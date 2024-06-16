Полиция Германии попросила использовать кодовое слово «Панама» при опасности от ультрас. Это позволит избежать языкового барьера (As)

Теги Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Власти Германии придумали кодовое слово при опасности от фанатов на Евро-2024.

Как сообщает As, при возникновении напряженных ситуаций или угрозы со стороны ультрас власти Германии призвали граждан использовать кодовое слово «Панама».

Такая мера позволит сэкономить время при обращении к полицейским и избежать трудностей, связанных с языковым барьером.

Ранее УЕФА отнес сегодняшний матч сборных Англии и Сербии в Гельзенкирхене к категории повышенного риска. Ожидается, что игру посетят примерно 40 000 английских болельщиков и от 5 до 8 тысяч болельщиков сборной Сербии.

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44 комментария
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Панама, Панама мама, в **** ******* московское динамо.
+69
-11
+58
Почему не флюгегехаймен?
+52
-2
+50
Ответ TheCasper13
Панама, Панама мама, в **** ******* московское динамо.
Так вроде Широкова Романа?🤔
+42
-5
+37
Гондурас надежнее…
+12
-2
+10
Брянск Север
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Ответ олдовый манк
Почему не флюгегехаймен?
Евротур :) было бы в тему
+5
0
+5
Алекс - Юстасу (Ц)
+5
-1
+4
Гарик Сукачев: А шляпу он носит а на-панаму...
Германская полиция: Андрих, у нас труп! Возможно криминал, по коням!!!
+5
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+4
Такая мера позволит сэкономить время и не выезжать на такие вызовы
+4
0
+4
А какое слово использовать если панаму украли?
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Ответ олдовый манк
Так вроде Широкова Романа?🤔
Ну в этом году как раз-таки про Динамо актуально.
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Ответ Den-is
Странно, что не слово "Путин") Думаю, украинцам бы оно зашло) Для них же он враг всего человечества
Для украинцев другое спецслово - зрада!
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Ответ SHOTKA
Не думаю что в Немецком и Английском, есть ударения.
нда. тебе достаточно было написать: "Не думаю"
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Республика Панама и так переживает непростые времена, а тут ещё такая антиреклама ))
Надо бы иск учинить к немецкой полиции !
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"А вот твоя панама..."
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Ответ Александр Воронин
ЧМ-2018 в России прошел без каких либо инцидентов Евро-2016 печально знаменит своими побоищами. Евро-2024 видимо тоже продолжит традицию. Гнилая Европа прислала бы чтоль на инструктаж в Россию своих неумёх.
а вот врать нехорошо
Аргентинские болельщики подрались с хорватами на стадионе в Нижнем Новгороде
https://lenta.ru/news/2018/06/22/cro_down/?ysclid=lxhpmtk2n9575190039
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Ответ OldRedWhite
Республика Панама и так переживает непростые времена, а тут ещё такая антиреклама )) Надо бы иск учинить к немецкой полиции !
Времена Норьеги уже давно прошли
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Ответ SHOTKA
Не думаю что в Немецком и Английском, есть ударения.
В английском точно есть, в случае с Панамой падает на первый слог. Русские поставят на второй. Испаноязычные - на последнюю "а", даже при написании специально укажут - Panamá. Вопрос не такой простой, как может показаться. )
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Забыл панаму в панамере, в Панаме.
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После слов Дзюбы "я тебе панамку подправлю", в боеготовность пришли бы все силовые структуры Германии.
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Напомнило полицию Марселя из "Такси".
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Если бы в условной Панаме ввели бы условный код "Германия" при опасности, то все страны Европы, США и Канада попросили бы всех извиниться за расизм и прочее. Но обратно стрелочка не поворачивается.
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Почему обидели маленькую прекрасную страну Панаму ?

P.S. Для наших людей надёжнее Гондурас.
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Они продаст душу за ключи от панамеро
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"Странно, что не слово "Путин") Думаю, украинцам бы оно зашло)"

припев известной песни бы подошел идеально - знают во всем мире и поется хорошо
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Это Евро обещает быть жаркой
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Широков одобряет))
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С учетом жары панама как головной убор должна быть востребована. Такое себе кодовое слово ...
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Супермаркет)
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