Угальде о Романове: «Я был бы рад, если бы он остался, мы стали спокойнее. «Спартак» – великий клуб, приложим все усилия для чемпионства»
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об игре команды при исполняющем обязанности главного тренера Вадиме Романове. Романов занял эту должность после отставки Деяна Станковича.
В среду красно-белые победили «Локомотив» (3:2) четвертьфинальной игре Пути РПЛ FONBET Кубка России.
– Хороший матч. Мы рады победе, наслаждались тем, что было на поле. Готовимся к «Балтике».
– Что скажешь о Романове? Хотел бы, чтобы он остался как главный тренер?
– Видно, что он отличный специалист. Мы довольны. Я был бы рад, если бы он остался.
– Вы раскрепостились при Романове?
– Да, видно, что мы стали более спокойными. Результаты это показывают. Нам нужно продолжать развиваться.
– При Станковиче была напряженная атмосфера?
– Как я уже сказал, мы должны думать о будущем. Думать о прошлом не нужно.
– Впереди игра с «Балтикой». Что ждете? Будете брать реванш за обидное поражение в первом круге?
– Мы должны показать желание и настрой. Показать нашу лучшую игру. Если будем играть так, как сегодня, то все должно получиться.
– Как оцениваешь свою форму сейчас?
– Чувствую себя хорошо. Всегда можно еще лучше. Если мы побеждаем, значит все хорошо.
– Ты знаешь, сколько раз «Спартак» был чемпионом за последние 20 лет?
– Надо почитать, освежить знания. Знаю, что «Спартак» долго не побеждал, 7-10 лет.
– Всего один раз.
– Это трудно. Это непростой период, «Спартак» – великий клуб. Мы приложим все усилия, чтобы это случилось.
– В этом сезоне это может случиться?
– Мы делаем все возможное для этого, – сказал Угальде.