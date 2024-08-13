Мостовой о судьях: «Большая часть арбитров не играла в футбол – это главная проблема. Они не знают нюансов с тонкостями, отсюда странные решения»

Теги премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Даниэле Орсато Джюнейт Чакыр видеоповторы Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

Александр Мостовой назвал главную проблему в судействе.

Ранее стало известно, что состав экспертно-судейской комиссии РФС пополнил итальянский судья Даниэле Орсато.

«При Орсато в российском судействе ничего не изменится. За последние много лет кого мы только не видели в нашем судейском корпусе. Это похоже на ситуацию с тренерами. Они приезжают, получают удовольствие и бешеные деньги, уезжают и отдыхают.

Если спросить представителей и главных тренеров российских команд, то никто не ответит, кто у нас находится в судейском корпусе. Назовут только одну фамилию, кто является главным.

До этого же пришел Чакыр, и что? Его не слышно и не видно. Правила в футболе одни и те же, все давно уже придумали. Тем более есть ВАР, который на миллиметры может тебе помочь, но все равно судьи умудряются ошибаться. Поэтому какая разница, кто в судейском корпусе? Ошибки были, есть и будут – это человеческий фактор.

Главная проблема в судействе, что большая часть арбитров не играла в футбол. Они не знают нюансов с тонкостями, отсюда мы видим странные решения», – заявил бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Лапочкин об Орсато в ЭСК: «Легкие деньги – люди сидят дома, им присылают клипы. Никакой ответственности, поэтому так легко все и соглашаются»

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44 комментария
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Мостового послушать, так всё что связано хоть как то с футболом должны делать люди игравшие в футбол. Смотреть футбол наверно тоже можно только игравшим.
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Игроки выходят на поле с лишним весом, потому что повар на базе не играл в футбол.
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Ответ Евгений Сидоров
Мостового послушать, так всё что связано хоть как то с футболом должны делать люди игравшие в футбол. Смотреть футбол наверно тоже можно только игравшим.
Будь Мостовой редактором Спортса, он бы запрещал комментировать футбольные новости тем, кто не играл в футбол)
+29
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Ответ Pertinax Gandi
Игроки выходят на поле с лишним весом, потому что повар на базе не играл в футбол.
Игроки часто травмируются, потому что врачи никогда не играли в футбол
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Подавляющая часть тех кто ест еду никогда не работали поварами, но никакой проблемы здесь нет
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Ты не был судьёй, поэтому не понимаешь их)
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Скоро и до болельщиков доберется, мол тоже большая проблема , что болельщики не играли в футбол!
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Мостовой, иди уже работай сам в футболе, запарил болтать.
Все у него плохие, один он правильный в футбольном мире))
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Бобровский - чемпион Европы по юниорам
Такой цирк устроил недавно, все остальные отдыхают)
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Ответ Евгений Сидоров
Мостового послушать, так всё что связано хоть как то с футболом должны делать люди игравшие в футбол. Смотреть футбол наверно тоже можно только игравшим.
Если врач не играл в футбол, то и специфику травм понимать не может
Логично
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Скоро и до болельщиков доберется, мол тоже большая проблема , что болельщики не играли в футбол!
Болельщики не имеют права критиковать футболистов, потому что профессионально не играли в футбол.
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интересно, как он с таким мозгом на тренера учится. Я бы ему не доверил даже мышей тренировать
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А чеканить они вообще не умеют!
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Это уже шиза какая-то. При супержелании и любви к Мостовому с позицией про тренеров еще можно с оговорками согласиться. Но это… это как если б он сказал что футбик. Получают травмы, потому что тренера по физподготовке не игали никогда в проф футбол
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А уж о чеканке вообще речи не идёт... Непорядок!
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Интересно, так а когда уже Царь всего футбола неизбежно, логическим путем дойдёт до того, что слушать его бредни могут только проф. футболисты и самоудалится от широких масс.
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Успокойся, вон уже Жирков на стажировку в ЦСКА приходит, а тебе и в лучшую лигу мира не зовут!🤭
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Мостовой: Большинство судей не выросли на улице, и не крутились в криминале - это главная проблема. Они не знают нюансов с тонкостями, отсюда странные решения в суде.
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И только он, игравший в футбол сидит без работы и ноет🤦‍♂️
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Скоро и до болельщиков доберется, мол тоже большая проблема , что болельщики не играли в футбол!
Фанайди давать тому, кто чеканить может😄
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Ответ Denis Nikitin
Если врач не играл в футбол, то и специфику травм понимать не может Логично
а врач в обычной поликлинике, если сам не болел, то и специфику болезней больных - понять не сможет, да? травматолог если сам руки, ноги, ребра себе не ломал - лечить не может, в специфику переломов не погружался... тоже логично...
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Ответ zanuda59
Что бы судить преступников, не обязательно уметь воровать. А что бы стать жокеем, не обязательно быть раннее лошадью. Передайте Сане.
он просил ответить что ничего не понял, так как играл в футбол.
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Ответ Евгений Сидоров
Мостового послушать, так всё что связано хоть как то с футболом должны делать люди игравшие в футбол. Смотреть футбол наверно тоже можно только игравшим.
Менеджер по развитию тоже должен в футбол играть
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Правильно говорит царь, пусть сначала чеканять мяч, раз 50, потом судят
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Страшно теперь подходить к телевизору, включишь там футбол, а ты же не играл в него на профессиональном уровне. Как быть ? 😁
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Ответ Сергей Жарковский
Успокойся, вон уже Жирков на стажировку в ЦСКА приходит, а тебе и в лучшую лигу мира не зовут!🤭
Читал про Жиркова, что он в СКА Басты играющим тренером пошел.
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«А чеканить вообще не умеют» добавил Мостовой)
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я вот никогда не был мостовым, но считаю что он несет чушь.
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педиатр без детей, гинеколог мужчина, судья не сидевший в тюрьме, список бесконечен.
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у нас пара бывших министров обороны не служила в армии. и что?
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