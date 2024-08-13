Карвахаль раскритиковал календарь: «Невозможно проводить по 72 матча, в этом нет никакого смысла. Страдаем мы, наши семьи и уровень игр»
Даниэль Карвахаль раскритиковал календарь.
«В этом нет никакого смысла. Я уже говорил об этом. Нельзя поддерживать такой темп.
Невозможно проводить по 72 матча. Нужно проанализировать это. Страдаем мы и наши семьи. И уровень матчей», – сказал защитник «Реала» на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Европы с «Аталатной».
Вот конкретно какой матч Карвахаль лишний сыграл в этом году из-за Уефа? Отвечу вам - только финал Евро. Раньше на евро, чтоб дойти до финала, нужно было на 1 матч меньше сыграть.
Вы скажите, а как же Суперкубок Испании в 2 матча посреди сезона. Во-первых, он всегда проводился в два матча. Во-вторых, участники Суперкубка Испании играют на один раунд меньше в кубке Испании. То есть из-за теперь участник Суперкубка Испании в кубке Испании играет на 2 матча меньше чем раньше.. то есть количество матчей даже меньше стало конкретно в Испании. А в Германии и Франции, например, отменены кубки лиг. В Англии в кубке лиги отменили овертайм.
Винить нужно тренеров, которые загоняют топ-игроков во всех матчах. Не ротируют состав и выжимают соки во всех матчах. Даже 5 замен в футболе стало, хотя раньше было 3, о чем вы постоянно забываете
Индустрия растет, меняются локации, растут зарплаты.
Большой футбол уже давно не соревнование Карвахаля бегающего 72 матча по 90 минут. Клубы должны растить молодежь, создавать структуру и условия, в заявке уже не может быть 18 футболистов и 5 инвалидов. У каждой команды должно быть железно полтора основных состава и желательно достойный второй состав. Кто может конкурировать, тот может, кто не может - до свидания. Хватит этого нытья от миллионеров.
Работодатели просто наживаются на нас. Нужно проанализировать это.
Тут во всех грехах обвиняют футбольных функционеров, хотя они толком ничего не меняли. На целый один матч больше сделали, и то, если доходишь до финала.
Пока только клубный чм сомнительная вещь, но и проводится он будет раз в 4 года, убирает из календаря клубный чм в и кубок конфедераций. Но его ещё нет, но ноют уже давно.
11+5 = 16 - это кол-во игроков, задействованных в одном матче. Т.е. "основная обойма" даже у скромных клубов выросла до 16-20 игроков.
Суперзанятые (они же "супербогатые") обязаны иметь по 2 равнозначных игрока на позицию... и самое главное, могут себе это позволить. Как по деньгам, так и по игровому времени.
А ведь еще никто не отменял молодежь, неожиданно прорывающуюся в состав, и зимнее трансферное окно.
А то про первое регулярно ноют, а про второе чёт забывают