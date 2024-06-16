Горшков может обойтись «Спартаку» в 300+ млн рублей с учетом суммы трансфера, подъемных и агентских выплат. Зарплата – 8 млн рублей в месяц («РБ Спорт»)
Трансфер Юрия Горшкова может обойтись «Спартаку» дороже 300 млн рублей.
По информации «РБ Спорт», помимо суммы отступных, красно-белым при покупке защитника «Крыльев Советов» нужно будет заплатить подъемные самому футболисту и агентские выплаты. Обе суммы составят больше 100 млн рублей.
Кроме того, «Спартак» предлагает Горшкову контракт с зарплатой в 8 млн рублей в месяц, что в два раза больше, чем он мог бы получать в «Крыльях Советов».
Таким образом, московский клуб должен будет заплатить 120 млн за сам трансфер, больше 100 млн подъемных за подписание контракта и столько же – агентских.
Горшков провел за самарский клуб 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 результативных передач.
При этом Коваленко, являлся и является пока только молодым и перспективным, а не действующим игроком сборной в рассвете сил, получает лишь на копейки меньше
Еще про Кругового новости полистайте, ему давали 1,4 ляма в год, но он ушел в ЦСКА. Изидор - 1,8 "сходу". Здесь у вас, конечно же, все сходится по соотношению заплата/качество, да?
но меня веселит, как тебя корёжит)