Фанаты Шотландии ударили мюнхенку ногой в спину и оскорбили в фан-зоне во время матча открытия Евро

Жительница Мюнхена подверглась нападению со стороны фанатов сборной Шотландии.

В пятницу во время матча открытия трое болельщиков шотландской команды оскорбляли 22-летнюю девушку в фан-зоне в Олимпийском парке. Также ей был нанесен удар ногой в спину.

Пострадавшая сразу обратилась к полицейским, и те задержали 24-летних мужчин, прибывших из Северной Ирландии. После внесения залога нарушители были освобождены.