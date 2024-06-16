24 часа Ле-Мана. Экипаж «Феррари» №50 выиграл гонку в классе гиперкаров, экипаж «Тойоты» №7 – 2-й, экипаж Квята 10-й, экипаж Шварцмана сошел

Теги результаты Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Стив Нильсен Себастьян Буэми Камуи Кобаяси Брендон Хартли Мирко Бортолотти Эдоардо Мортара Оливер Джарвис Аугусту Фарфус Хосе-Мария Лопес Даниил Квят Стефан Ришельми Джеймс Каладо Ламборгини Рио Хиракава WEC Антонио Джовинацци Мигель Молина Алессандро Пьер Гвиди Андре Лоттерер Ник де Врис Антонио Фуоко Шон Гелаэль Бен Барникот Клемент Новалак Авто

«Феррари» выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» второй год подряд.

На финише экипаж «Феррари» №50 (за рулем финишировал Стив Нильсен) был вынужден экономить топливо – и коллективу в итоге все-таки удалось избежать необходимости проводить дополнительный пит-стоп.

На втором месте гонку закончил экипаж «Тойоты» №7 (за рулем финишировал Хосе-Мария Лопес), третье место занял другой экипаж «Феррари» №51 (заезд завершал Алессандо Пьер Гвиди).

Экипаж «Ламборгини» №63 (заезд заканчивал Даниил Квят) занял 10-е место.

В классе LMP2 победу одержал экипаж №22 команды «Юнайтед Автоспорт» (Оливер Джарвис).

WEC
24 часа Ле-Мана
15-16 июня 2024 года
Гонка
Гиперкары
 
1. Фуоко / Молина / Нильсен («Феррари») – 311 кругов
2. Лопес / Кобаяси / де Врис («Тойота») +14,221
3. Пьер Гвиди / Каладо / Джовинацци («Феррари») +36,730
4. Эстре / Лоттерер / Вантур («Порше») +37,897
5. Буэми / Хартли / Хиракава («Тойота») +1.02,824
…10. Бортолотти / Квят / Мортара («Ламборгини») +2 круга
 
LMP2
 
1. Джарвис / Гарг / Сигель («Юнайтед Автоспортс») +14 кругов
2. Смичовски / Ломко / Новалак («Интер Европол») +14 кругов
3. Лафаргю / ван Ютерт / де Жерус («Идек») +14 кругов
4. Перродо / Барникот / Варроне («АФ Корсе») +14 кргуов
5. Куллен / Пиле / Ришельми («Вектор Спорт») +14 кругов
 
LM GT3
 
1. Шахин / Шьюринг / Литц («Манхей») +30 кругов
2. Льюнг / Гелаэль / Фарфус («ВРТ») +31 круг
3. Рода / Педерсен / Ольсен («Протон») +31 круг
4. Хартшорн / Так / Майс («Протон») +31 круг
5. Бови / Гэттинг / Фрей («Айрон Дэймс») +32 круга
 
6 комментариев
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В ф1 разрывы у первой пятёрки больше, чем в Ле-Мане за 24 часа)
+12
0
+12
Финиш просто шикарный,после фейла с дверью я думал они даже на подиум не заедут,но и жёлтые помогли,хороший пилотаж,да и стратеги в кое то веке реально божили,Ле Ман 24 удался)
+10
0
+10
Совершенно потрясающий Ле-Ман!
Гонки на выносливость в главном классе становятся интереснее с каждым годом., победителя определяют детали, ничего не понятно до самого последнего момента :)
+7
0
+7
поздравляю Феррари
+5
0
+5
Классная гонка получилась. Разрывы минимальные, столько событий, но вот длиннющий пейскар на 4 часа гоночку подпортил. Пересталася дождик. А вот за Кабана на ВоЕ просто огромное спасибо
+2
0
+2
ожидаемо, в этом году Феррари были еще быстрее, если бы не глупый штраф 51 экипажа, они вобще на первых позициях завершили бы
+1
0
+1
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