Орсато вошел в состав ЭСК РФС. 48-летний судья завершил карьеру после Евро-2024
Даниэле Орсато вошел в состав ЭСК РФС.
48-летний арбитр завершил карьеру после Евро-2024.
«Итальянский арбитр известен работой в Серии А, а также на Евро 2020 и 2024 годов. На ЧМ-2022 в Катаре Орсато провел полуфинал между Аргентиной и Хорватией.
В 2020 году Орсато рассудил «ПСЖ» и «Баварию» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года», – сообщает РФС.
В состав экспертно-судейской комиссии входят в том числе известные арбитры: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Нестор Питана, Джюнейт Чакыр.
Но по ощущениям - очередной свадебный генерал (
И вот эти авторитетные судьи стабильно прикрывают косяки наших судей в ЭСК. Так что от включения туда Орсато никакой разницы не будет
Вот это точно - позор российского футбола: брать именитых иностранцев, которые будут бездельничать и получать огромное бабло. Смотреть противно на преклонение перед всем заморским