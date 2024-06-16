Мбаппе о партии Ле Пен, выигравшей выборы в Европарламент: «Я против крайностей и раскола и за идеи, объединяющие людей. Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять»

Килиан Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

– Мы находимся в решающем моменте истории нашей страны, в беспрецедентной ситуации. Мы должны оценивать долгосрочные перспективы и осознавать свои приоритеты.

Как граждане, мы не должны быть оторваны от окружающего нас мира. Мы знаем, что это важный момент для нашей страны, ситуация невиданная.

Я хочу обратиться к французам. Наше поколение способно повлиять на ситуацию. У нас есть возможность выбрать будущее нашей страны.

Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, осознать важность сложившейся ситуации. Я надеюсь, что мой голос будет иметь как можно больший вес. Я доверяю всем французам, важен каждый голос. Надеюсь, мы по-прежнему будем гордиться тем, что носим эту футболку, 7 июля (на этот день назначен второй этап досрочных выборов – Sports).

Я разделяю те же ценности, что и . Я с ним. Я не считаю, что он зашел слишком далеко. Мы все еще живем в стране со свободой слова. Он высказал свое мнение, я с ним солидарен.

– призывает не голосовать за «Национальное объединение»?

– Килиан Мбаппе против крайностей и раскола. У нас есть возможность выбрать будущее своей страны. Мы не должны прятаться, когда речь касается нашей страны, это важно.

Я поддерживаю идеи, которые объединяют людей, – сказал форвард сборной Франции и «Реала».