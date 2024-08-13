Генич о трансферах «Спартака»: «77 млн евро за 2 года – за эти деньги можно было сложить конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. «Зенит» потратил 72 млн»

Константин Генич сравнил работу селекционеров «Спартака» и «Зенита».

«Готовился к матчу и прочитал такую информацию: с момента ввода санкций и отъезда игроков (ФИФА предоставила легионерам право приостанавливать контракты с российскими клубами – Спортс) «Спартак» потратил 77 с копейками миллионов евро. « » потратил 72.

За 77 миллионов за два года можно было, наверное, сложить какую-то более-менее конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров. Потому что Абаскалю нужен этот игрок, а сейчас выясняется, что не нужен. Ранее был нужен , – сейчас не нужны. Как и .

Сейчас пришел Маркиньос – сделает ли он «Спартак» сильнее? У меня большой вопрос. Барко делает разницу, по такого сказать не могу. Он нормальный парень, но с ценой 5-6 миллионов. «Спартак» вынужден переплачивать, но когда видишь такие суммы, то дома «Ахмат» надо обыгрывать», – сказал комментатор «Матч ТВ».