Генич о трансферах «Спартака»: «77 млн евро за 2 года – за эти деньги можно было сложить конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. «Зенит» потратил 72 млн»

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Константин Генич сравнил работу селекционеров «Спартака» и «Зенита».

«Готовился к матчу и прочитал такую информацию: с момента ввода санкций и отъезда игроков (ФИФА предоставила легионерам право приостанавливать контракты с российскими клубами – Спортс) «Спартак» потратил 77 с копейками миллионов евро. «Зенит» потратил 72.

За 77 миллионов за два года можно было, наверное, сложить какую-то более-менее конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. Потому что Абаскалю нужен этот игрок, а сейчас выясняется, что не нужен. Ранее был нужен Шамар, Бальде – сейчас не нужны. Как и Мартинс.

Сейчас пришел Маркиньос – сделает ли он «Спартак» сильнее? У меня большой вопрос. Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу. Он нормальный парень, но с ценой 5-6 миллионов. «Спартак» вынужден переплачивать, но когда видишь такие суммы, то дома «Ахмат» надо обыгрывать», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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260 комментариев
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Зенит потратил 72 ляма с уже готовым фундаментом, а у Спартака постоянно идёт перелопачивание - в этом и разгадка
+120
-14
+106
Иногда даже Генич изрекает толковые мысли. Он бы ещё подсчитал сколько потрачено за последние годы
на тренерскую чехарду, тоже сумма приличная. А также на оплату деятельности никчемных агентов, поставляющих Спартаку всякое вторсырьë.
+79
-14
+65
Ответ Пытливый Исследователь
Зенит потратил 72 ляма с уже готовым фундаментом, а у Спартака постоянно идёт перелопачивание - в этом и разгадка
Может, тогда стоит перестать перелопачивать и начать уже покупать хороших футболистов?)
+51
-5
+46
Забавно, что некоторые еще пытаются оправдать руководство "Спартака".

То, что скаутинг "Зенита" в разы сильнее любого другого российского клуба, очевидно для всех. Но это только малая часть. Если "Спартак" получит возможность бесплатно забрать Вендела, Клаудиньо, Глушенкова и Сантоса, он даже не приблизится к "Зениту", а эти ребята быстро зачахнут. Разница в управлении клубами просто колоссальная.
+56
-10
+46
Ответ Всеволод Бобров
А еще про зарплаты информацию можно? А то там всяким баночникам типа Ахметова и Фернандеса кладут баснословные деньги, но это учитывать зачем, да костик?)
а зобниным и ташаевым как будто не кладут баснословные
+38
-11
+27
Ответ semv
Комментарий скрыт
В данном случае в чем он не прав?
+27
-6
+21
Ответ SMART789
Мы сравниваем ФК Зенит и Спартак в этой новости ФК Зенит потратил 72 и вынул 60 + ЛЧ роялти Спартак потратил 77 и сколько вынул?
7 от Зенита.
+21
-2
+19
Ответ Пытливый Исследователь
Зенит потратил 72 ляма с уже готовым фундаментом, а у Спартака постоянно идёт перелопачивание - в этом и разгадка
Так в том и фишка, у Спартака ещё и фундамента нет, а это основа здания.
+21
-3
+18
Ответ Пытливый Исследователь
Зенит потратил 72 ляма с уже готовым фундаментом, а у Спартака постоянно идёт перелопачивание - в этом и разгадка
Зенит купил Барриоса, а Спартак - Крала. Вот и весь фундамент
+17
0
+17
А, если учитывать ещё и продажи?! Один Малком -60. Уверен, Спартак на 60 не продавал.
+21
-7
+14
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ахаха вложили в малкома больше 60 , продали за 60. Заработали)))
+29
-16
+13
Зачем сравнивать клуб-посредственность с чемпионом?
+38
-25
+13
Ответ RWP07
Никто не виноват, но речь сейчас не об этом
Ну, если в бездарной трансферной политике Спартака никто не виноват, то ладно, так тому и быть
+13
-1
+12
Ответ RWP07
Комментарий скрыт
Это Педро, Глушенков и Латышонок лавочники?
И нет, эта четвёрка чуть дешевле ста лямов: Вендел 20,3 ляма евро, Барриос 15, Дуглас 14, Клаудиньо 12
+12
0
+12
Ответ RWP07
Комментарий скрыт
А кто виноват, что Зенит за 30 покупает Дугласа и Барриоса, а Спартак за те же 30 покупает десяток педрош?
+18
-7
+11
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так в том и фишка, у Спартака ещё и фундамента нет, а это основа здания.
Ладно фундамента нет, у них с каждым новым тренером меняются предпочтения в роли на одной и той же позиции. Это как постоянно менять план здания, построив его на треть - условно говоря.
+10
0
+10
Ответ Всеволод Бобров
Ахаха вложили в малкома больше 60 , продали за 60. Заработали)))
Купили Малкома, заработав на играх в лч, продали за 60 млн - Так что вполне себе сходится
+17
-7
+10
Открыл америку Костя. Спартак всегда много и бездумно тратил. Зенит тоже всегда тратил много, но ошибок намного меньше. Это как бы не секрет.
+12
-2
+10
Ответ RWP07
Согласен полностью, только при чем сейчас это когда мы обсуждаем траты за крайние 2 года?
Потому что Генич выдал манипулятивный пассаж, используя эти цифры вне собранности составов.
Зенит взял один раз Барриоса и не парится насчёт опорно-собаки. А Спартак купил Крала и Мартинса, и близко не получая такой же отдачи в разрушении.

У Спартака есть смешные трансферы потому что у них нет чёткого единого плана, существующего вне тренеров. Или плана подбора тренеров только под свою стратегию. От чего и начинаются весёлые спартаковские распродажи Кофрие, Ломовицкого, Педро Роши, Ташаева, Тиля
+9
0
+9
Московские клубы могут себе позволить те же расходы на трансферы и зарплату, что и Зенит. Но вечно ноют, что они бедные и несчастные. Хотя за всеми стоят большие компании.
+20
-12
+8
Ответ sashka.loker
Зарплаты в Зените и Спартаке тоже сравнимые?
Ну в Зените бы такому как Зобнин никто бы 3.5 ляма не насыпал...
+10
-2
+8
Потратили за 2 года 10 миллиардов рублей минимум получается 😲
+9
-2
+7
Ответ Всеволод Бобров
Ахаха вложили в малкома больше 60 , продали за 60. Заработали)))
Спартак вложил 77
Сколько продал?
+16
-9
+7
Ответ Стивен Дедал
Забавно, что некоторые еще пытаются оправдать руководство "Спартака". То, что скаутинг "Зенита" в разы сильнее любого другого российского клуба, очевидно для всех. Но это только малая часть. Если "Спартак" получит возможность бесплатно забрать Вендела, Клаудиньо, Глушенкова и Сантоса, он даже не приблизится к "Зениту", а эти ребята быстро зачахнут. Разница в управлении клубами просто колоссальная.
Так никто и не спорит с этим. Болельщикам Спартака не нравится что Генич манипулирует цифрами и намекает на то что Спартак слишком много тратит в это трансферное окно. Но при этом сравнивает траты Зенита у которого уже был сформирован состав и крайние два года Зенит только на глубину состава потратил всего на 2 млн меньше чем Спартак на формирование нового основного состава
+15
-8
+7
Ответ Всеволод Бобров
Каким боком тут Спартак?) Ты про малкома написал, я про малкома ответил, куда ты Спартак то пихаешь ахаха
Действительно, причем тут Спартак когда изначально речь идёт о нём. Вечно вопите про Зенит, но они хотя бы умеют продавать игроков, Халка выгодно в Китай сплавили, Малком к саудитам, кого и куда вы продали? Спускаете деньги в унитаз только
+9
-2
+7
Ответ Всеволод Бобров
А еще про зарплаты информацию можно? А то там всяким баночникам типа Ахметова и Фернандеса кладут баснословные деньги, но это учитывать зачем, да костик?)
На отступные, которые заплатил Спартак двум десяткам тренерам-однодневкам можно сотню ахметовых на банке содержать.
+13
-6
+7
Вне зависимости от того как и кто относится к Семаку, но он уже на посту не первый год и по сути все покупки идут так или иначе с его каким то видением как игры так и состава, в этом плане Генич то все верно сказал, Абаскаль одно, Станкович другое, а Семак все это время на месте.
+6
0
+6
Зенит тратит с умом, чувствуя ответственность перед московскими бабушками, а Спартак тупо разбазаривает нефтедоллары Алекперова.
+10
-4
+6
Ответ spartakgorky
Какой смысл вообще кого-то сравнивать с Зенитом? Государственным клубом, которым управляет руководство страны...
Открою секрет -на каждом матче Зенита тайно присутствует Путин в маске Миллера, в перерыве лично даëт указания Семаку и футболистам. Он же и платит огромные деньги помимо официальных выплат, примерно раз в 10 больше. Только никому не говори, это государственная тайна.
+7
-1
+6
Ответ Zenith forever
Зачем сравнивать клуб-посредственность с чемпионом?
людям интересен Спартак, что тут поделать
+15
-9
+6
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