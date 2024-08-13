Орсато вошел в состав ЭСК РФС. 48-летний судья завершил карьеру после Евро-2024

Даниэле Орсато вошел в состав ЭСК РФС.

48-летний арбитр завершил карьеру после Евро-2024.

«Итальянский арбитр известен работой в Серии А, а также на Евро 2020 и 2024 годов. На ЧМ-2022 в Катаре Орсато провел полуфинал между Аргентиной и Хорватией.

В 2020 году Орсато рассудил «ПСЖ» и «Баварию» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года», – сообщает РФС.

В состав экспертно-судейской комиссии входят в том числе известные арбитры: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Нестор Питана, Джюнейт Чакыр.