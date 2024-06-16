«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 16 матчей. Сегодня сыграли вничью с «Чэнду Жунчэн»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Чэнду Жунчэн Футбол

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 16 матчей.

Сегодня команда российского тренера сыграла вничью с «Чэнду Жунчэн» (1:1) в 15-м туре китайской Суперлиги.


«Шанхай Шеньхуа» на данную минуту лидирует в таблице чемпионата Китая, набрав 37 очков. У «Шанхай Порт» 36 баллов и матч в запасе.

В 16 играх при Слуцком «Шанхай» одержал 12 побед и четырежды сыграл вничью, общий счет – 32:6.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок страны.

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10 комментариев
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Слуцкий молодец!
Показал себя как в России, так и заграницей🥇💪

Не то что мостовой, который показал себя только в интервью журналистам👥 за барным столиком🍻
+10
-3
+7
Ответ [ADO]
Аукнется эта ничья. У Порта матч в запасе, выиграют и первое место. Сразу все забудут тогда об этой серии.
Порт стабильнее и просто сильнее играет сейчас. У них и состав лучше, так что рано или поздно первое место они должны были забрать.
+6
0
+6
Ответ Max Maximus
Слуцкий молодец! Показал себя как в России, так и заграницей🥇💪 Не то что мостовой, который показал себя только в интервью журналистам👥 за барным столиком🍻
Ну только они скорее всего уже падают на второе место
+3
-1
+2
Удивительно, но по потерянным они на втором месте
+1
0
+1
Аукнется эта ничья. У Порта матч в запасе, выиграют и первое место. Сразу все забудут тогда об этой серии.
+4
-3
+1
Отскочили
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Смотрел. Игра была равна. Не впечатлился талантом Лёни на тренерском мостике. Напомнило игры ЦСКА с закидухами на Мусу. А там как пойдет.
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Лёня так держать 💪💪💪
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Ответ [ADO]
Аукнется эта ничья. У Порта матч в запасе, выиграют и первое место. Сразу все забудут тогда об этой серии.
Кто забудет ? От того, что конкурент хорош, не умиляет результаты Слуцкого и его команды, вся борьба впереди, даже если у Порта шансы выше
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