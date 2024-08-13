Орсато вошел в состав ЭСК РФС. 48-летний судья завершил карьеру после Евро-2024

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Даниэле Орсато вошел в состав ЭСК РФС.

48-летний арбитр завершил карьеру после Евро-2024.

«Итальянский арбитр известен работой в Серии А, а также на Евро 2020 и 2024 годов. На ЧМ-2022 в Катаре Орсато провел полуфинал между Аргентиной и Хорватией.

В 2020 году Орсато рассудил «ПСЖ» и «Баварию» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года», – сообщает РФС.

В состав экспертно-судейской комиссии входят в том числе известные арбитры: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Нестор Питана, Джюнейт Чакыр.

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22 комментария
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Звучит - солидно.
Но по ощущениям - очередной свадебный генерал (
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Деньги некуда девать, чем громче имя - тем выше аппетиты...
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+15
судья топовый, да, но какой смысл подсаживать пчелу в осиный рой??
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"В состав экспертно-судейской комиссии входят в том числе известные арбитры: Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Нестор Питана, Джюнейт Чакыр."

И вот эти авторитетные судьи стабильно прикрывают косяки наших судей в ЭСК. Так что от включения туда Орсато никакой разницы не будет
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Сильные иностранцы в ЭСК наверное это хорошо, но хотелось бы уже иностранцев-судей, чтобы они работали в РПЛ регулярно.
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Один из топовейших арбитров 👍🏻
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Приключения итальянцев в России - по заколачиванию халявных бабок)
Вот это точно - позор российского футбола: брать именитых иностранцев, которые будут бездельничать и получать огромное бабло. Смотреть противно на преклонение перед всем заморским
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Весомая заявка на миротворец :))
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Кто-нибудь может здраво объяснить для чего нужна ЭСК?
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Надеюсь, что поможет. Хотя верится с трудом.
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Ответ memes_sport
давайте платить бюджетные деньги очередному иностранному специалисту...
Специалистке
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