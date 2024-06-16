Хачанов еще может поехать на Олимпиаду, он консультируется с врачами из‑за травмы паха («Матч ТВ»)

Теги ATP Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Карен Хачанов Теннис

22-я ракетка мира Карен Хачанов еще не отказался от участия в Олимпиаде.

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Хачанов еще может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами.

Разбилась пара Рублев/Хачанов, поэтому на Олимпиаде в паре будут играть Даниил Медведев/Роман Сафиуллин или Медведев/Хачанов», – сказал источник «Матч ТВ».

Накануне президент ФТР Шамиль Тарпищев объявил, что в Париж не поедут Хачанов, Андрей Рублев и Людмила Самсонова.

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9 комментариев
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Ответ nwgdm7y2p6
Источники Матч ТВ очень часто ошибаются, поэтому я бы не стал однозначно верить и той новости и этой. К тому же не вижу причин почему они не хотят адекватных. Надо ждать официальную заявку и прямую речь самих теннисистов. Не надо раньше времени грязью кидаться
Я им написала в их блог на ютюбе в комментариях и да, подтвердила её подружка 🤷‍♀️
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Ответ Лёля Иванова
Я им написала в их блог на ютюбе в комментариях и да, подтвердила её подружка 🤷‍♀️
Где подтвердила? В ютубе?
Если так, то это крайне печально
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Ответ nwgdm7y2p6
Где подтвердила? В ютубе? Если так, то это крайне печально
Да. Понятно блог ведёт подруга Касаткиной и она же отвечает. Можете сами спросить под любым видео
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Ответ Лёля Иванова
Про то, что Касаткина с Павлюченковой не едут, пока здесь тишина... Решили наплевать на болельщиков из России, ведь денег не дают как и очков.. можно, пока лучшие игроки на ОИ, первая десятка, пошакалить очки на турнирах и деньжат заработать. Молодцы Медведев, Андреева и все те, кто поедут несмотря на все преграды от запада
Странно, что Настя не хочет ехать - грунт её покрытие, и есть шанс, что не все топы приедут туда, могла бы побороться
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Ответ Hardy
Странно, что Настя не хочет ехать - грунт её покрытие, и есть шанс, что не все топы приедут туда, могла бы побороться
Не все топы, это кто? Как понимаю первая женская десятка едет, из мужской 10ки, только Рублёв не едет. Новак восстановливается ускоренными темпами чтоб быть на ОИ в хорошей форме
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Ответ Hardy
Странно, что Настя не хочет ехать - грунт её покрытие, и есть шанс, что не все топы приедут туда, могла бы побороться
Я бы подождал официальной заявки все же
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