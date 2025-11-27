  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе забил 3 гола «Олимпиакосу» за 7 минут и потом сделал покер. У форварда 25 (22+3) очков в 18 матчах сезона за «Реал»
60

Мбаппе забил 3 гола «Олимпиакосу» за 7 минут и потом сделал покер. У форварда 25 (22+3) очков в 18 матчах сезона за «Реал»

Мбаппе забил 19-й, 20-й, 21-й и 22-й голы в сезоне.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил 19-й, 20-й, 21-й и 22-й голы за мадридский клуб в текущем сезоне. 

Французский футболист сравнял счет в матче с «Олимпиакосом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов на 22-й минуте, а на 24-й вывел свою команду вперед. На 29-й он оформил хет-трик, на 59-й – покер.

Всего на счету Килиана 22 гола и 3 результативных паса в 18 матчах сезона за «Реал». Его статистику можно найти здесь.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»13708 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoОлимпиакос
logoСборная Франции по футболу
logoвысшая лига Греция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
5 минут назадФото
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
22 минуты назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
31 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Крылья», «Локо» в гостях у «Ростова», «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Зенит» против «Рубина»
54 минуты назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
58 минут назадРеклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
«Неймар какает, не закрывая кабинку в туалете. Диалло сказал, что у него клаустрофобия – он никогда не запирается». Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье о бразильце
сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Андраде о чемпионстве «Балтики»: «Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум в турнире»
9 минут назад
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»
19 минут назад
Первая лига. «Ротор» и «Енисей» не забили, «Торпедо» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Челябинском»
31 минуту назад
Стример Ramzes666: «Я смотрел матчи ЦСКА, а потом подарили футболку «Спартака». Начал за них болеть»
35 минут назадКиберспорт
Агент Азмуна допустил, что Сердар согласится на предложение ЦСКА или «Спартака»: «Почему нет? Сердар играл в «Зените», «Ростове» и «Рубине» – не исключаю переход в другой клуб РПЛ»
36 минут назад
«Краснодар» – «Крылья Советов». Сперцян и Кордоба играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
48 минут назад
Лещенко о Карпине в «Динамо»: «Ошибка менеджмента клуба. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но любовь не состоялась»
51 минуту назад
Ямаль стал игроком матча «Барселона» – «Алавес» по Индексу ГОЛа – 9.4. У Ольмо с дублем тоже 9.4, у Рафиньи и Левандовского – по 7.5, у Берналя – 5.8
53 минуты назад
Франсеск Фабрегас: «Я не помню трофеев, которые взял как игрок. Помню, что футболисты помогали друг другу и совершенствовались»
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Ланс» в гостях у «Анже», «Лион» принимает «Нант»
сегодня, 09:45