24 часа Ле-Мана. Экипаж «Феррари» №50 выиграл гонку в классе гиперкаров, экипаж «Тойоты» №7 – 2-й, экипаж Квята 10-й, экипаж Шварцмана сошел
«Феррари» выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» второй год подряд.
На финише экипаж «Феррари» №50 (за рулем финишировал Стив Нильсен) был вынужден экономить топливо – и коллективу в итоге все-таки удалось избежать необходимости проводить дополнительный пит-стоп.
На втором месте гонку закончил экипаж «Тойоты» №7 (за рулем финишировал Хосе-Мария Лопес), третье место занял другой экипаж «Феррари» №51 (заезд завершал Алессандо Пьер Гвиди).
Экипаж «Ламборгини» №63 (заезд заканчивал Даниил Квят) занял 10-е место.
В классе LMP2 победу одержал экипаж №22 команды «Юнайтед Автоспорт» (Оливер Джарвис).
WEC
24 часа Ле-Мана
15-16 июня 2024 года
Гонка
Гиперкары
1. Фуоко / Молина / Нильсен («Феррари») – 311 кругов
2. Лопес / Кобаяси / де Врис («Тойота») +14,221
3. Пьер Гвиди / Каладо / Джовинацци («Феррари») +36,730
4. Эстре / Лоттерер / Вантур («Порше») +37,897
5. Буэми / Хартли / Хиракава («Тойота») +1.02,824
…10. Бортолотти / Квят / Мортара («Ламборгини») +2 круга
LMP2
1. Джарвис / Гарг / Сигель («Юнайтед Автоспортс») +14 кругов
2. Смичовски / Ломко / Новалак («Интер Европол») +14 кругов
3. Лафаргю / ван Ютерт / де Жерус («Идек») +14 кругов
4. Перродо / Барникот / Варроне («АФ Корсе») +14 кргуов
5. Куллен / Пиле / Ришельми («Вектор Спорт») +14 кругов
LM GT3
1. Шахин / Шьюринг / Литц («Манхей») +30 кругов
2. Льюнг / Гелаэль / Фарфус («ВРТ») +31 круг
3. Рода / Педерсен / Ольсен («Протон») +31 круг
4. Хартшорн / Так / Майс («Протон») +31 круг
5. Бови / Гэттинг / Фрей («Айрон Дэймс») +32 круга
Гонки на выносливость в главном классе становятся интереснее с каждым годом., победителя определяют детали, ничего не понятно до самого последнего момента :)