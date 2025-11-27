«Бавария» после ошибки Нойера пропустила от «Арсенала». 39-летний вратарь выбежал к центру поля и не смог перехватить мяч при контратаке
Мануэль Нойер совершил реззультативную ошибку.
«Арсенал» воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и забил «Баварии».
Лондонцы принимают мюнхенцев в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Хозяева организовали контратаку на 76-й минуте. Габриэл Мартинелли пробросил мяч мимо Нойера, поднявшегося почти к центральному кругу, и убежал к пустым воротам – 3:1.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
