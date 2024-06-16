Хачанов еще может поехать на Олимпиаду, он консультируется с врачами из‑за травмы паха («Матч ТВ»)

22-я ракетка мира Карен Хачанов еще не отказался от участия в Олимпиаде.

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Хачанов еще может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами.

Разбилась пара Рублев/Хачанов, поэтому на Олимпиаде в паре будут играть Даниил Медведев/Роман Сафиуллин или Медведев/Хачанов», – сказал источник «Матч ТВ».

Накануне президент ФТР Шамиль Тарпищев объявил, что в Париж не поедут Хачанов, Андрей Рублев и Людмила Самсонова.

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