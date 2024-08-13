Генич о трансферах «Спартака»: «77 млн евро за 2 года – за эти деньги можно было сложить конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. «Зенит» потратил 72 млн»
Константин Генич сравнил работу селекционеров «Спартака» и «Зенита».
«Готовился к матчу и прочитал такую информацию: с момента ввода санкций и отъезда игроков (ФИФА предоставила легионерам право приостанавливать контракты с российскими клубами – Спортс) «Спартак» потратил 77 с копейками миллионов евро. «Зенит» потратил 72.
За 77 миллионов за два года можно было, наверное, сложить какую-то более-менее конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. Потому что Абаскалю нужен этот игрок, а сейчас выясняется, что не нужен. Ранее был нужен Шамар, Бальде – сейчас не нужны. Как и Мартинс.
Сейчас пришел Маркиньос – сделает ли он «Спартак» сильнее? У меня большой вопрос. Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу. Он нормальный парень, но с ценой 5-6 миллионов. «Спартак» вынужден переплачивать, но когда видишь такие суммы, то дома «Ахмат» надо обыгрывать», – сказал комментатор «Матч ТВ».
на тренерскую чехарду, тоже сумма приличная. А также на оплату деятельности никчемных агентов, поставляющих Спартаку всякое вторсырьë.
То, что скаутинг "Зенита" в разы сильнее любого другого российского клуба, очевидно для всех. Но это только малая часть. Если "Спартак" получит возможность бесплатно забрать Вендела, Клаудиньо, Глушенкова и Сантоса, он даже не приблизится к "Зениту", а эти ребята быстро зачахнут. Разница в управлении клубами просто колоссальная.
И нет, эта четвёрка чуть дешевле ста лямов: Вендел 20,3 ляма евро, Барриос 15, Дуглас 14, Клаудиньо 12
Зенит взял один раз Барриоса и не парится насчёт опорно-собаки. А Спартак купил Крала и Мартинса, и близко не получая такой же отдачи в разрушении.
У Спартака есть смешные трансферы потому что у них нет чёткого единого плана, существующего вне тренеров. Или плана подбора тренеров только под свою стратегию. От чего и начинаются весёлые спартаковские распродажи Кофрие, Ломовицкого, Педро Роши, Ташаева, Тиля
Сколько продал?