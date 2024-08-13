Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан внесен в заявку «Динамо» Махачкала. На футболке хавбека будет написано «Джавад»
«Динамо» Махачкала заявило Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана.
Ранее клуб подписал соглашение с 21-летним атакующим полузащитником из Ирана.
Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов сообщил, что на форме игрока будет написано «Джавад».
За иранский «Сепахан» в сезоне-2023/24 хавбек провел 22 игры в местном чемпионате и три сделал ассиста. На его счету также четыре матча в Азиатской Лиге чемпионов, два гола и одна результативная передача.
Джавад провел два матча за сборную Ирана.
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