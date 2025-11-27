У ЦСКА самая высокая прибыль в РПЛ от перепродажи игроков с 2021-го – 24 млн евро. У «Спартака» и «Зенита» самые большие убытки (CIES)
Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг российских клубов по прибыли от перепродажи игроков.
Список затрагивает период с января 2021 года. При его составлении учитывались трансферы игроков, которые приходили в клубы в статусе профессионалов, и позднее перешли в другие команды на постоянной основе.
Наибольшую выгоду от перепродаж получил ЦСКА. Топ клубов РПЛ по этому показателю выглядит так:
1. ЦСКА – плюс 24 млн евро;
2. «Сочи» – плюс 6 млн евро;
3. «Крылья Советов» – плюс 4 млн евро;
4. «Оренбург» – плюс 2 млн евро;
5. «Динамо» – 0;
6. «Локомотив» – минус 1 млн евро;
7. «Ростов» – минус 4 млн евро;
8. «Ахмат» – минус 5 млн евро;
9. «Рубин» – минус 8 млн евро;
10. «Краснодар» – минус 19 млн евро;
11. «Спартак» – минус 29 млн евро;
12. «Зенит» – минус 37 млн евро.