ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Мальме» 3:4 в экстра-таймах. Федор дебютировал, выйдя на 73-й
ПАОК не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.
Греческая команда в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла уступила «Мальме» 3:4 в экстр-таймах, основное время завершилось со счетом 3:3.
Федор Чалов дебютировал в составе греческого клуба, выйдя на замену на 73-й минуте.
Первую встречу команды сыграли со счетом 2:2.
ПАОК, за которые выступает также Магомед Оздоев, потерял шансы на выход в основной турнир Лиги чемпионов и продолжит борьбу в квалификационном раунде плей‑офф Лиги Европы.
Был не понятен такой выбор до матча, и сейчас, ещё более странным кажется он.
Неужели реально ничего лучше не мог найти?
Теперь в раунде плей-офф ЛЕ будут играть против победителя пары Шэмрок Роверс - Целе, ну тут то обязаны проходить дальше
жизнь с женой в красивых, тёплых Салониках у моря, игра в не самом напряжном чемпионате, переезды по компактной Греции, а не перелёты во всякие там оренбурги-грозные-махачкалы (спасибо, что сейчас урала и за ним ещё нет)), иногда вояжи в Европу
красота)