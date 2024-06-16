Фанаты Шотландии ударили мюнхенку ногой в спину и оскорбили в фан-зоне во время матча открытия Евро
Жительница Мюнхена подверглась нападению со стороны фанатов сборной Шотландии.
В пятницу во время матча открытия Евро-2024 трое болельщиков шотландской команды оскорбляли 22-летнюю девушку в фан-зоне в Олимпийском парке. Также ей был нанесен удар ногой в спину.
Пострадавшая сразу обратилась к полицейским, и те задержали 24-летних мужчин, прибывших из Северной Ирландии. После внесения залога нарушители были освобождены.
Иногда хорошо, что иностранцы думают, что у нас тут ужас что и тупо боятся что-то не то сделать.
Хотя по факту - был лютейший карнавал и веселье.