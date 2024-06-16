Мбаппе о партии Ле Пен, выигравшей выборы в Европарламент: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Эммануэль Макрон Футбол

Килиан Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

– Мы находимся в решающем моменте истории нашей страны, в беспрецедентной ситуации. Мы должны оценивать долгосрочные перспективы и осознавать свои приоритеты.

Как граждане, мы не должны быть оторваны от окружающего нас мира. Мы знаем, что это важный момент для нашей страны, ситуация невиданная.

Я хочу обратиться к французам. Наше поколение способно повлиять на ситуацию. У нас есть возможность выбрать будущее нашей страны.

Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, осознать важность сложившейся ситуации. Я надеюсь, что мой голос будет иметь как можно больший вес. Я доверяю всем французам, важен каждый голос. Надеюсь, мы по-прежнему будем гордиться тем, что носим эту футболку, 7 июля (на этот день назначен второй этап досрочных выборов – Sports).

Я разделяю те же ценности, что и Маркус Тюрам. Я с ним. Я не считаю, что он зашел слишком далеко. Мы все еще живем в стране со свободой слова. Он высказал свое мнение, я с ним солидарен.

Килиан Мбаппе призывает не голосовать за «Национальное объединение»?

– Килиан Мбаппе против крайностей и раскола. У нас есть возможность выбрать будущее своей страны. Мы не должны прятаться, когда речь касается нашей страны, это важно.

Я поддерживаю идеи, которые объединяют людей, – сказал форвард сборной Франции и «Реала».

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77 комментариев
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А если условный Жиру скажет голосуйте за Ле Пен и не поддерживайте леваков, которые превратили Францию в гетто, это будет свободой слова?:))
+115
-11
+104
Подъём правых–естественная реакция обычных людей на политику (особенно миграционную) современных левацких западных элит, в том числе такого ничтожества как Макарон, поэтому черепашка не по адресу вещает
+83
-17
+66
Мбаппе просто защищает таких, как он сам. Не хочется ему, чтобы французы защищали себя и не принимали беженцев, которым раздают деньги
+57
-6
+51
Ответ rigobersong
А если условный Жиру скажет голосуйте за Ле Пен и не поддерживайте леваков, которые превратили Францию в гетто, это будет свободой слова?:))
Это будет российской пропагандой)))
+45
-8
+37
Богатый негр Мбапе топит за стальное погружение своей страны в эмиграционный ад, переехав в Мадрид )))
+26
-1
+25
Ответ БолельщикСоСтажем
Рэп или метал?
Рэп-это кал
+29
-5
+24
Как же этих футболистов трясёт от того, что есть французы, которым поперёк горла политика Макрона.
+28
-5
+23
Это всё хорошо, но мусульман мигрантов и католиков французов нельзя объединить в принципе, ведь первых кроме пособий, шариата и ношения хиджаба ничего не интересует. Работать они не собираются, образования никакого не имеют и ценность их только в бесконтрольном размножении.
+23
-3
+20
Ответ универсал78
не рановато ли он в политику полез?
Ну так его лучший друг это президент Макрон
+20
-1
+19
Спорт вне политики,говорили они)) Зы. Я уссываюсь с того, как всех разноцветных трясет с бабки Ле Пен. Прямо-таки доставляет с их страха))
+22
-3
+19
Одни уже одемократились в Катаре с радужными заявлениями, а лучше бы в футбол играли. За такие слова желаю Франции вылета, а Ле Пен победы
+17
-1
+16
О чем Мбаппе говорит ? Ле Пен победила на выборах , люди проголосовали . Она не победила силой , с автоматом в руках . Мбапе говорит людям : вы неправильно проголосовали , проголосуйте еще раз?
+15
0
+15
Ответ ОттоДракула
Так они сами все потомки мигрантов. Мбаппе сейчас продавал бы глиняные кувшины на базаре в Алжире, а благодаря таким, как Макрон, он миллиардер.
Выскажу непопулярные факты. Что Франция разграбляла свои колонии, а в Алжире конкретно, уничтожила более миллиона человек, вцепившись мертвой хваткой в эту несчастную страну. После этого алжирцы стали получать гражданство очень легко. Далее по списку тут можно по каждой стране-бывшей колонии написать. Что там наворотила Франции.
Богатство этой страны и зиждется на выкачанных из Африки ресурсах. И до сих пор они выкачиваются во Французскую казну.
Так что это не благодаря популисту-Макрону так.
А потому что за всё надо платить.
+12
-4
+8
Ответ Rio de Janeiro
Подъём правых–естественная реакция обычных людей на политику (особенно миграционную) современных левацких западных элит, в том числе такого ничтожества как Макарон, поэтому черепашка не по адресу вещает
Это цикл, такое уже было несколько раз.
Подъем национализма - тоталитаризм - война (гражданская или в другой форме) - подъем демократизма - тоталитаризм - война (гражданская или в другой форме).

Ни одна из этих идеологий не работает, и оно не предназначено для работы.
+6
0
+6
Рэп или метал?
+6
0
+6
Ответ <Inter>
Мбаппе просто защищает таких, как он сам. Не хочется ему, чтобы французы защищали себя и не принимали беженцев, которым раздают деньги
Мбаппе просто рупор Макрона
+6
0
+6
хочет и дальше, чтоб его братишки заправляли Марселем вместо комиссара Жибера)
+7
-2
+5
Против демократии получается
+5
0
+5
Ответ Jrue4
Комментарий скрыт
Украинцы, перепутавшие ворожий спортс с ТЦК, тогда кто?)
+5
0
+5
Я представляю, что было бы, если российские футболисты начали принуждать голосовать против оппозиционных партий))
+5
0
+5
Ответ Rio de Janeiro
Подъём правых–естественная реакция обычных людей на политику (особенно миграционную) современных левацких западных элит, в том числе такого ничтожества как Макарон, поэтому черепашка не по адресу вещает
Да уже даже ярлыки "левый-правый" не актуальны. Сегодня "правые" поддерживают Израиль и защищают права простых людей, а левые поощряют антисемитизм и защищают права крупных корпораций, которым выгодно ввозить миллионы мигрантов
+4
0
+4
Когда появляются подобные высказывания, это значит, что вся Иха демократия лишь общественно-политическая мишура и видимость, и кирдык вашей демократической Франции.
+4
0
+4
Ну вот куда он лезет играй в футбол
+3
0
+3
Ответ Menedreal
Это цикл, такое уже было несколько раз. Подъем национализма - тоталитаризм - война (гражданская или в другой форме) - подъем демократизма - тоталитаризм - война (гражданская или в другой форме). Ни одна из этих идеологий не работает, и оно не предназначено для работы.
Так это и не демократизм никакой. Обычный лайт-совок троцкистского типа с опорой на бывшие и сохранившиеся колонии, с постепенным превращением метрополии в помойку
+3
0
+3
Ответ <Inter>
Мбаппе просто защищает таких, как он сам. Не хочется ему, чтобы французы защищали себя и не принимали беженцев, которым раздают деньги
Мбаппе беженец которому раздают деньги?
+10
-7
+3
Ответ Nikolay Kavcic
а у миграционной политики ВладимВладимыча какие идеи?
А у твоего комментария в теме о Франции какая идея?
+6
-3
+3
Ответ Nikolay Kavcic
а у миграционной политики ВладимВладимыча какие идеи?
Умремте ж все за ЖП (Ю. Шевчук), ибо "лучше, чем от водки"
+5
-2
+3
не рановато ли он в политику полез?
+4
-1
+3
Ответ Вадим flanec
Как же этих футболистов трясёт от того, что есть французы, которым поперёк горла политика Макрона.
Так они сами все потомки мигрантов. Мбаппе сейчас продавал бы глиняные кувшины на базаре в Алжире, а благодаря таким, как Макрон, он миллиардер.
+8
-6
+2
Оказывается во Франции тоже по методичкам работают. Мбапе прошаренный соломку на старость подстилает.Его уже ждут в местном Хурале.
+2
0
+2
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