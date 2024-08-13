Михаил Бердин: «Кайфую от России. Сейчас особенно понимаю, насколько крутая у нас страна. Уехвашим знакомым говорю: «Не верьте блокбастерам – вы все вернетесь»

Михаил Бердин высказался о возможном возвращении в Северную Америку.

Вратарь вернулся в Россию из системы «Виннипега» в октябре 2022 года.

– О возвращении за океан даже не будете задумываться, пока не изменятся внешние условия?

– Да, именно так. Меня спрашивают сейчас, жалею ли я о принятом решении, но не было ни одной минутки, ни одной секунды, когда бы я задумался о том, не зря ли вернулся.

Я безумно счастлив, у меня здесь сын будет расти, родители, бабушки рядом. Я кайфую от России. И сейчас я особенно понимаю, насколько у нас крутая страна.

Есть люди, которые мечтают об , и этой мечте можно следовать, но я знакомым, кто уехал, говорю: «Не верьте блокбастерам – вы все вернетесь». Так оно и происходит, – заявил вратарь « » .

Бердин об отъезде из Канады: «Когда началась СВО, сказал агенту сделать все для возвращения в Россию. Это мой дом, хочу, чтобы дети росли здесь, а не в Америке»