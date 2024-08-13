ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Мальме» 3:4 в экстра-таймах. Федор дебютировал, выйдя на 73-й

ПАОК не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов.

Греческая команда в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграла уступила « » 3:4 в экстр-таймах, основное время завершилось со счетом 3:3.

Федор Чалов дебютировал в составе греческого клуба, выйдя на замену на 73-й минуте.

Первую встречу команды сыграли со счетом 2:2.

, за которые выступает также , потерял шансы на выход в основной турнир Лиги чемпионов и продолжит борьбу в квалификационном раунде плей‑офф Лиги Европы.