ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Мальме» 3:4 в экстра-таймах. Федор дебютировал, выйдя на 73-й

Теги Мальме Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Норвегия ПАОК высшая лига Греция Магомед Оздоев Федор Чалов Футбол

ПАОК не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.

Греческая команда в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла уступила «Мальме» 3:4 в экстр-таймах, основное время завершилось со счетом 3:3.

Федор Чалов дебютировал в составе греческого клуба, выйдя на замену на 73-й минуте.

Первую встречу команды сыграли со счетом 2:2. 

ПАОК, за которые выступает также Магомед Оздоев, потерял шансы на выход в основной турнир Лиги чемпионов и продолжит борьбу в квалификационном раунде плей‑офф Лиги Европы.

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55 комментариев
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Ну вот и поиграл в лиге чемпионов Федя)) 40 минут с грандом. Стоило ли оно того?
+80
-28
+52
Ответ DonaldBrashear 2.0
И зачем это надо было Чалову? Мальмё даже обыграть не могут, очень слабая игра. Был не понятен такой выбор до матча, и сейчас, ещё более странным кажется он. Неужели реально ничего лучше не мог найти?
Он не мог в принципе, вопросы к агенту, какого фига нападающего, забившего под 100 голов за карьеру и находящегося в расцвете сил, еще и стоящего жалкие 3 миллиона, не купил никто поприличнее ПАОКа...
+35
-5
+30
Чалов вышел на замену при счете 3-2 на 73 минуте, в итоге получили при нём на 97 и 99 минутах и вылетели, вот уж удачно сгонял в ЛЧ поиграть Федька.
+37
-8
+29
Ответ DonaldBrashear 2.0
И зачем это надо было Чалову? Мальмё даже обыграть не могут, очень слабая игра. Был не понятен такой выбор до матча, и сейчас, ещё более странным кажется он. Неужели реально ничего лучше не мог найти?
А чем он заслужил клуб сильнее?
+32
-8
+24
А ведь мог Федя завтра с Пари НН играть в кубке..
+27
-4
+23
И зачем это надо было Чалову? Мальмё даже обыграть не могут, очень слабая игра.

Был не понятен такой выбор до матча, и сейчас, ещё более странным кажется он.

Неужели реально ничего лучше не мог найти?
+17
-8
+9
Ответ Тимур Таубаев
Вот и я про то же , побегал полчаса , теперь мб Лига Конференций и игра в Греции , я думаю точно не стоило )
Стоило вам тратить время на подобные комментарии ?
+22
-15
+7
Да уж, если от Мальмё четыре за матч пропускать, то тогда в ЛЧ ПАОКу вообще делать нечего, оборона у них просто лютый хлам

Теперь в раунде плей-офф ЛЕ будут играть против победителя пары Шэмрок Роверс - Целе, ну тут то обязаны проходить дальше
+7
0
+7
Ответ Vitto
Зенит прошел Мальме только благодаря русскому судье.
ну да 4 ку Зенит отгрузил Мальме видимо благодаря судье)
+8
-1
+7
Ответ DonaldBrashear 2.0
И зачем это надо было Чалову? Мальмё даже обыграть не могут, очень слабая игра. Был не понятен такой выбор до матча, и сейчас, ещё более странным кажется он. Неужели реально ничего лучше не мог найти?
Что значит даже? Как будто кони соперников такого уровня регулярно обыгрывали. Чем там последний евросезон закончился? Не позорными отлётами от Вольфсбергера или как его там?
+9
-3
+6
Ответ Тимур Таубаев
Вот и я про то же , побегал полчаса , теперь мб Лига Конференций и игра в Греции , я думаю точно не стоило )
вы реально не от мира сего) че в нашем первенстве водокачки делать, ле или лк в любом случае круче
+15
-9
+6
Федя, Федя...ну куда ты полез?!
+8
-2
+6
Ответ Shuller18
Федя, Федя...ну куда ты полез?!
На что поролся, на то и напоролся
+5
0
+5
Ответ Greenlightz
Да уж, если от Мальмё четыре за матч пропускать, то тогда в ЛЧ ПАОКу вообще делать нечего, оборона у них просто лютый хлам Теперь в раунде плей-офф ЛЕ будут играть против победителя пары Шэмрок Роверс - Целе, ну тут то обязаны проходить дальше
Шэмрок роверс,целе вот это да,еврокубки.Эти клубы слабее чем Арсенал Тула из ФНЛ.
+11
-6
+5
Ответ стакан морса
вы реально не от мира сего) че в нашем первенстве водокачки делать, ле или лк в любом случае круче
Речь здесь скорее о том, что сам Паок слабая команда, проигрывающая шведам, да в ЛЕ и ЛК можно будет сыграть несколько(максимум) матчей с действительно хорошими соперниками, но какой в этом толк, если твои партнеры, с которыми ты ежедневно тренируешься, не тянут даже уровень шведского клуба, откуда здесь появится рост мастерства?
+8
-3
+5
Ответ стакан морса
вы реально не от мира сего) че в нашем первенстве водокачки делать, ле или лк в любом случае круче
в лиге конференций с жальгирисом и пюником играть прям бомба
+4
0
+4
Ответ Дядя ТУРА
Ну вот и поиграл в лиге чемпионов Федя)) 40 минут с грандом. Стоило ли оно того?
это на 40 минут больше, чем он мог поиграть за всю оставшуюся карьеру))) тем более ЛЕ греческим клубам явно принесет больше возможностей пройти дальше
+10
-6
+4
Ответ Иван Шаров
А чем он заслужил клуб сильнее?
Сильнее, чем ПАОК? Извините, вопрос глуп до одури, на него даже отвечать не хочется
+3
0
+3
Ответ juanti
Стоило вам тратить время на подобные комментарии ?
А вам ?
+6
-4
+2
Ответ Саша Мокрушин
Да, это же статусный матч, не то что с Мальме...
это сарказм был выше
+2
0
+2
Ответ Artmann
Действительно, ведь в еврокубки выходят, чтобы по предварительным раундам достижения считать.) Вот если вылетят от "шемрокроверсов", тогда и ёрничайте. А пока - смотрите РПЛ (если это кому-то ещё интересно, лол).
Конечно будем рпл смотреть,она же на голову интереснее греческого чемпионатишки
+2
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+2
- Сага Норен, полиция Мальмё
+2
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+2
хе-хе, да с чего вы решили что ему надо непременно спортивные амбиции удовлетворять?
жизнь с женой в красивых, тёплых Салониках у моря, игра в не самом напряжном чемпионате, переезды по компактной Греции, а не перелёты во всякие там оренбурги-грозные-махачкалы (спасибо, что сейчас урала и за ним ещё нет)), иногда вояжи в Европу
красота)
+2
-1
+1
Ответ Artmann
По-моему, и без ЛЧ стоило. а) ЛЕ тоже вполне турнир б) и чемпионат Греции, в котором можно добиться права снова попробовать себя в ЛЧ. Чем плохо?
Чемпионат Греции на голову слабее российского. Многие кричали за оч,а в итоге провал сразу же
+1
0
+1
Ну зато там Солнце, море. Когда-то модно было отдыхать на Халкидики.
+1
0
+1
Сейчас повылазяи диванные эксперты "и оно того стоило!!!")
+2
-1
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
И зачем это надо было Чалову? Мальмё даже обыграть не могут, очень слабая игра. Был не понятен такой выбор до матча, и сейчас, ещё более странным кажется он. Неужели реально ничего лучше не мог найти?
Получше ?? Он и тут ноунейм игрок запаса...Да кому нужны Чаловы, А.Миранчук, Дзюба за рубежом...просто смешно "получше". Даже Сафонов взят для "лавки", что уж говорить о других.
+2
-1
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Им Джикии не хватило!
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+1
Ответ Тимур Таубаев
А ведь мог Федя завтра с Пари НН играть в кубке..
Да, это же статусный матч, не то что с Мальме...
+5
-4
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Ответ Artmann
Если не сломается, то и в следующем сезоне у него всё ещё будет больше шансов сыграть в ЛЧ с ПАОК, чем с ЦСКА.)
Уже слышали это месяц назад про этот сезон)))
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