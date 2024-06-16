Фанаты Шотландии ударили мюнхенку ногой в спину и оскорбили в фан-зоне во время матча открытия Евро

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу происшествия болельщики Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Футбол

Жительница Мюнхена подверглась нападению со стороны фанатов сборной Шотландии.

В пятницу во время матча открытия Евро-2024 трое болельщиков шотландской команды оскорбляли 22-летнюю девушку в фан-зоне в Олимпийском парке. Также ей был нанесен удар ногой в спину.

Пострадавшая сразу обратилась к полицейским, и те задержали 24-летних мужчин, прибывших из Северной Ирландии. После внесения залога нарушители были освобождены.

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86 комментариев
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лучше б модеру уебали, который как девка глупая комменты трет)
+161
-12
+149
Ответ Cuccittini Aveiro
лучше б модеру уебали, который как девка глупая комменты трет)
Бань шлюха)
+103
-14
+89
И это ещё не было игр плей-офф. Самый безопасный и культурный чемпионат по футболу прошел в России.
+55
-25
+30
Как-то многовато уже подобных инцидентов за два дня турнира.
+30
-4
+26
Ответ Амин Чич
Ауффвидерзеен )))
Похуи́ вобще)
+33
-7
+26
Ответ Cuccittini Aveiro
лучше б модеру уебали, который как девка глупая комменты трет)
Жаль снесут. Самый плюсованный коммент дня был бы.
+21
0
+21
Ответ Cuccittini Aveiro
Похуи́ вобще)
Куччитине у тебя конкретно скороварку снесло? Хули ты тут материшься как последний долбоеб ? )))
+20
-3
+17
На спортсе сегодня что не новость, то "подтверждение" про ту Единую, Гармоничную, Толерантную Европу в которой все друг друга любят и уважают, но про которую вам не расскажут на розовом Дожде!!!😁
+33
-20
+13
Ответ СержМиранэн
Чё то не трет. Зря гонишь
Они в коме пока, от слова "пися" сознание теряют, а тут такое)
+13
0
+13
Ответ СержМиранэн
Чё то не трет. Зря гонишь
Ну пи́зде́ц(
+11
-1
+10
Ответ Antonio Gaudi
Как-то многовато уже подобных инцидентов за два дня турнира.
Если бы на каждом турнире отдельной новостью выдавали как кого-то пнули или оскорбили то было бы точно так же.
+11
-1
+10
Ответ Cuccittini Aveiro
Бань шлюха)
Ауффвидерзеен )))
+17
-8
+9
Ответ Cuccittini Aveiro
лучше б модеру уебали, который как девка глупая комменты трет)
ГЫ!
+9
-1
+8
Ответ Cuccittini Aveiro
лучше б модеру уебали, который как девка глупая комменты трет)
Да, они тут в последнюю пару дней совсем все удаляют, новиковса спустили с цепи )
+8
0
+8
пьяницы с британских островов добрались до Европы
+10
-2
+8
Ответ Nerazzurri-88
Комментарий скрыт
В России как спасло?
+13
-5
+8
Ответ Metalloid
Да, они тут в последнюю пару дней совсем все удаляют, новиковса спустили с цепи )
Клоуновиков, ты где, дружок?)
+7
0
+7
Ответ Antonio Gaudi
Как-то многовато уже подобных инцидентов за два дня турнира.
Это ещё Украина не играла
+12
-5
+7
Зверьё. Не надо таких отморозков отпускать, сразу депортировать на родину.
+9
-2
+7
Ответ Groznyi2024
В России как спасло?
идиоты испугались и не приехали)
+9
-3
+6
Ответ Cuccittini Aveiro
лучше б модеру уебали, который как девка глупая комменты трет)
Так их, так их
+5
0
+5
Ответ Амин Чич
Такое ощущение, что журналисты на данном турнире посещают не пресс-конференции турнира, а планерки сотрудников полиции.
Как и фаны с Британии,Италии и Албании) приехали не футбол смотреть, а тупо дебоширить)
+6
-1
+5
Ответ Groznyi2024
В России как спасло?
В России спасло репутация))
Иногда хорошо, что иностранцы думают, что у нас тут ужас что и тупо боятся что-то не то сделать.

Хотя по факту - был лютейший карнавал и веселье.
+8
-3
+5
Ответ Cuccittini Aveiro
Клоуновиков, ты где, дружок?)
Туда его)
+3
0
+3
А это ещё ссаные хохлы не играли
+4
-1
+3
Ответ Cuccittini Aveiro
Бань шлюха)
Чё то не трет. Зря гонишь
+3
0
+3
Ответ Groznyi2024
И это ещё не было игр плей-офф. Самый безопасный и культурный чемпионат по футболу прошел в России.
Я уверен, в итоге кто-то это скажет у них и его попробуют кэнсальнуть )
+2
0
+2
Ответ СержМиранэн
Куччитине у тебя конкретно скороварку снесло? Хули ты тут материшься как последний долбоеб ? )))
последний ты получается)
+3
-1
+2
Ответ Cuccittini Aveiro
лучше б модеру уебали, который как девка глупая комменты трет)
Хорош . Я даже скрин сделал
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
В России как спасло?
Не писали)
+4
-2
+2
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