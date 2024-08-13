Карвахаль раскритиковал календарь: «Невозможно проводить по 72 матча, в этом нет никакого смысла. Страдаем мы, наши семьи и уровень игр»

Теги Аталанта Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Суперкубок Европы Даниэль Карвахаль календарь Футбол

Даниэль Карвахаль раскритиковал календарь.

«В этом нет никакого смысла. Я уже говорил об этом. Нельзя поддерживать такой темп.

Невозможно проводить по 72 матча. Нужно проанализировать это. Страдаем мы и наши семьи. И уровень матчей», – сказал защитник «Реала» на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Европы с «Аталатной».

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Cristiano Ronaldo
УЕФА башкой конкретно поехали. Потом удивляются, почему футболисты умирают прямо на поле или теряют сознание.
Все эти обвинения Уефа, Фифа, Апл, сборные и тд уже порядком надоели.

Вот конкретно какой матч Карвахаль лишний сыграл в этом году из-за Уефа? Отвечу вам - только финал Евро. Раньше на евро, чтоб дойти до финала, нужно было на 1 матч меньше сыграть.

Вы скажите, а как же Суперкубок Испании в 2 матча посреди сезона. Во-первых, он всегда проводился в два матча. Во-вторых, участники Суперкубка Испании играют на один раунд меньше в кубке Испании. То есть из-за теперь участник Суперкубка Испании в кубке Испании играет на 2 матча меньше чем раньше.. то есть количество матчей даже меньше стало конкретно в Испании. А в Германии и Франции, например, отменены кубки лиг. В Англии в кубке лиги отменили овертайм.

Винить нужно тренеров, которые загоняют топ-игроков во всех матчах. Не ротируют состав и выжимают соки во всех матчах. Даже 5 замен в футболе стало, хотя раньше было 3, о чем вы постоянно забываете
+36
-7
+29
Иди на завод, дружище.
Индустрия растет, меняются локации, растут зарплаты.
Большой футбол уже давно не соревнование Карвахаля бегающего 72 матча по 90 минут. Клубы должны растить молодежь, создавать структуру и условия, в заявке уже не может быть 18 футболистов и 5 инвалидов. У каждой команды должно быть железно полтора основных состава и желательно достойный второй состав. Кто может конкурировать, тот может, кто не может - до свидания. Хватит этого нытья от миллионеров.
+25
-6
+19
УЕФА башкой конкретно поехали. Потом удивляются, почему футболисты умирают прямо на поле или теряют сознание.
+33
-16
+17
Меняй работу
+15
-1
+14
Ответ Cristiano Ronaldo
УЕФА башкой конкретно поехали. Потом удивляются, почему футболисты умирают прямо на поле или теряют сознание.
Все будут молчать пока они зарабатывают деньги. Ни разу не слышал, чтобы президент какого-то клуба ругал календарь. Руководство клубов всё устраивает, так как это один из самых простых способов увеличивать доходы клубов
+16
-2
+14
Кстати карвахаль клялся что если Испания выиграет евро ,то сбреет бороду, .Болтунов.
+18
-8
+10
Я правильно понимаю, ради 10 команд которые пробивают 70 матчей и могут в составе иметь более 20 игроков высокого класса для ротации, УЕФА и Фифа должны наплевать на интересы 99% остальных команд?:)) Богатые плачут больше всех:))
+12
-2
+10
Попробуй 12 часов в день дальнобойщиком работать
+14
-5
+9
Ответ R Air
Меняй работу
Реально в чем проблема. Пусть заключает контракт на вдвое меньшую сумму и прописывает в нем - 36 матчей. Или едет в РПЛ.
+9
-1
+8
Невозможно работать 248 рабочих дней в году , а ведь это 1984 часов. В этом нет никакого смысла. Страдаем мы и наши семьи.
Работодатели просто наживаются на нас. Нужно проанализировать это.
+7
0
+7
Ответ Xabi Alonso78
Попробуй 12 часов в день дальнобойщиком работать
😁 в точку!+++
+7
-1
+6
Получают десятки лямов евро в год за то чтобы мячик пару часиков попинать на свежем воздухе ещё и ноют, какое позорище
+6
-1
+5
Про количество матчей ноют только лентяи. Деньги они хотят за тренировки получать? Настоящие футболисты всегда предпочтут матч тренировке.
+6
-2
+4
Бедняжки…
+3
0
+3
Надоело нытьё. Поставьте ультиматум, бастуйте. И не забудьте попросить снизить зарплаты.
+4
-1
+3
В году 50 недель. Пусть 8 недель на отпуск и праздники, 42 недели играют. 72 матча - это меньше, чем два матча за неделю. Не понимаю этого нытья. Играть раз в 3-4 дня - это ведь немного. Они там пробегают около 8-9 км в среднем за матч. Женщины-легкоатлетки тренируются дольше и на бОльших скоростях. Нытики-миллионеры
+5
-2
+3
Слесарь дядя Педро раскритиковал жизнь: «Невозможно проводить по 300 дней в году на работе, в этом нет никакого смысла. Страдаем мы, наши семьи и уровень работы»
+3
-1
+2
бедные миллионеры
+4
-2
+2
Играйте 36 матчей, а не 72, но половину зп отдайте тогда
+1
0
+1
Ответ Xabi Alonso78
Попробуй 12 часов в день дальнобойщиком работать
Ладно бы дальнобойщики, они грузы перевозят. А вот когда таксистов напрягают работодатели вкалывать по полторы смены, это страшно, особенно в мегаполисах, где интенсивное движение даже по ночам.
+1
0
+1
Ответ Final 94
С каждым годом интенсивность, скорость и прочее растут в футболе. Да, медицина тоже развивается, но у человека есть ресурс здоровья, особенно, связанный с психологией и психикой игрока.
Так кто с этим спорит?
Тут во всех грехах обвиняют футбольных функционеров, хотя они толком ничего не меняли. На целый один матч больше сделали, и то, если доходишь до финала.

Пока только клубный чм сомнительная вещь, но и проводится он будет раз в 4 года, убирает из календаря клубный чм в и кубок конфедераций. Но его ещё нет, но ноют уже давно.
+2
-1
+1
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Все эти обвинения Уефа, Фифа, Апл, сборные и тд уже порядком надоели. Вот конкретно какой матч Карвахаль лишний сыграл в этом году из-за Уефа? Отвечу вам - только финал Евро. Раньше на евро, чтоб дойти до финала, нужно было на 1 матч меньше сыграть. Вы скажите, а как же Суперкубок Испании в 2 матча посреди сезона. Во-первых, он всегда проводился в два матча. Во-вторых, участники Суперкубка Испании играют на один раунд меньше в кубке Испании. То есть из-за теперь участник Суперкубка Испании в кубке Испании играет на 2 матча меньше чем раньше.. то есть количество матчей даже меньше стало конкретно в Испании. А в Германии и Франции, например, отменены кубки лиг. В Англии в кубке лиги отменили овертайм. Винить нужно тренеров, которые загоняют топ-игроков во всех матчах. Не ротируют состав и выжимают соки во всех матчах. Даже 5 замен в футболе стало, хотя раньше было 3, о чем вы постоянно забываете
Именно так, стали слишком дорожить результатом, боятся лишний раз дать шанс молодняку
+2
-1
+1
Нытик, .Так не играй половину матчей, сиди на замене, считай свои миллионы, никто не ноет кроме тебя
+5
-4
+1
Причем тут 72 матча в год? Если работаешь на износ, то спроси как так вышло у работодателя.

11+5 = 16 - это кол-во игроков, задействованных в одном матче. Т.е. "основная обойма" даже у скромных клубов выросла до 16-20 игроков.
Суперзанятые (они же "супербогатые") обязаны иметь по 2 равнозначных игрока на позицию... и самое главное, могут себе это позволить. Как по деньгам, так и по игровому времени.
А ведь еще никто не отменял молодежь, неожиданно прорывающуюся в состав, и зимнее трансферное окно.
+1
0
+1
Ответ last_guard
Про количество матчей ноют только лентяи. Деньги они хотят за тренировки получать? Настоящие футболисты всегда предпочтут матч тренировке.
Все верно ++
+2
-1
+1
Интересно, найдётся хоть один игрок, который скажет: хочу меньше играть, готов меньше зарабатывать.
А то про первое регулярно ноют, а про второе чёт забывают
+2
-1
+1
Ответ Forza
Отменить Лигу Наций и 90% товарищеских матчей сборных. Больше ничего не надо. Все уже будет нормально
Лига наций и есть товарищеские матчи. Вообще они имеют смысл только перед большими турнирами, две-три контрольных игры провести, и для команд-хозяев, не играющих отборы.
0
0
0
Ответ ilya1809
Так у них сокращают их время.Как в анекдоте-Пап ты стал меньше получать, значит ты пить будешь меньше?-нет ты будешь меньше кушать. Тренировок будет не меньше а вот свободных часов и дней будет меньше.
Чел, у тебя с логикой проблемы. Не пиши лучше.
0
0
0
В нба 82 игры, играют бэк-ту-бэки, а потом еще плэй-офф от 4 до 16 игр
+3
-3
0
Ответ denbodrov
Слесарь дядя Педро раскритиковал жизнь: «Невозможно проводить по 300 дней в году на работе, в этом нет никакого смысла. Страдаем мы, наши семьи и уровень работы»
Слесарь дядя Педро - по МЧС или по МО гешпанскому проходит, что у него - два месяца отпуск?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий