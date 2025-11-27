Коло-Муани не стал праздновать гол «ПСЖ», у которого арендован. Фанаты парижан освистали форварда, забившего дебютный мяч за «Тоттенхэм»
Коло-Муани забил «ПСЖ» – клубу, которому принадлежит.
Рандаль Коло-Муани забил дебютный гол за «Тоттенхэм».
Нападающий, арендованный у «ПСЖ», вышел на выездную игру против парижан в Лиге чемпионов в стартовом составе. Он сумел отличиться на 50-й минуте и не стал праздновать гол, который вывел лондонцев вперед (2:1). При этом болельщики хозяев начали недовольно гудеть и освистывать форварда.
Следует отметить, что Коло-Муани также ассистировал Ришарлисону в случае с первым голом (на 35-й минуте).
Статистику француза, во второй половине прошлого сезона игравшего за «Ювентус», можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
