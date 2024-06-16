«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 16 матчей. Сегодня сыграли вничью с «Чэнду Жунчэн»

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 16 матчей.

Сегодня команда российского тренера сыграла вничью с « » (1:1) в 15-м туре китайской Суперлиги.



« » на данную минуту лидирует в таблице чемпионата Китая, набрав 37 очков. У «Шанхай Порт» 36 баллов и матч в запасе.

В 16 играх при «Шанхай» одержал 12 побед и четырежды сыграл вничью, общий счет – 32:6.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок страны.