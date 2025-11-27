У ЦСКА самая высокая прибыль в РПЛ от перепродажи игроков с 2021-го – 24 млн евро. У «Спартака» и «Зенита» самые большие убытки (CIES)

ЦСКА перепродает игроков выгоднее всех в России.

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг российских клубов по прибыли от перепродажи игроков.

Список затрагивает период с января 2021 года. При его составлении учитывались трансферы игроков, которые приходили в клубы в статусе профессионалов, и позднее перешли в другие команды на постоянной основе.

Наибольшую выгоду от перепродаж получил ЦСКА. Топ клубов РПЛ по этому показателю выглядит так:

1. ЦСКА – плюс 24 млн евро;

2. «Сочи» – плюс 6 млн евро;

3. «Крылья Советов » – плюс 4 млн евро;

4. «Оренбург» – плюс 2 млн евро;

5. «Динамо » – 0;

6. «Локомотив» – минус 1 млн евро;

7. «Ростов» – минус 4 млн евро;

8. «Ахмат» – минус 5 млн евро;

9. «Рубин» – минус 8 млн евро;

10. «Краснодар» – минус 19 млн евро;

11. «Спартак» – минус 29 млн евро;

12. «Зенит» – минус 37 млн евро.