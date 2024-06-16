Горшков может обойтись «Спартаку» в 300+ млн рублей с учетом суммы трансфера, подъемных и агентских выплат. Зарплата – 8 млн рублей в месяц («РБ Спорт»)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Юрий Горшков деньги Футбол

Трансфер Юрия Горшкова может обойтись «Спартаку» дороже 300 млн рублей.

По информации «РБ Спорт», помимо суммы отступных, красно-белым при покупке защитника «Крыльев Советов» нужно будет заплатить подъемные самому футболисту и агентские выплаты. Обе суммы составят больше 100 млн рублей.

Кроме того, «Спартак» предлагает Горшкову контракт с зарплатой в 8 млн рублей в месяц, что в два раза больше, чем он мог бы получать в «Крыльях Советов».

Таким образом, московский клуб должен будет заплатить 120 млн за сам трансфер, больше 100 млн подъемных за подписание контракта и столько же – агентских.

Горшков провел за самарский клуб 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 результативных передач.

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65 комментариев
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Ответ Юрий Кечко
Что за мода пошла писать в рублях ? Неудобно вообще
И цифры страшные)
+37
-1
+36
Что за мода пошла писать в рублях ? Неудобно вообще
+40
-5
+35
Ответ Юрий Кечко
Что за мода пошла писать в рублях ? Неудобно вообще
Если писать 3 млн евро, то новость не такая кликбейтная
+26
-2
+24
в рублях звучит огромной суммой переводишь в доллары и не так уж и много. Зобнин в год получает больше..
+18
-1
+17
Хочешь зарплату повыше - попроси Карпова придумать слух про Зенит
+10
-1
+9
Наши футболисты,типа Тикнизяна в интервью говорят,что их зарплаты заслуженные, мастерство пришло с годами упорных тренировок. Та вот нет, и нет! Страны в которых вообще нет никаких проблем в плане обеспечения достойной жизни,как например Норвегия,Дания,Швеция,Финляндия не раздувают безумный пузырь зарплат у футболистов. Получают они почти в 100 раз меньше,чем в РПЛ. Этот пузырь надул Зенит потом остальные подтянулись. Но это ненормально. К тому же нет ЕК,значит эти траты возвращаются только на 10-20 процетов,за счет билетов. Такая экономическая модель говорит о коррупции. Если клубы нужны для отмыва и распила,тогда да. А иначе,зачем и почему?
+5
-1
+4
совсем что-ли башкой поехали?
+5
-2
+3
Зачем вот это нашему футболу и бюджету??? Зп 8 ляпов в месяц
+2
0
+2
Хорошо быть паспортистом…
+5
-3
+2
Ответ Akademik77
С берегов мойки, чего же не понятно?
в Москве есть река Мойка?
+3
-1
+2
подскажите логику: зачем он им? там итак три игрока на эту позицию: Хлусевич, Рябчук, купленный примерно за эти же деньги и замаринованный, и Классен, который не играет почти
+2
0
+2
А зачем вообще Горшков нужен Спартаку ?
+2
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Ответ CoMoBo3
Зарплата больше ляма в год, Зенит бы никогда столько игроку уровня Горшкова сходу не положил бы. Но денежный мешок у нас в Питере, сотни не перепутай 😎
Не больше, а лям. При этом https://www.euro-football.ru/article/29/1005172513_raskryita_vozmojnaya_zarplata_kovalenko_v_zenite
При этом Коваленко, являлся и является пока только молодым и перспективным, а не действующим игроком сборной в рассвете сил, получает лишь на копейки меньше
Еще про Кругового новости полистайте, ему давали 1,4 ляма в год, но он ушел в ЦСКА. Изидор - 1,8 "сходу". Здесь у вас, конечно же, все сходится по соотношению заплата/качество, да?
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Ответ Streetbor
в рублях звучит огромной суммой переводишь в доллары и не так уж и много. Зобнин в год получает больше..
Он в месяц получает больше 😂
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Ответ Александр Дудов
Один вопрос: зачем?
Вместо Классена на скамейку
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Ответ Юрий Кечко
Что за мода пошла писать в рублях ? Неудобно вообще
Пишут для того, чтобы унизить юзеров спортса. Мне вот лично неудобно видеть, что какой-то ногомячист 8 лямов получает, при том не факт, что в основе играть будет.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Это в какой Вселенной такой курс?))
в российской, ибо 300 миллионов рублей на данный момент = 3 152 870 евро
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Ответ fussballer
И цифры страшные)
Вот с этой целью и пишут, чтоб забайтить на комменты. Потому что 3 ляма долларов за игрока уровня Горшкова с учетом паспорта и возраста - это окей, а как прочитают, что 300 миллионов - "Да вы что?!?! Вообще ошалели? Агенты совсем обнаглели! Команду раздевают! Куда смотрит руководство?!"
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Ответ Streetbor
в рублях звучит огромной суммой переводишь в доллары и не так уж и много. Зобнин в год получает больше..
Не получает
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Ответ cektor
Почему начали суммы в рублях писать?
Так курс валюты вилами по воде писан
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
если Зенит ничтожный клуб, то как тогда назвать остальные клубы?
но меня веселит, как тебя корёжит)
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Ответ Александр Васильев
это ЗП меньше ляма евро, дои их по- полной, проси не менее 2-х лямов!
Поддерживаю, но только после 3-х чемпионств подряд в составе
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Ответ Александр Васильев
это ЗП меньше ляма евро, дои их по- полной, проси не менее 2-х лямов!
Комментарий удален модератором
Почему начали суммы в рублях писать?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем вообще Горшков нужен Спартаку ?
Легенда Зенита, мегаопытный игрок, точно сможет быть дядькой в раздевалке
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Один вопрос: зачем?
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Ответ MikhaL
Хорошо быть паспортистом…
Гастролёры меньше что ли просят, учитывая что к нам едут остатки с барского стола.
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Ответ Akademik77
В Первопрестольной нет клуба лиц без определённого места жительства в лазурных цветах, имеющих стрелку на эмблеме.
судя по вашим покупкам именно вы такие и есть)
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Юани удобней ?)))
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Горшков может обойтись «Спартаку» в 3 миллиарда аргентинских песо с учетом суммы трансфера, подъемных и агентских выплат. Зарплата – 80 млн песо в месяц («La Nacion»)
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