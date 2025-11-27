Угальде о Романове: «Я был бы рад, если бы он остался, мы стали спокойнее. «Спартак» – великий клуб, приложим все усилия для чемпионства»

Манфред Угальде: был бы рад, если бы Романов остался в «Спартаке».

Нападающий «Спартака » Манфред Угальде высказался об игре команды при исполняющем обязанности главного тренера Вадиме Романове . Романов занял эту должность после отставки Деяна Станковича .

В среду красно-белые победили «Локомотив » (3:2) четвертьфинальной игре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Хороший матч. Мы рады победе, наслаждались тем, что было на поле. Готовимся к «Балтике».

– Что скажешь о Романове? Хотел бы, чтобы он остался как главный тренер?

– Видно, что он отличный специалист. Мы довольны. Я был бы рад, если бы он остался.

– Вы раскрепостились при Романове?

– Да, видно, что мы стали более спокойными. Результаты это показывают. Нам нужно продолжать развиваться.

– При Станковиче была напряженная атмосфера?

– Как я уже сказал, мы должны думать о будущем. Думать о прошлом не нужно.

– Впереди игра с «Балтикой». Что ждете? Будете брать реванш за обидное поражение в первом круге?

– Мы должны показать желание и настрой. Показать нашу лучшую игру. Если будем играть так, как сегодня, то все должно получиться.

– Как оцениваешь свою форму сейчас?

– Чувствую себя хорошо. Всегда можно еще лучше. Если мы побеждаем, значит все хорошо.

– Ты знаешь, сколько раз «Спартак» был чемпионом за последние 20 лет?

– Надо почитать, освежить знания. Знаю, что «Спартак» долго не побеждал, 7-10 лет.

– Всего один раз.

– Это трудно. Это непростой период, «Спартак» – великий клуб. Мы приложим все усилия, чтобы это случилось.

– В этом сезоне это может случиться?

– Мы делаем все возможное для этого, – сказал Угальде.