Коло-Муани не стал праздновать гол «ПСЖ», у которого арендован. Фанаты парижан освистали форварда, забившего дебютный мяч за «Тоттенхэм»

Коло-Муани забил «ПСЖ» – клубу, которому принадлежит.

Рандаль Коло-Муани забил дебютный гол за «Тоттенхэм ».

Нападающий, арендованный у «ПСЖ », вышел на выездную игру против парижан в Лиге чемпионов в стартовом составе. Он сумел отличиться на 50-й минуте и не стал праздновать гол, который вывел лондонцев вперед (2:1). При этом болельщики хозяев начали недовольно гудеть и освистывать форварда.

Следует отметить, что Коло-Муани также ассистировал Ришарлисону в случае с первым голом (на 35-й минуте).

Статистику француза, во второй половине прошлого сезона игравшего за «Ювентус», можно изучить здесь .