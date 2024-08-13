Мостовой о судьях: «Большая часть арбитров не играла в футбол – это главная проблема. Они не знают нюансов с тонкостями, отсюда странные решения»

Александр Мостовой назвал главную проблему в судействе.

Ранее стало известно, что состав экспертно-судейской комиссии РФС пополнил итальянский судья Даниэле Орсато.

«При Орсато в российском судействе ничего не изменится. За последние много лет кого мы только не видели в нашем судейском корпусе. Это похоже на ситуацию с тренерами. Они приезжают, получают удовольствие и бешеные деньги, уезжают и отдыхают.

Если спросить представителей и главных тренеров российских команд, то никто не ответит, кто у нас находится в судейском корпусе. Назовут только одну фамилию, кто является главным.

До этого же пришел Чакыр, и что? Его не слышно и не видно. Правила в футболе одни и те же, все давно уже придумали. Тем более есть ВАР, который на миллиметры может тебе помочь, но все равно судьи умудряются ошибаться. Поэтому какая разница, кто в судейском корпусе? Ошибки были, есть и будут – это человеческий фактор.

Главная проблема в судействе, что большая часть арбитров не играла в футбол. Они не знают нюансов с тонкостями, отсюда мы видим странные решения», – заявил бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Лапочкин об Орсато в ЭСК: «Легкие деньги – люди сидят дома, им присылают клипы. Никакой ответственности, поэтому так легко все и соглашаются»