Полиция Германии попросила использовать кодовое слово «Панама» при опасности от ультрас. Это позволит избежать языкового барьера (As)
Власти Германии придумали кодовое слово при опасности от фанатов на Евро-2024.
Как сообщает As, при возникновении напряженных ситуаций или угрозы со стороны ультрас власти Германии призвали граждан использовать кодовое слово «Панама».
Такая мера позволит сэкономить время при обращении к полицейским и избежать трудностей, связанных с языковым барьером.
Ранее УЕФА отнес сегодняшний матч сборных Англии и Сербии в Гельзенкирхене к категории повышенного риска. Ожидается, что игру посетят примерно 40 000 английских болельщиков и от 5 до 8 тысяч болельщиков сборной Сербии.
Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре перед матчем Евро. Болельщики кидались друг в друга стульями и другими предметами
Человек с топором угрожал фанатам и полиции перед матчем Польша – Нидерланды. Мужчину ранили, у него нашли коктейль Молотова
Германская полиция: Андрих, у нас труп! Возможно криминал, по коням!!!
Надо бы иск учинить к немецкой полиции !
Аргентинские болельщики подрались с хорватами на стадионе в Нижнем Новгороде
https://lenta.ru/news/2018/06/22/cro_down/?ysclid=lxhpmtk2n9575190039
P.S. Для наших людей надёжнее Гондурас.
припев известной песни бы подошел идеально - знают во всем мире и поется хорошо