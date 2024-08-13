Караваев о тратах: «Меньше 300 тысяч рублей в месяц обычно. Продукты, коммуналка – все стандартно. Вещи покупаю редко – раз в три месяца. Сейчас езжу на спонсорском авто»

Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника Вячеслав Караваев Спорт-Экспресс деньги Футбол

Вячеслав Караваев рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

29-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

– Петербург – город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?

– Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко – может, раз в три месяца.

– Больше 500 тысяч рублей в месяц?

– Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.

– Какая у тебя была самая дорогая покупка в жизни?

– Дом, в котором я сейчас живу.

– Самая глупая покупка?

– Машина, наверное. Не хочу называть марку, но я ее под себя полностью сделал, в зеленом цвете. Это была детская мечта. До этого у меня все авто клубные были.

Почему глупая? Машина – она и в Африке машина. Сейчас я на тренировки на авто клубного спонсора езжу. Нормально, до базы добирается! Естественно, у меня есть своя машина. Но на той, первой, я поездил, продал и не жалею! А других глупых покупок не было...

Ну, как-то еще купил костюм цветастый в Париже. Отдал за него тысячу евро, это для меня деньги бешеные были! Костюм до сих пор лежит, я его один раз надел, – сказал защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

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49 комментариев
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Ответ Антон Панарин
Спонсорское авто - это что? Лада?
Автобус для сбора бездомных
+35
-8
+27
на тренировки на авто клубного спонсора езжу.

>> На КАМАЗе?
+21
-2
+19
Ответ Антон Панарин
Спонсорское авто - это что? Лада?
Яндекс такси)
+19
-2
+17
Зачем тогда футбикам платить больше? 300к рублей им хватает
+22
-5
+17
Все стандартно)
+18
-3
+15
Ответ Aleksey Yashin
Наконец что-то похожее на правду. А то рассказывают некоторые футболисты, что им и 50 тысяч с головой в месяц хватает
Так он 300 тратит, потому что жена конным спортом занимается, лол
+11
-1
+10
Спонсорское авто - это что? Лада?
+10
-4
+6
Наконец что-то похожее на правду. А то рассказывают некоторые футболисты, что им и 50 тысяч с головой в месяц хватает
+10
-4
+6
Семья, конный спорт жены, жизнь в собственном доме - тут вообще-то 300к даже маловато.
+11
-6
+5
Если есть возможность исполнить такую детскую мечту не в ущерб остальному, то это совсем не глупая трата.
+5
-1
+4
Ответ chalkidis nikolai
Зачем тогда футбикам платить больше? 300к рублей им хватает
Окружение содержать
+2
0
+2
Ответ Shemyakinnen
на тренировки на авто клубного спонсора езжу. >> На КАМАЗе?
На автобусе) КамАЗ и их делает)
+2
0
+2
Ответ chalkidis nikolai
Автобус для сбора бездомных
смешно)))
+3
-2
+1
300 тысяч в месяц на продукты…даже для троих…
+1
0
+1
Зачем такие вопросы задают журналисты ? Как будто Караваев расскажет про свои настоящие расходы.
+3
-2
+1
Я трачу меньше ляма в день.
+3
-2
+1
Ответ Heinrich Bll
У меня у знакомой есть лошадь, 500-600 евро каждый месяц ей обходиться. При том,что получает она мало,порядка дву тысяч.
Для лошади две тысячи долларов вполне неплохо.
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Нормально. Я примерно так же на 300к живу, и это без излишеств. Но когда были плохие дни и бизнес терпел убытки, то мог и на 30 в месяц. Зубная паста менялся на порошок, из еды очень дорого заходят дешевые крупы и макароны, транспорт-пешком) Отказ от всяких встреч. Помню отказался ехать к другу на свадьбу-не было денег на подарки. Сослался больным. Унизительно конечно так жить, но это издержки бизнеса. Рискнул- не получилось. Потом выкарабкался и сейчас наоборот, не отказываю себе. Но знаю, будет плохо, могу как клещ жить опять на копейки. Благо здоровье есть, зубы вылечены, чеканы постоянно. Дети и семья при необходимости могут потерпеть.
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Ответ Heinrich Bll
У меня у знакомой есть лошадь, 500-600 евро каждый месяц ей обходиться. При том,что получает она мало,порядка дву тысяч.
Есть у нас в бухгалтерии одна дама под 50. Так она на своего жеребца 1998 года рождения тоже примерно на эту сумму выходит.
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Ответ KoolThing
В России нет пенсий 10 тысяч рублей, исправляйте методички украинские. )
Уже 11 у всех.
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Ответ Ювентиниус
У бабушки мАриванно10 тыс.рублей пенсия и хватает, половину отправляет внуку никите который гер0ический защищает территорию за пределы рф.
У твоей бабушки?
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Ответ крокодил в ванной
Тяжко приходится бомжам в Петербурге.
Не знаю, тебе виднее.
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Ответ chalkidis nikolai
Зачем тогда футбикам платить больше? 300к рублей им хватает
Чтобы было на что жить, после завершения карьеры - век футболиста короче века обычного работяги
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Ответ chalkidis nikolai
Зачем тогда футбикам платить больше? 300к рублей им хватает
зачем? чтобы футболист выбрал твой клуб, а не тот, который предлагает сколько на жизнь хватать будет
А ещё зарабатывают они 15 лет, а тратят 75 лет. Ещё есть инфляция, события из-за которых можно недвижимость потерять
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Так он 300 тратит, потому что жена конным спортом занимается, лол
Тогда это очень мало
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Ответ Shemyakinnen
на тренировки на авто клубного спонсора езжу. >> На КАМАЗе?
Это он клубный автобус.
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Ответ chalkidis nikolai
Автобус для сбора бездомных
Белжи
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Спонсорская машина- это КамАЗ?))
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Ответ Антон Панарин
Спонсорское авто - это что? Лада?
КАМАЗ жеж)
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Идиотские вопросы
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