаю, насколько у нас крутая страна.

Есть люди, которые мечтают об НХЛ, и этой мечте можно следовать, но я знакомым, кто уехал, говорю: «Не верьте блокбастерам – вы все вернетесь». Так оно и происходит, – заявил вратарь «Авангарда» Михаил Бердин.

Бердин об отъезде из Канады: «Когда началась СВО, сказал агенту сделать все для возвращения в Россию. Это мой дом, хочу, чтобы дети росли здесь, а не в Америке»

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23 комментария
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Ещё один "прозревший". Оказался там не профпригоден, и резко патриотизм в голову ударил.
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Проклятые нагло саксы крепко держали Мишу, накачивая психотропными . Но Миша все стерпел и вырвался домой, к березкам
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Депутат.
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"Не верьте блокбастерам" - "верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно"
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Не очень много матчей (83) сыграно за всю карьеру.
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Назаров, двигайся, смена пришла
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Ответ Степан Старчиков
Рот ему закройте
Да не, пусть лепит. Как Петр 1 распорядился боярам без бумажки выступать на заседаниях, "дабы дурь каждого видна была".
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Ответ Степан Старчиков
Рот ему закройте
вам бы тут многим позакрывать надо 🤡
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Ответ Melnikov1968
Поживи где-нибудь в Нижнем Тагиле или Кызыле. Потом расскажешь. И вообще, что за выражение "крутая страна"? Есть много мест где хорошо, и много мест где не очень. Как можно говорить за всю страну?
он жил в Череповце. объездил половину России, играя за клубы МХЛ и КХЛ. парень повидал не только крупные города России.
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Поживи где-нибудь в Нижнем Тагиле или Кызыле. Потом расскажешь. И вообще, что за выражение "крутая страна"? Есть много мест где хорошо, и много мест где не очень. Как можно говорить за всю страну?
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Его речь напоминает какого-то чувака из захудалой провинции, который не прошёл собеседование в Москве или в Газпроме, приехал обратно, начал бухать и стал рассуждать, что все компании в Москве для геев, а Газпром, вообще, слабая компания и не его уровень...
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Рот ему закройте
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Ответ evil_bear
вам бы тут многим позакрывать надо 🤡
Дверь закрой.
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Ответ nikitosdaipoltos
он жил в Череповце. объездил половину России, играя за клубы МХЛ и КХЛ. парень повидал не только крупные города России.
Приехать, сыграть и уехать, это не значит жить.
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Проклятые нагло саксы крепко держали Мишу, накачивая психотропными . Но Миша все стерпел и вырвался домой, к березкам
Там тоже много берёзок растет, особенно в Канаде, но они неправильные, лгбтшные
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Ответ Melnikov1968
Поживи где-нибудь в Нижнем Тагиле или Кызыле. Потом расскажешь. И вообще, что за выражение "крутая страна"? Есть много мест где хорошо, и много мест где не очень. Как можно говорить за всю страну?
Я живу в Нижнем Тагиле. У нас нет Зомбилэнда в отличии демократической Америки . Считаю норм . А так проблемы у всех одинаковые . Ну и погода нас не балует . И ходить можно везде ) отсылка к фильму
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Ответ Биомеханоид
Ещё один "прозревший". Оказался там не профпригоден, и резко патриотизм в голову ударил.
ну вот он так прочувствовал всю эту ситуацию. неужели в это сложно поверить? он ведь не только про вот эту политическую ситуацию сказал, но и про то, что ему комфортнее в России в том числе из-за близких.
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Ответ evil_bear
вам бы тут многим позакрывать надо 🤡
Обнаружен треск по швам. Береги нервы. Ну и швы тоже.
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Бердин совершил мыслепреступление - налетело вороньё ))
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