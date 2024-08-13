Карвахаль раскритиковал календарь: «Невозможно проводить по 72 матча, в этом нет никакого смысла. Страдаем мы, наши семьи и уровень игр»

Даниэль Карвахаль раскритиковал календарь.

«В этом нет никакого смысла. Я уже говорил об этом. Нельзя поддерживать такой темп.

Невозможно проводить по 72 матча. Нужно проанализировать это. Страдаем мы и наши семьи. И уровень матчей», – сказал защитник « » на пресс-конференции перед матчем за с «Аталатной».