Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан внесен в заявку «Динамо» Махачкала. На футболке хавбека будет написано «Джавад»

Теги премьер-лига Россия Шамиль Газизов игровая форма Матч ТВ ахахаха Динамо Махачкала Мохаммад Хоссейннежад Футбол

«Динамо» Махачкала заявило Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана.

Ранее клуб подписал соглашение с 21-летним атакующим полузащитником из Ирана.

Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов сообщил, что на форме игрока будет написано «Джавад».

За иранский «Сепахан» в сезоне-2023/24 хавбек провел 22 игры в местном чемпионате и три сделал ассиста. На его счету также четыре матча в Азиатской Лиге чемпионов, два гола и одна результативная передача.

Джавад провел два матча за сборную Ирана.

Мохаммадджавад Хоссейннеджад – так зовут новичка Махачкалы. Имя с трудом поместилось на футболке

Ла Лига будет спонсировать клуб с самым длинным названием в мире – «Лланфэйрпвллгвингиллгогерич-вирндробвллллантисилиогогогоч»
 

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61 комментарий
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Надо назначить Геннадия Сергеевича на матчи Махачкалы. И еще подписать Увувуевуевуе Эниетуенвуевуе Угбемугбем Осаса.
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Что за неуважение к игроку, пишите пожалуйста полное имя и фамилию.
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Хоссейннеджадмахаленколай родом из валлийского городка Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох
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Когда мой кот пробежался по клавиатуре
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+16
Ответ maximkamraz
Хоссейннеджадмахаленколай родом из валлийского городка Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох
Поговаривают, что он как-то посещал Новую Зеландию и видел там холм Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаифенуакитанатаху
+6
0
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Это же клиент Геннадия Орлова
+7
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Его имя можно в стенку ставить при штрафных ударах)
+7
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+5
Ответ ОттоДракула
Надо назначить Геннадия Сергеевича на матчи Махачкалы. И еще подписать Увувуевуевуе Эниетуенвуевуе Угбемугбем Осаса.
Я сейчас закончу вообще всё ©
+5
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Звучит как имя среднестатистического болельщика реала:))
+15
-11
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Сначала подумал что у автора статьи пробел не работал, когда выдавал новость в ленту
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Обычное название товара в икее
+3
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Предки, конечно, с неординарной фантазией. Ну а глядя на концовку имени напрашивается наше - Николай. Можно даже проще - Колян...
+2
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Ответ ОттоДракула
Надо назначить Геннадия Сергеевича на матчи Махачкалы. И еще подписать Увувуевуевуе Эниетуенвуевуе Угбемугбем Осаса.
Он уже прекратил комментировать как только узнал
+3
-1
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Самый страшный сон Орлова
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Жаль Орлов матчи уже не комментирует(
+3
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Ответ Gord Lane
Что за неуважение к игроку, пишите пожалуйста полное имя и фамилию.
Можно просто Коля
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Ещё надо подписать Мобуту Сесе Секу нгбенду Ваза Бангу
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Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан - это имя, афиша, публика, касса... 👆
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Диктор: гол забил ... И болельщики продолжают: "Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад"!
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Ответ maximkamraz
Хоссейннеджадмахаленколай родом из валлийского городка Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох
Ого, а я думал в Исландии названия трудновыговариваемые
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Я прочитал это вслух, и пошел дождь)))
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Фамилия на футболке будет вместо номера?
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на буквах сэкономили)
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Геннадий Орлов, прокомментируйте
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Приходит индеец в паспортный стол.
- Я хочу поменять имя.
- Почему?
- Оно очень длинное.
- Ну и как ваше имя?
- Большекрылый дикий орел, камнем падающий с неба.
- Действительно длинновато... И какое же новое имя вы выбрали?
- Бдыщь
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Вот зря он:
можно гордиться на поле таким именем.
Пусть у всех комментаторов Матч ТВ язык сломается и пересохнет
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Попробовал zip алгоритм для сжатия Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад. Получилось такое что не то что на футболку - произносить нельзя
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Кому еще вспомнилась Лилу из "Пятого элемента"?:)
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Буквы собрались в какой-то трансформер.
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Интересно узнать, а что такое длинное имя означает? Уверен, что все уложится в 10-12 знаков.
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