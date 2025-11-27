Мбаппе забил 3 гола «Олимпиакосу» за 7 минут и потом сделал покер. У форварда 25 (22+3) очков в 18 матчах сезона за «Реал»
Мбаппе забил 19-й, 20-й, 21-й и 22-й голы в сезоне.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил 19-й, 20-й, 21-й и 22-й голы за мадридский клуб в текущем сезоне.
Французский футболист сравнял счет в матче с «Олимпиакосом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов на 22-й минуте, а на 24-й вывел свою команду вперед. На 29-й он оформил хет-трик, на 59-й – покер.
Всего на счету Килиана 22 гола и 3 результативных паса в 18 матчах сезона за «Реал». Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
