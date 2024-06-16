Полиция Германии попросила использовать кодовое слово «Панама» при опасности от ультрас. Это позволит избежать языкового барьера (As)

Власти Германии придумали кодовое слово при опасности от фанатов на Евро-2024.

Как сообщает As, при возникновении напряженных ситуаций или угрозы со стороны ультрас власти Германии призвали граждан использовать кодовое слово «Панама».

Такая мера позволит сэкономить время при обращении к полицейским и избежать трудностей, связанных с языковым барьером.

Ранее УЕФА отнес сегодняшний матч сборных Англии и Сербии в Гельзенкирхене к категории повышенного риска. Ожидается, что игру посетят примерно 40 000 английских болельщиков и от 5 до 8 тысяч болельщиков сборной Сербии.

Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре перед матчем Евро. Болельщики кидались друг в друга стульями и другими предметами

Человек с топором угрожал фанатам и полиции перед матчем Польша – Нидерланды. Мужчину ранили, у него нашли коктейль Молотова